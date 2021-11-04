1:20 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Immer weniger junge Menschen in Deutschland
In diesem Jahr haben Forschende sogar herausgefunden: Der Anteil der Kinder und jungen Menschen in Deutschland ist so niedrig wie nie. Dass sich die Zusammenstellung der Bevölkerung - also zum Beispiel die Anzahl der Geburten oder die Todesfälle in einem Land - verändert, nennt man "demografischer Wandel".
Weniger junge Menschen: Daran liegt es
Gut ausgebildete Pflegekräfte sind sehr wichtig.
Quelle: dpa
Früher gab es in Deutschland viele Großfamilien mit vielen Kindern. Außerdem wurden die meisten Menschen nicht sehr alt, weil die medizinische Versorgung noch nicht so gut war. Heute ist es anders: In Deutschland werden viel weniger Kinder geboren. Dafür gibt es immer mehr ältere Menschen. Sie leben länger, weil sich zum Beispiel die Medizin verbessert hat. Politiker, Politkerinnen und Experten und Expertinnen sprechen deshalb immer wieder darüber, welche Folgen dieser Wandel für Deutschland hat und wie man damit umgehen soll.
Zum Beispiel gibt es diese drei Probleme:
Die gute Seite
Der demografische Wandel in Deutschland hat auch gute Seiten: Dadurch dass insgesamt heute viele ältere Menschen fitter sind als früher, können viele von ihren auch noch ehrenamtlich arbeiten: also ohne dass sie Geld dafür bekommen, zum Beispiel Vorlesestunden für Kinder geben. Außerdem können die älteren Menschen ihre Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben. Und für die Enkelkinder ist es schön, wenn ihre Großeltern viel Zeit für sie haben.