"Comfort-Binging":Warum wir manche Filme immer wieder schauen
Einen neuen Film anschauen? Nö, lieber wieder "Kevin - Allein zu Haus"! Warum wir unsere Lieblingsfilme immer und immer wieder gucken – obwohl wir sie schon kennen!
Mit der Kuscheldecke aufs Sofa verkriechen und "Pippi Langstrumpf" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" angucken: So verbringt ihr vielleicht auch viele kalte Winterabende. Obwohl jedes Jahr so viele neue Filme veröffentlicht werden, kriegen viele nicht genug von ihren Favoriten. Doch warum ist das so? Hier kommen drei Gründe!
Diesen Text hat Maike geschrieben.