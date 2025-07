logo!: Zoos: Artenschutz oder Tierquälerei?

Löwen, Giraffen und Elefanten nicht nur in der Tierdoku sehen, sondern "in echt", nur wenige Meter entfernt? Für all diejenigen, die nicht mal eben um die Welt fliegen können, gibt es nur eine Möglichkeit: Ab in den Zoo! Doch um die drei Buchstaben kreisen jede Menge Diskussionen.