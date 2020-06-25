Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch

Eine Droge ist ein Gift, das einen Rausch auslösen kann. Dabei verändert sich das Bewusstsein: Man fühlt sich anders, zum Beispiel wacher, fitter, entspannter oder ruhiger. Und auch der Körper funktioniert im Drogenrausch anders. Zum Beispiel kann es passieren, dass man nicht mehr so gut sprechen oder laufen kann.

Drogen können also ganz unterschiedliche Wirkungen haben, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie schaden dem Körper!

Diese Drogen gibt es

Illegale Drogen Die meisten Drogen sind verboten, also illegal. Dazu gehören zum Beispiel Heroin und viele sogenannte Partydrogen. Das sind Drogen, die künstlich hergestellt werden. Manche Menschen nehmen sie, um zum Beispiel bei Partys länger feiern zu können.

Auch Legal Highs sind illegal. Sie sehen ganz ungefährlich aus und werden zum Beispiel im Internet in bunten Verpackungen als Badesalz, Kräutermischung oder Brausepulver verkauft. Dahinter stecken aber gefährliche Drogen, die aus unterschiedlichen, teilweise giftigen Stoffen bestehen.

Alle illegalen Drogen sind extrem gefährlich, weil sie oft schnell süchtig machen und dem Körper großen Schaden zufügen können. Menschen können davon sehr krank werden und sterben. Zigaretten Auch legale Drogen, also Drogen, die frei verkauft werden dürfen, können dem Körper schaden. Dazu gehören Zigaretten. In Deutschland hat gut ein Fünftel aller Jugendlichen unter 18 Jahren schon mal eine Zigarette geraucht. Doch immer weniger junge Leute rauchen regelmäßig. Dass das Rauchen weniger beliebt ist, hat zum Beispiel damit zu tun, dass viel über die Gefahren aufgeklärt wurde. Denn Zigarettenrauch enthält viele giftige Stoffe und kann deshalb sehr krank machen. Die Lunge kann beispielsweise stark beschädigt werden. In Deutschland sterben jährlich sogar etwa 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und: Zigarettenrauch ist auch gefährlich, für Menschen, die in der Nähe von Rauchern sind. Sie atmen ebenfalls den giftigen Rauch ein, das nennt man Passivrauchen. Um solche Menschen zu schützen, ist Rauchen inzwischen an vielen öffentlichen Orten verboten. Alkohol Auch Alkohol ist eine legale Droge. Mehr als die Hälfte aller deutschen Jugendlichen unter 18 Jahren hat schon mal Alkohol getrunken. Alkohol ist also deutlich beliebter als Zigaretten. Doch auch Alkohol ist gefährlich. Denn er kann Organe für immer kaputt machen. Zum Beispiel können Teile der Leber und des Gehirns zerstört werden. Jeden Tag sterben in Deutschland im Schnitt etwa 40 Menschen an den Folgen des Alkohols.

Eine große Gefahr ist außerdem das sogenannte "Komasaufen". Dabei wird so viel auf einmal getrunken, dass man das Bewusstsein verliert und ohnmächtig wird. Wer so viel Alkohol trinkt, muss im Krankenhaus behandelt werden und kann sogar sterben. Cannabis Mit Cannabis ist es etwas kompliziert: Es ist zwar nicht verboten, Cannabis zu benutzen, aber es ist verboten, es zu besitzen oder zu verkaufen. Cannabis wird aus der Hanfpflanze gewonnen, man nennt es auch Marihuana oder Haschisch. Meistens wird es geraucht, das wird dann auch "Kiffen" genannt. Dabei fühlen sich viele zum Beispiel besonders glücklich und entspannt. Auf längere Sicht kann Cannabis aber dafür sorgen, dass man sich schlecht konzentrieren kann, schlapp und lustlos wird, oder sogar zum Beispiel Panikanfälle bekommt.

Drogen können süchtig machen

Sucht ist eine Krankheit. Dabei gewöhnt sich der Körper so sehr an das Drogengift, dass er es schließlich sogar braucht. Einem Süchtigen oder einer Süchtigen geht es ohne seine Droge oft gar nicht gut. Es geht ihm erst wieder gut, wenn er oder sie die Droge wieder zu sich genommen hat.

Doch süchtig kann man nicht nur nach Drogen sein, auch nach anderen Dingen, wie dem Handy oder Computerspielen. Im Video rechts erfahrt ihr, wie das aussieht, wenn man zum Beispiel süchtig danach ist, Online-Spiele zu spielen:

Süchtigen kann geholfen werden!

Egal, ob Drogensucht oder eine Sucht nach bestimmten Dingen, wie dem Internet: Ganz wichtig ist, es gibt Hilfe!

Wenn ihr selbst das Gefühl habt, computer- oder internetsüchtig zu sein, solltet ihr versuchen, mit Freunden, Eltern oder Lehrern über euer Problem zu reden. Hilfe gibt es auch bei Beratungsstellen. Darüber sprechen und neue Dinge finden, die einem Spaß machen, das sind erste Schritte, um von so einer Sucht loszukommen.

Drogensucht loszuwerden, ist gar nicht einfach, weil das Drogengift eben den ganzen Körper verändern kann. Doch auch von Drogen kann man loskommen, oft mit Hilfe von Ärzten.