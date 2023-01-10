logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Depression: eine Krankheit
Bestimmt kennt ihr auch das Gefühl: Ihr habt euch mit einem Freund gestritten oder die letzte Deutsch-Arbeit vermasselt. An so einem Tag fühlt man sich richtig schlecht und ist traurig. Meistens geht so ein unangenehmes Gefühl nach einer Zeit wieder vorbei.
Doch manche Menschen, auch Kinder und Jugendliche, fühlen sich über eine lange Zeit nicht gut. Sie sind zum Beispiel traurig oder kraftlos. Oft haben sie keine Motivation etwas zu tun oder sich mit Freunden zu treffen und zu nichts wirklich Lust. Das können Anzeichen einer Krankheit sein, die Depression heißt. Viele haben mehrmals im Leben eine Depression.
Doch manche Menschen, auch Kinder und Jugendliche, fühlen sich über eine lange Zeit nicht gut. Sie sind zum Beispiel traurig oder kraftlos. Oft haben sie keine Motivation etwas zu tun oder sich mit Freunden zu treffen und zu nichts wirklich Lust. Das können Anzeichen einer Krankheit sein, die Depression heißt. Viele haben mehrmals im Leben eine Depression.
Viele Kinder und Jugendliche haben die Krankheit Depression.
Quelle: ZDF
Das ist eine Depression
Depressionen werden oft nicht schnell genug erkannt - vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Denn die Krankheit wirkt sich bei vielen Menschen sehr unterschiedlich aus. Zum Beispiel sind nicht immer alle Menschen mit Depressionen traurig und niedergeschlagen. Außerdem wollen viele Menschen mit Depression nicht zeigen, dass es ihnen schlecht geht. Hier einige Dinge, die Anzeichen für eine Depression sein können:
Gründe für die Krankheit
Oft lässt sich nicht genau sagen, warum jemand an Depressionen erkrankt, denn es gibt sehr viele verschiedene Gründe und Auslöser für eine Depression. Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht der eine Grund ist. Meist kommen verschiedene Dinge zusammen:
- Oft hat eine Depression genetische Ursachen. Das heißt, dass zum Beispiel schon ein Elternteil an Depression erkrankt ist und Kinder dann ein höheres Risiko haben, selbst eine Depression zu bekommen.
- Zusätzlich können Probleme in der Familie ein Auslöser für eine Depression sein. Zum Beispiel wenn Kinder viel Streit oder sogar Gewalt erleben. Auch wenn Eltern sich trennen, kann das Kinder sehr belasten und sie bekommen eine Depression.
- Auch Mobbing über längere Zeit kann ein Auslöser für Depressionen sein.
- Manchmal werden Menschen auch depressiv, weil sie sich über eine lange Zeit überfordert fühlen, oder weil der Leistungsdruck zu hoch ist - zum Beispiel in der Schule.
Depression - was man tun kann
Für Menschen mit einer Depression ist es wichtig, sich so schnell wie möglich jemandem anzuvertrauen. Denn je früher eine Depression erkannt und behandelt wird, desto leichter ist es, mit ihr umzugehen. Es gibt verschiedene Wege zur Hilfe:
Diesen Text hat Karola geschrieben.
Hier bekommt ihr Hilfe
Externer Link:Kummerkasten des KiKA