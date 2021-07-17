logo!: Surfen...aber nicht im Internet!

So läuft der Surfwettbewerb in Tokio ab: Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 ist Surfen das allererste mal mit dabei. Die Sportler und Sportlerinnen sind zu viert gleichzeitig im Wasser und haben dann 20 bis 25 Minuten Zeit, um verschiedene Tricks zu zeigen. Diese Tricks werden dann bewertet - und wer die höchste Bewertung bekommt gewinnt. Für Deutschland ist als einziger Sportler Leon Glatzer am Start.

Das Surfen wird 2021 eine olympische Disziplin. Eine Nachricht auf die Wassersport-Fans schon seit vielen Jahren gewartet haben. Insgesamt dauert der Wettbewerb vier Tage. Doch was macht das Surfen überhaupt aus?

Surfen ist jetzt auch olympisch. Quelle: imago

Die Geschichte des Surfens

Das Surfen gehört zu den so genannten Wassersportarten und kommt ursprünglich aus Polynesien. Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden die ersten Höhlenmalereien, die Menschen auf dem Wasser zeigen. Also wurde auch damals schon gesurft. Hawaii machte diese Sportart weltweit bekannt. Dort ist das Surfen seit 1720 aber nicht nur ein Sport, sondern eine Kultur, also ein wichtiger Teil im Leben der Menschen. Heute wird an vielen Orten der Welt gesurft: überall dort, wo es gute Wellen gibt.

Verschiedene Arten des Surfens

Mittlerweile haben sich viele verschiedene Arten des Surfens entwickelt. Man unterscheidet zwischen Windsurfen, Wellenreiten, Kitesurfen und Bodyboarden. Dabei kommen verschiedene Boards, also Bretter, zum Einsatz. Auch das Gewässer ist teilweise unterschiedlich.

Windsurfen kann man sowohl auf dem Meer als auch auf Seen. Der Surfer hat hierbei ein Surfbrett mit einem beweglichen Segel. Die Windkraft treibt das Board voran.

Windsurfer in "action" Quelle: dpa

Wellenreiten ist immer eine spritzige Angelegenheit. Quelle: epa

Beim Wellenreiten hingegen paddelt man mit den Händen auf das Meer hinaus und reitet mit der Kraft der Wellen zurück zum Ufer. Bekannt ist außerdem noch das Kitesurfen mit dem Gleitschirm und das so genannte Bodyboarden, bei dem der Surfer auf seinem Brett liegt oder sitzt. Bodyboards sind viel kürzer als die normalen Surfbretter.

Unnützes Wissen zum Surfen

Der längste Wellenritt dauerte 3 Stunden 55 Minuten und 2 Sekunden. Die Welle für diesen Rekord musste jedoch künstlich mit einem Boot erzeugt werden. Auch Haustiere machen vor dem Surfen nicht Halt. In den USA gibt es nämlich am Huntington Beach im Bundesstaat Kalifornien jährlich einen Surfwettbewerb für Hunde.

In Kalifornien stehen auch Hunde auf dem Brett. Quelle: ap