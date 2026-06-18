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Pro & Kontra-Debatte für Teens:Jungs haben's besser - ja oder nein?!
Jungs haben es einfacher – oder doch nicht? Darüber diskutieren sechs Jugendliche im Pro- & Kontra-Format für Teens.
Stimmt ab und diskutiert mit - ganz unten in den Kommentaren!
Alle Folgen
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Kommentare
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162 Kommentare
- Mimi 🐇🕊💐!
Ich finde das es Jungs leichter haben weil ich bin die 2. Beste der Klasse und ein Junge ist Klassenbester Obwohl unsere Klassenlehrerin ziemlich gerecht ist🚨!
- Croissant
„Jungs haben es besser“.Wirklich? Es ist eine schwierige Behauptung zu sagen „Jungs haben es besser“.Denn beide Geschlechter haben Rollenbilder und Erwartungen.Mädchen haben z.B. oft die Erwartung schön zu sein, Kinder zu bekommen und sich um sie zu kümmern.Jungs haben jedoch genau so viele Erwartungen.Ein Beispiel dafür ist dieser typisch Spruch: „Jungen weinen nicht“.Ich ziehe aus dem Thema mein Fazit, dass beide Geschlechter bestimmte Erwartungen erfüllen müssen.In verschiedenen Bereichen werden eben unterschiedlich Geschlechter bevorzugt, wenn z.B. ein Junge Ballet lernen möchte, hat er damit die Vorstellung von einem typischen Jungen gebrochen, es ist eigentlich schade dass man für so etwas Normales wie ein Hobby oder eine Vorliebe kritisiert wird.Ich bin für das auflösen dieser Rollenbilder, warum müssen wir jeden in diese Rollen pressen?Jeder Mensch sollte für sich selbst entscheiden wie man Leben möchte.
- random kid original
Zur Frage, ob es Jungs besser haben als Mädchen hätte ich gesagt, ja sie haben es besser weil, es viele Vorurteile gegen Mädchen gibt und Mädchen viel leiden z.B. mit Periodenkrämpfen und die meisten Mädchen haben Angst Abends alleine draußen zu sein weil es einfach zu viele Fälle von sexueller Gewalt gibt.
- Ok
Ich finde Jungs haben es leichter weil, sie keine Periode haben. Sie müssen im Haushalt nicht viel machen und Mädchen haben es schwieriger da sie angst haben nachts raus zu gehen weil die angst haben das sie vergewaltigt werden und Jungs sind viel selbstbewusster als Mädchen.