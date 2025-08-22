logo!: So läuft's in der Bundesliga

Der BVB möchte seine Rekordserie weiter ausbauen: Zehnmal in Folge gewannen die Schwarzgelben ihr Auftaktspiel in der Bundesliga. Folgt heute Nummer elf?

Letztes Jahr gewann der BVB beide Vergleiche mit dem Kiezklub. Zu Hause ging der BVB in Führung, Smiths Ausgleichstreffer konterte Guirassy in der Schlussphase zum 2:1-Sieg. Auswärts siegten die Westfalen dank Guirassy und Adeyemi mit 2:0. Es war im Ligabetrieb der sechste Dortmunder Auswärtssieg in Serie beim FC St. Pauli, der also seit 1989 auf einen Heimsieg gegen den BVB wartet.

St. Pauli hingegen musste einige Abgänge verkraften. Saad, Treu, Eggestein und Boukhalfa verließen etwa den Norden Deutschlands, Leihspieler wie etwa Weißhaupt musste man wieder ziehen lassen. So hat der personelle Umbruch insbesondere in der Offensive stattgefunden. Für den Angriff wurden Mathias Pereira Lage und Andreas Hountondji verpflichtet, im zentralen Mittelfeld Joel Chima Fujita – und die Leihe von James Sands wurde verlängert. Arkadiusz Pyrka und Louis Oppie sollen die Außenbahnen verstärken.

Die Dortmunder treten die neue Spielzeit Stand jetzt mit einem kaum veränderten Kader an. Yan Couto, der sich im DFB-Pokal nicht ernsthaft verletzte und heute wieder dabei ist, und Daniel Svensson wurden aus ihren Leihen heraus fest verpflichtet, das stand allerdings bereits länger fest. Der einzige namhafte "echte" Neuzugang ist also Jobe Bellingham, auf den man sich im östlichen Ruhrgebiet enorm freut.

Auch der BVB mühte sich im Ruhrpott-Kracher beim Drittligisten Rot-Weiß Essen lange Zeit, kam gegen ein zäh zu bespielendes RWE erst in der 79. Minute durch einen satten Distanzschuss von Guirassy zum 1:0-Siegtreffer. Diese Führung schaukelten die Schwarzgelben über die Ziellinie und lösten so das Zweitrundenticket.

Beide Teams nahmen im DFB-Pokal ihre Auftakthürde, wenn auch knapp. Im Nachbarschaftsduell mit Eintracht Norderstedt trat St. Pauli nach Wunsch beider Klubs am heimischen Millerntor als Auswärtsmannschaft an. Über 90 und 120 Minuten scheiterten die St. Paulianer immer wieder am gegnerischen Keeper, im Elfmeterschießen behielt der Favorit aber die Nerven und zitterte sich in Runde zwei.

90′ +12 Fazit:

Sandro Wagner gelingt sein Bundesliga-Debüt als Trainer und der FC Augsburg schlägt den SC Freiburg mit 3:1. In der ersten Hälfte waren die Freiburger eigentlich das bessere Team, aber die Fuggerstädter zeigten sich außerordentlich effizient und erzielten mit nur drei Torschüssen drei Tore. Nach dem Seitenwechsel änderte sich daran zunächst nichts und die Breisgauer drängten auf den Anschlusstreffer, der ihnen dann per Elfmeter durch Grifo auch gelang. Im Anschluss drückte Freiburg weiter und kam auch zu Chancen, doch vor dem Tor waren die Gastgeber heute nicht kaltschnäuzig genug und verlieren ein Spiel, das sie nicht hätten verlieren müssen.

90′ +12 Spielende

90′ +10 Die letzte Minute läuft und er SCF probiert es mit langen hohen Bällen in die Spitze. Die sind aber zu unpräzise und Augsburg hat keine Mühe damit die Angriffe abzuwehren.

