Thailand ist ein Land in Südostasien und hat mehr als 69 Millionen Einwohner. Die Nachbarländer von Thailand sind Myanmar, ganz im Süden Malaysia, Laos und Kambodscha. Die meisten Thailänder leben in einer großen, dicht besiedelten Ebene, durch die der Fluss Menam fließt. Auch die Hauptstadt Bangkok liegt dort. Thailändisch ist die offizielle Sprache des Landes. Sie hat auch eine eigene Schrift. Die wichtigste Religion in Thailand ist der Buddhismus . Die meisten Menschen in Thailand gehören dieser Religion an, sind also Buddhisten.

70 Jahre König

Der neue König ist allerdings längst nicht so beliebt wie sein Vater. Denn kurz nachdem er König wurde, hat er einige Gesetze geändert, die ihn noch reicher und mächtiger gemacht haben. Außerdem ist er nur selten in Thailand. Er lebt hauptsächlich in Bayern, am Starnberger See. Dort geht auch sein Sohn zur Schule. Dass er sich kaum um die Probleme in seinem Land kümmert, sondern es sich in Deutschland gut gehen lässt, ärgert viele Thailänder.