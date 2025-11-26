Besonders durch Streaming im Internet haben wir heute eine unglaublich große Auswahl an Filmen und Serien. Und im Winter kommen ja auch ganz viele Filme raus, die in der Weihnachtszeit spielen. Doch so viel Auswahl kann auch ganz schön nerven. Manche Leute stresst das sogar! Deswegen gucken einige dann auch eher ihre Lieblings-Filme noch einmal. Denn bei denen wissen wir ja schon, dass sie uns gefallen!