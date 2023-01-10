Depression: eine Krankheit

Bestimmt kennt ihr auch das Gefühl: Ihr habt euch mit einem Freund gestritten oder die letzte Deutsch-Arbeit vermasselt. An so einem Tag fühlt man sich richtig schlecht und ist traurig. Meistens geht so ein unangenehmes Gefühl nach einer Zeit wieder vorbei.

Doch manche Menschen, auch Kinder und Jugendliche, fühlen sich über eine lange Zeit nicht gut. Sie sind zum Beispiel traurig oder kraftlos. Oft haben sie keine Motivation etwas zu tun oder sich mit Freunden zu treffen und zu nichts wirklich Lust. Das können Anzeichen einer Krankheit sein, die Depression heißt. Viele haben mehrmals im Leben eine Depression.

Viele Kinder und Jugendliche haben die Krankheit Depression. Quelle: ZDF

Das ist eine Depression

Depressionen werden oft nicht schnell genug erkannt - vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Denn die Krankheit wirkt sich bei vielen Menschen sehr unterschiedlich aus. Zum Beispiel sind nicht immer alle Menschen mit Depressionen traurig und niedergeschlagen. Außerdem wollen viele Menschen mit Depression nicht zeigen, dass es ihnen schlecht geht. Hier einige Dinge, die Anzeichen für eine Depression sein können:

Niedergeschlagenheit Wörtlich übersetzt bedeutet Depression "niedergedrückt" oder auch "niedergeschlagen". Und genauso fühlen sich einige Menschen mit Depression: niedergeschlagen, traurig und erschöpft - und das häufig über eine lange Zeit. Antriebslosigkeit Viele verkriechen sich zuhause und haben kaum noch Energie, etwas zu unternehmen, zum Beispiel Freunde zu besuchen. Dinge, die sie früher gerne gemacht haben, machen ihnen oft keinen Spaß mehr. Konzentrationsprobleme Vor allem Kinder und Jugendliche haben oft große Probleme, sich zu konzentrieren. Zum Beispiel in der Schule, aber auch bei Hobbys. Aggressivität Bei vielen Kindern und Jugendlichen zeigt sich eine Depression auch ganz anders: zum Beispiel durch aggressives oder gereiztes Verhalten. Aber auch durch Hyperaktivität, also sehr unruhiges Verhalten. Körperliche Probleme Eine Depression hat meistens auch Auswirkungen auf den Körper: Vor allem Kinder und Jugendliche, die unter einer Depression leiden, haben oft keinen Appetit und schlafen schlecht oder haben viele Albträume. Einige haben außerdem häufig Kopf-, Rücken- oder Bauchschmerzen. Negative Gedanken Viele haben Ängste, Sorgen und negative Gedanken, zum Beispiel, dass sie wertlos sind. Unterschiedliche Ausprägung Depressionen können von einer leichten depressiven Verstimmung bis zu einer schweren Depression auftreten. Im schlimmsten Fall haben Menschen mit einer schweren Depression öfter Gedanken daran, dass sie nicht mehr leben wollen.

Gründe für die Krankheit

sehr viele verschiedene Gründe und Auslöser für eine Depression. Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht der eine Grund ist. Meist kommen verschiedene Dinge zusammen:

Oft hat eine Depression genetische Ursachen. Das heißt, dass zum Beispiel schon ein Elternteil an Depression erkrankt ist und Kinder dann ein höheres Risiko haben, selbst eine Depression zu bekommen.

Zusätzlich können Probleme in der Familie ein Auslöser für eine Depression sein. Zum Beispiel wenn Kinder viel Streit oder sogar Gewalt erleben. Auch wenn Eltern sich trennen, kann das Kinder sehr belasten und sie bekommen eine Depression.

in der Familie ein Auslöser für eine Depression sein. Zum Beispiel wenn Kinder viel oder sogar erleben. Auch wenn Eltern sich trennen, kann das Kinder sehr belasten und sie bekommen eine Depression. Auch Mobbing über längere Zeit kann ein Auslöser für Depressionen sein.

über längere Zeit kann ein Auslöser für Depressionen sein. Manchmal werden Menschen auch depressiv, weil sie sich über eine lange Zeit überfordert fühlen, oder weil der Leistungsdruck zu hoch ist - zum Beispiel in der Schule. Doch egal, wie Depressionen entstehen: Sie sind kein Zeichen dafür, dass jemand schwach ist! Es ist eine Krankheit, bei der sofort gehandelt werden muss - und dabei helfen keine gut gemeinten Ratschläge wie zum Beispiel: "Du musst dich entspannen" oder "Lach doch einfach mal". Das ist in etwa so hilfreich wie ein Pflaster bei einem gebrochenen Arm. Oft lässt sich nicht genau sagen, warum jemand an Depressionen erkrankt, denn es gibtfür eine Depression. Wichtig ist zu verstehen, dass es nichtist. Meist kommen verschiedene Dinge zusammen:Doch egal, wie Depressionen entstehen: Sie sind kein Zeichen dafür, dass jemand schwach ist! Es ist eine Krankheit, bei der sofort gehandelt werden muss - und dabei helfenwie zum Beispiel: "Du musst dich entspannen" oder "Lach doch einfach mal". Das ist in etwa so hilfreich wie ein Pflaster bei einem gebrochenen Arm.

Depression - was man tun kann

Für Menschen mit einer Depression ist es wichtig, sich so schnell wie möglich jemandem anzuvertrauen. Denn je früher eine Depression erkannt und behandelt wird, desto leichter ist es, mit ihr umzugehen. Es gibt verschiedene Wege zur Hilfe:

Kinderarzt Die Ärztin oder der Arzt kennt einen ja meist gut und kann in einem Gespräch einschätzen, ob es sich um eine Depression handeln könnte. Außerdem kann er oder sie Tipps geben, wo man Hilfe bekommt: zum Beispiel ob eine Therapie sinnvoll wäre, in der man mit einem Psychotherapeuten oder einer -therapeutin spricht. Schulpsychologe Auch Schulpsychologinnen und -psychologen können bei ersten Anzeichen einer Depression weiterhelfen. Nummer gegen Kummer Die Nummer gegen Kummer kann jede und jeder anrufen. Dort kann man mit jemandem reden, ohne seinen Namen nennen zu müssen. Beratungsstelle In vielen Städten gibt es auch extra Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche, die ihre Hilfe anbieten - zum Beispiel die Beratung des Kinderschutzbunds. Gemeinsam mit euren Eltern könnt ihr solche Stellen zum Beispiel im Internet finden. Psychotherapien Behandelt wird eine Depression meistens mit einer Therapie, also Gesprächen mit Profis, die sich damit auskennen. In einer Therapie lernt man zum Beispiel, wie man sich wieder mehr mit Freunden und Freundinnen treffen kann, was einem gut tut und welche Stärken man hat. Kinder- und Jugendpsychiatrien Wenn eine Person mit Depression sofort Hilfe braucht, sollte man sich an die Ambulanzen der Kinder- und Jugendpsychiatrien wenden. Das sind Notfallpraxen, in denen Menschen arbeiten, die sich gut mit psychischen Problemen auskennen und schnell helfen können. Medikamente Manche Menschen benötigen auch Medikamente, sogenannte Antidepressiva. Zusammen mit einer Therapie können sie dabei helfen, mit der Depression umzugehen.



Diesen Text hat Karola geschrieben.