90′ +9 Fazit:

Union Berlin setzt am 1. Spieltag ein Ausrufezeichen und besiegt den VfB Stuttgart mit 2:0! Matchwinner ist ohne Zweifel Neuzugang und Bundesliga-Debütant Ansah, der die Partie mit einem Traumtor aus über 20 Metern (16.) und einem selbst eingeleiteten Konter (45.+4) entscheidet. Die Schwaben investierten viel und liefen besonders im zweiten Durchgang Sturm, doch die Tore in der Offensive wollten einfach nicht fallen. In der Schlussphase brachte ein sehenswerter Treffer von Joker Tiago Tomás den VfB noch mal ran, doch die Eisernen warfen defensiv alles rein und behalten die drei Punkte in der Hauptstadt. Danka fürs Mitlesen!

90′ +7 Der anschließende Freistoß im gegnerischen Halbfeld wird kurz ausgeführt und natürlich geht es in Richtung Eckfahne, um Zeit von der Uhr zu nehmen.

90′ +9 Spielende

90′ +8 Jovanović dribbelt sich rechts im Strafraum fast bis zur Grundlinie und chippt die Kugel hoch nach innen. Woltemade steigt hoch, doch kommt nicht richtig hin und Rønnow sichert sich das Spielgerät.

90′ +6 Fazit:

Schluss in der BayArena, die TSG 1899 nimmt durch das 2:1 bei Bayer Leverkusen drei verdiente Zähler zum Auftakt der neuen Spielzeit mit in den Kraichgau! Schon in der ersten Hälfte waren die Gäste das bessere Team und das setzte sich im zweiten Durchgang fort. Nach dem Führungstreffer durch Lemperle verlegte sich die Ilzner-Truppe auf defensive Stabilität und überließ den überwiegend ideenlosen Leverkusenern den Ball. Obwohl die TSG mehrere Verletzte in der Defensive hinnehmen musste, kam Bayer nur einmal durch Tella gefährlich zum Abschluss. Es ist deutlich, dass der Umbruch bei der Werkself noch Zeit braucht, während Hoffenheims neues Team bereits zum Saisonstart gut harmoniert. Das war es von dieser Partie, bis zum nächsten Mal!

90′ +6 Gelbe Karte für Cyriaque Irié (SC Freiburg)

Irié trifft Tietz am linken Fuß und wird mit gelb verwarnt.

Einen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Topspiel der Bundesligasaison 2025/26! Der FC St. Pauli empfängt zum Auftakt Borussia Dortmund, am Millerntor rollt der Ball um 18:30 Uhr.

90′ +5 VAR: Das Tor wird nicht gegeben.

Stuttgart jubelt, aber sofort zeigt der Schiedsrichter Abseits an! Der VAZ stimmt der Entscheidung zu, denn Woltemade stand beim Zuspiel von Leweling ganz knapp in der strafbaren Zone. Schade, denn der Stürmer hatte sich gut aufgedreht und die Kugel flach im langen Eck versenkt!

90′ +5 Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

90′ +5 Entlastung für Union: Nach Eckball von Juranović kommt Querfeld im Zurücklaufen zum Kopfball und setzt diesen knapp neben den rechten Pfosten. Zügig laufen alle Eisernen wieder nach hinten, um sich wieder zu formieren.

90′ +5 Gelbe Karte für Sandro Wagner (FC Augsburg)



90′ +5 Gelbe Karte für Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg)

Ohne Chance auf den Ball schubst Rexhbeçaj seinen Gegner von hinten um und kassiert dafür die Gelbe Karte.

90′ +3 Die Augsburger haben trotz der Großchancen der Freiburger nun alles im Griff und suchen nun wieder den Weg nach vorne.

