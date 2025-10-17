logo!: Angeberwissen Korallen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Wenn das Meer zu warm wird:Warum Korallen besonders sind
Korallen sind keine Pflanzen, sondern Tiere! Mehr erstaunliche Infos rund um die Korallen und warum die bedroht sind, gibt’s hier!
Forscherinnen und Forscher warnen: Bei den tropischen Korallenriffe ist wohl ein sogenannter Kipppunkt erreicht. Das bedeutet: Viele Korallen sind kaum noch zu retten. Durch den Klimawandel sind die Meere so warm geworden, dass sie ihre bunten Farben verlieren und langsam sterben. Und das ist an einigen Orten wohl kaum noch aufzuhalten.
Eines der größten Korallenriffe ist das Great Barrier Reef in Australien. Auch dort, wie eigentlich überall auf der Welt, sind Korallen bedroht. Fachleute auf der ganzen Welt sind sich einig: Es muss mehr dafür getan werden, die Korallen zu schützen. Warum Korallen so wichtig sind für das Meer und die Tieren und Pflanzen dort? Und noch mehr darüber gibt's hier:
logo! erklärt euch, weshalb viele Korallenriffe in Gefahr sind.17.10.2025 | 1:36 min