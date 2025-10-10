  3. Suche

logo!-Bildergalerie: Die berühmtesten Hunde!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Zum Welttag des Hundes:Die berühmtesten Hunde!

Heute ist der Welttag des Hundes. Und wir nutzen die Gelegenheit, um euch bekannte Hunde und ihre spannenden Geschichten vorzustellen. Klickt euch durch die Bilder!

Rettungshund Barry präpariert in Schweizer Museum.
Statur von Hund Hachiko in Tokio.
Die Queen spielt und schmust mit ihren Hunden.
Comiczeichner Charles M. Schulz
Berner Sennenhund Keks und Herrechen Fritz Fuchs.
Junge isst einen Hotdog.

Legende um Rettungshund

Der berühmteste Bernhardiner der Schweiz: Anfang des 19. Jahrhunderts soll Hund Barry mehr als 40 Menschen gerettet haben, die durch Schneestürme verschüttet worden waren.

Quelle: dpa/schmitt, joerg

Dieser Texte wurden von Diandra geschrieben.