90′ +6 Fazit:

Frankfurt schlägt Werder Bremen zum Auftakt souverän und verdient mit 4:1 und sichert sich den ersten Dreier der neuen Spielzeit. Nach der verdienten 2:0-Pausenführung schien die Messe frühzeitig gelesen zu sein, als Bahoya kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 stellte, ehe Njinmah praktisch im direkten Gegenzug den erneuten Anschlusstreffer erzielte. Daraufhin hatten die Gäste von der Weser ihre stärkste Phase der Partie und konnten immer wieder Akzente setzen, ehe ein perfekt ausgespielter Konter der Adler von Knauff zum 4:1 verwertet wurde, nach dem die Werderaner weitestgehend die Waffen streckten. In der Schlussviertelstunde passierte damit nicht mehr allzu viel, was sicherlich auch dem Umstand geschuldet war, dass beide Teams durch die hohe Intensität zuvor einiges an Körnern gelassen hatten.

90′ +2 Jaquez musste nach einem Luftduell behandelt werden und zeigt an, dass es für ihn nicht weitergeht. Weil die Schwaben ihre Wechselfenster verbraucht haben, verlässt der Innenverteidiger das Feld ohne Ersatz und der VfB spielt die restlichen Minuten in Unterzahl!

90′ Nachspielzeit: Es werden 11 Minuten nachgespielt.

90′ Der Ball will nicht rein! Eine hohe Flanke von links kommt an den zweiten Pfosten zu Ginter. Der köpft wuchtig ins untere linke Eck, aber Dahmen pariert klasse. Allerdings wurde die Szene abgepfiffen, wohl wegen eines Offensivfouls.

90′ +6 Spielende

90′ +4 Hincapié hat nochmal die Möglichkeit! Eine Poku-Flanke von rechts verpasst Schick, aber Grimaldo legt dann ab für den Ecuadorianer, der es mit dem linken Außenrist probiert. Doch sein Versuch fliegt deutlich über den Kasten, das war zu hektisch im Abschluss.

90′ +6 Spielende

90′ +6 Fazit:

Zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit gewinnt der VfL Wolfsburg mit 3:1 (1:1) beim 1. FC Heidenheim! Während sich die Partie im ersten Abschnitt weitgehend auf Augenhöhe abspielte, riss der VfL das Spiel in der zweiten Halbzeit mehr an sich. Gegen sehr fehlerbehaftete und offensivschwache Schwaben schafften es die Wölfe aber viel zu selten, gefährlich vor das Tor zu kommen, sodass die Hausherren lange Zeit im Spiel waren. Erst in der 67. Minute belohnten sich die Niedersachsen durch Joker Svanberg. Heidenheim konnte in der Offensive keinerlei Akzente mehr setzen, sodass die Wölfe schlussendlich auch noch das dritte, verdiente, Tor durch Joker Nummer zwei, Amoura, vom Punkt erzielen konnten. Ein gutes Händchen von Trainer Paul Simonis bei seinem Bundesliga-Debüt! Am kommenden Spieltag muss Heidenheim nach Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr). Wolfsburg bekommt 24 Stunden später Besuch aus Mainz. Vielen Dank für’s Mitlesen und ein schönes Wochenende!

88′ Matsima verhindert das 2:3! Lienhart spielt den Ball von rechts flach in den Rückraum und Höler kommt aus rund 17 Metern zum Abschluss. Matsima steht ihm aber im Weg und köpft das Leder zur Ecke, die harmlos bleibt.

90′ +1 Nun läuft die Nachspielzeit! Stuttgart schnürt die Gastgeber an deren Strafraum fest, schlägt Flanke um Flanke hoch ins Zentrum.

90′ +3 Álex Grimaldo probiert es nochmal mit einer Flanke von links. Die ist aber zu hoch für Kofane, der vergeblich zum Kopfball hochsteigt. Es gibt Einwurf für die Gäste.

90′ Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.

90′ +6 Spielende

90′ +5 Die Zeit verrinnt und der FCH scheint keinerlei Akzente mehr setzen zu können.

