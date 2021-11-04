Immer weniger junge Menschen in Deutschland

In diesem Jahr haben Forschende sogar herausgefunden: Der Anteil der Kinder und jungen Menschen in Deutschland ist so niedrig wie nie. Dass sich die Zusammenstellung der Bevölkerung - also zum Beispiel die Anzahl der Geburten oder die Todesfälle in einem Land - verändert, nennt man "demografischer Wandel".

Weniger junge Menschen: Daran liegt es

Gut ausgebildete Pflegekräfte sind sehr wichtig. Quelle: dpa

Früher gab es in Deutschland viele Großfamilien mit vielen Kindern. Außerdem wurden die meisten Menschen nicht sehr alt, weil die medizinische Versorgung noch nicht so gut war. Heute ist es anders: In Deutschland werden viel weniger Kinder geboren. Dafür gibt es immer mehr ältere Menschen. Sie leben länger, weil sich zum Beispiel die Medizin verbessert hat. Politiker, Politkerinnen und Experten und Expertinnen sprechen deshalb immer wieder darüber, welche Folgen dieser Wandel für Deutschland hat und wie man damit umgehen soll.

Zum Beispiel gibt es diese drei Probleme:

Probleme mit der Rente Quelle: dpa In Deutschland bekommen viele alte Menschen jeden Monat Geld, obwohl sie gar nicht mehr arbeiten. Dieses Geld nennt man Rente. Die Rente funktioniert so: Alle Menschen in Deutschland, die jetzt arbeiten und ihre Arbeitgeber zahlen jeden Monat Geld in die Rentenkasse ein. Von diesem Geld bekommen dann viele alte Menschen ihre Rente. Also zahlen sozusagen die jungen Menschen für die alten. Das funktioniert aber nur, wenn es genug junge Menschen gibt, die arbeiten.

Und wenn es immer weniger junge Menschen gibt, aber immer mehr alte Menschen, ist das ein Problem für die Rente. Deshalb überlegen Politiker immer wieder, ob das Rentensystem in Deutschland verändert werden sollte. Probleme mit Pflegepersonal Quelle: dpa Viele alte Menschen kommen irgendwann nicht mehr alleine zurecht. Sie brauchen jemanden, der ihnen zum Beispiel beim Essen oder Waschen hilft. Wenn es mehr alte Menschen gibt, werden also auch mehr Pflegerinnen und Pfleger gebraucht, die sie unterstützen können. Weil es aber schon jetzt zu wenig gut ausgebildete Pfleger gibt, müssen die Politiker zum Beispiel überlegen, wo sie mehr Pfleger herbekommen. Probleme für Schulen Quelle: dpa Auch für die Jüngeren bringt der demografische Wandel Probleme. Wenn es weniger Kinder gibt, haben manche Schulen zu wenig Schüler und müssen schließen. Besonders für Kinder auf dem Land kann es dann schwierig werden, eine geeignete Schule zu erreichen. Es ist aber wichtig, dass Kinder überall gut ausgebildet werden. Auch für dieses Problem müssen die Politiker eine Lösung finden.

Die gute Seite

Der demografische Wandel in Deutschland hat auch gute Seiten: Dadurch dass insgesamt heute viele ältere Menschen fitter sind als früher, können viele von ihren auch noch ehrenamtlich arbeiten: also ohne dass sie Geld dafür bekommen, zum Beispiel Vorlesestunden für Kinder geben. Außerdem können die älteren Menschen ihre Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben. Und für die Enkelkinder ist es schön, wenn ihre Großeltern viel Zeit für sie haben.