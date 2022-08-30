logo!: Prügelstrafe ist nicht überall verboten

Drei Mal die Hausaufgaben nicht gemacht und schon gibt's einen Satz hinter die Ohren? Naja, solche Geschichten kennt man eher von den Großeltern - oder den Urgroßeltern. Dass Lehrerinnen und Lehrer Kinder schlagen dürfen, klingt für uns ziemlich unvorstellbar. Schließlich ist das in Deutschland verboten. In einer Kleinstadt in den USA allerdings nicht - nicht mehr. Cassville im Mittleren Westen der USA führt die Prügelstrafe wieder ein.

In Deutschland ist die Prügelstrafe im Unterricht schon lange abgeschafft. Quelle: dpa

Und zwar dürfen Kinder dort mit einem Holzpaddel geschlagen werden - aber nur, wenn alle anderen Maßnahmen nicht gewirkt haben. Jüngere Kinder sollen ein bis zwei Schläge erhalten, ältere Schüler bis zu drei. Ohrfeigen oder Schläge auf den Kopf sind nicht erlaubt. Bevor das sogenannte "Spanking" durchgeführt wird, müssen die Eltern allerdings vorher gefragt werden.

Prügelstrafe schadet Kindern

Experten und Expertinnen sind sich einig: Die Prügelstrafe schadet Kindern. Untersuchungen ergeben, dass Kinder, die Schläge erfahren haben, eher verhaltensauffällig werden und sich sogar schlechter konzentrieren können. Schon kleine Züchtigungen schaden Kindern, haben die Forschenden herausgefunden.

Wenn ihr in der Schule, zuhause oder irgendwo anders Gewalt erfahrt, ist das auf jeden Fall falsch und absolut verboten. Sollte euch so etwas passieren, solltet ihr euch Hilfe holen - in den Links unter dem Artikel erfahrt ihr, wo.

In vielen Ländern ist Schlagen erlaubt

Weltweit sind laut dem Kinderhilfswerk UNICEF sechs von zehn Kindern regelmäßig Opfer von körperlicher Züchtigung durch ihre Eltern oder Betreuer. Die Kinderrechte der UN haben das Ziel, weltweit das Schlagen von Kindern generell zu verbieten. Nicht jedes Land hat sie aber bisher umgesetzt.

Weltweit gesehen sind sogar die Länder, die die Prügelstrafe ohne Ausnahmen verboten haben, in der Unterzahl. Nur in etwas mehr als 50 Staaten ist körperliche Züchtigung verboten.

In Kenia ist die Prügelstrafe verboten - Kinder dürfen weder in der Schule noch zuhause geschlagen werden. Quelle: ZDF

Und in Europa?!

In der EU verbietet ein Gesetz, Kinder in der Schule zu schlagen. Allerdings gibt es in einigen Ländern kein generelles Verbot einer Prügelstrafe - in Tschechien, Italien, Belgien und der Slowakei dürfen Eltern ihre Kinder zuhause noch schlagen.

Deutschland hat genauso wie die anderen europäischen Ländern jede Art von Prügelstrafe verboten. Das war aber auch nicht immer so - im Video erfahrt ihr mehr darüber:

logo! : Seit wann Prügeln in Deutschland verboten ist Wir erklären es euch und schauen dafür mal in die Vergangenheit. 1:25 min