90′ +2 Die Nachspielzeit läuft und die Kraichgauer die Kugel, sie lassen die Uhr runterlaufen. Da fehlt jetzt auch Kraft bei der neu formierten Werkself, die nicht mehr entscheidend in die Zweikämpfe kommt.

90′ +3 Allzu viel passiert im Deutsche Bank Park nicht mehr. Die Partie plätschert dem Abpfiff entgegen.

90′ +3 Den fälligen Standard, aus ziemlich zentralen 22 Metern, tritt Svanberg mit seinem Rechten ins Fangnetz.

87′ Dem VfB bleiben noch drei Minuten plus die Nachspielzeit, die sicher üppig ausfallen wird. Holen die Schwaben noch einen Punkt zum Saisonstart?

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

90′ Gelbe Karte für Moritz Volz (1899 Hoffenheim)



89′ Kofane sorgt für Wirbel in der Gefahrenzone! Er kann allerdings ein Zuspiel von rechts nicht verwerten und spielt nochmal raus. Dort flankt Poku dann erneut, doch Baumann packt in der Mitte sicher zu.

87′ Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

87′ Auswechslung bei FC Augsburg: Robin Fellhauer

90′ +2 Gelbe Karte für Omar Traoré (1. FC Heidenheim 1846)

Der Verteidiger lässt gegen Wimmer, der sich zuvor gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen konnte, das Bein stehen.

86′ Einwechslung bei FC Augsburg: Cédric Zesiger

86′ Auswechslung bei FC Augsburg: Marius Wolf

86′ Gelbe Karte für Marius Wolf (FC Augsburg)

Wolf will nach einem Foul den Ball nicht hergeben und sieht gelb wegen Spielverzögerung.

89′ Horst Steffen schickt für die letzten Minuten noch Isak Hansen-Aarøen ins Rennen. Die reguläre Spielzeit ist gleich abgelaufen.

90′ +1 Fünf Minuten lässt Referee Brand, der weitgehend einen unauffälligen Eindruck vermittelt hat, nachspielen. Lediglich bei der Ramaj-Verwarnung kurz nach Spielbeginn stand der Unparteiische im Blickfeld.

84′ Fast ein Traumtor! Atubolu wehrt eine Flanke mit der Faust ab und die Kugel landet genau bei Gouweleeuw halbrechts vor dem Sechzehner. Er nimmt den Ball volley aus der Luft und visiert die linke Seite des Tors an. Atubolu ist erneut zur Stelle und pariert zur Ecke, die nichts einbringt.

88′ Eigentlich sollte Toschütze Asllani vom Feld gehen, aber Coufal hat sich offenbar verletzt und so wird der Tscheche durch Prömel ersetzt.

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

89′ Einwechslung bei Werder Bremen: Isak Hansen-Aarøen

89′ Auswechslung bei Werder Bremen: Marco Grüll

89′ Simonis schickt Gerhardt und Černý auf die Reise. Für die beiden dürfen Skov Olsen und Fischer verfrüht unter die Dusche.

88′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Grischa Prömel

88′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Vladimír Coufal

87′ Wieder kommt Bayer! Quansah legt rechts außen ab auf Poku, der die Seite gewechselt hat. Dessen scharfes Zuspiel in die Mitte findet den einlaufenden Kofane nicht, Baumann ist vorher dran.

86′ Tooor für VfB Stuttgart, 2:1 durch Tiago Tomás

Da ist der späte Anschluss! Führich bereitet den Treffer mit einer halbhohen Flanke von links vor und Tiago Tomás befördert das Spielgerät mit feinem Fuß ins lange Eck: Per Hacke befördert der Portugiese die Kugel ins Tor!

81′ Doppelwechsel bei den Gastgebern. Für Manzambi und Günter kommen Scherhant und Makengo auf den Platz.

