logo!-Bildergalerie: Die berühmtesten Hunde!

Zum Welttag des Hundes:Die berühmtesten Hunde!
Heute ist der Welttag des Hundes. Und wir nutzen die Gelegenheit, um euch bekannte Hunde und ihre spannenden Geschichten vorzustellen. Klickt euch durch die Bilder!
Legende um Rettungshund
Der berühmteste Bernhardiner der Schweiz: Anfang des 19. Jahrhunderts soll Hund Barry mehr als 40 Menschen gerettet haben, die durch Schneestürme verschüttet worden waren.
Quelle: dpa/schmitt, joerg
Dieser Texte wurden von Diandra geschrieben.