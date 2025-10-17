logo!: Angeberwissen Korallen

Korallen sind Tiere! Genauer gesagt: Meerestiere, die sich aber nicht fortbewegen können. Sie bleiben ein Leben lang an einer Stelle haften.

Ihre Nahrung fangen sie mit Fangarmen, den sogenannten Tentakeln. Sie essen Plankton, das sind klitzekleine schwebende Tierchen im Meer. Aber allein von Plankton werden Korallen nicht satt. Sie holen sich Hilfe von Algen. Die dürfen sich auf den Korallen breit machen und liefern ihnen im Gegenzug wichtige Energie. Die bunte Farbe der Korallen stammt übrigens von den Algen, die sich auf ihnen festsetzen. Bei Gefahr können sich die Korallen in ihre kalkhaltigen Röhrchen zurückziehen. Nur davonlaufen können sie nicht.