87′ Agu will mit einer Körpertäuschung an Kristensen vorbeiziehen, der gegen den Bremer Flügelspieler zu spät kommt und ihn abräumt. Ein Stück weit ist es ausgleichende Gerechtigkeit. Gelb wäre zwar durchaus hart gewesen, aber auch nicht völlig aus dem luftleeren Raum gegriffen. Auch Kristensen ist aber bereits vorbelastet und darf genau wie Malatini vorhin auf dem Platz bleiben.

89′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Vaclav Černý

89′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Andreas Skov Olsen

89′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

89′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Kilian Fischer

85′ Karim Coulibaly findet Justin Njinmah mit einem butterweichen Diagonalball. Der Bremer Angreifer zieht daraufhin nach innen und schließt aus 17 Metern mit links ab. Jedoch zu zentral und zu flach. Michael Zetterer ist rechtzeitig unten und begräbt die Kugel sicher unter sich.

84′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Josip Juranović

84′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Christopher Trimmel

88′ Damit dürfte der Sack auf der Ostalb zu sein. Die in der Offensiv völlig planlosen Heidenheimer werden mit einer Niederlage in die Saison starten. Wolfsburg hingegen belohnt sich für die starke zweite Halbzeit.

83′ Gelbe Karte für Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Die Partie wird hektischer! Král ist drauf und dran einen Berliner Konter einzuleiten, doch Leweling hat etwas dagegen und zerrt dem Mittelfeldspieler der Eisernen von hinten am Trikot. Für das taktische Foul sieht der Stuttgarter die Gelbe Karte.

81′ Einwechslung bei SC Freiburg: Derry Scherhant

81′ Auswechslung bei SC Freiburg: Johan Manzambi

81′ Einwechslung bei SC Freiburg: Jordy Makengo

81′ Auswechslung bei SC Freiburg: Christian Günter

87′ Tooor für VfL Wolfsburg, 1:3 durch Mohamed Amoura

Nachdem sich Amoura und Wimmer einig sind, wer schießen darf, schweißt der Algerier das Leder halbhoch rechts in die Maschen. Ramaj ahnt die Ecke, kann aber gegen den knallharten Abschluss nichts ausrichten.

85′ Nun gibt es doch noch zwei Wechsel bei der Werkself: Christian Kofane und Claudio Echeverri dürfen sich in den letzten Minuten nochmal zeigen. Die blassen Ibrahim Maza und Nathan Tella verlassen das Feld vorzeitig.

85′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Christian Kofane

85′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

84′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Claudio Echeverri

84′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Ibrahim Maza

79′ Der nächste Spieler am Boden! Tietz Freistoß bekommt Manzambi an den Kopf, der kurz benommen liegen bleibt, aber kurz danach weitermachen kann. Jakić steht ebenfalls wieder auf dem Feld.

84′ Gelbe Karte für Umut Tohumcu (1899 Hoffenheim)

Tohumcu beschwert sich, weil er nach eine Abschluss vehement eine Ecke fordert, Siebert aber auf Abstoß entscheidet. Vermutlich hatte der Kraichgauer sogar Recht, aber der Schiedsrichter bleibt bei seiner Entscheidung und die Verwarnung steht.

85′ Elfmeter für die Gäste! Wolfsburg kontert über Wimmer, der Amoura in die Spitze schickt. Im Sechzehner zieht der Stürmer an Ramaj vorbei, ehe der Keeper ihn in die Füße krallt. Eine klare Sache!

82′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Lazar Jovanović

82′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Atakan Karazor

82′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ramon Hendriks

82′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jeff Chabot

82′ Gelbe Karte für Andrej Ilić (1. FC Union Berlin)



83′ Dino Toppmöller schöpft sein Wechselkontingent voll aus und schickt noch Nathaniel Brown und Oscar Højlund ins Rennen.

84′ Wolfsburg zieht sich etwas zu weit zurück, wodurch Heidenheim nochmals Ansprüche stellt. Die Hausherren setzen sich aktuell viel am Strafraum der Wölfe fest.

81′ Der nächste Stuttgarter Flankenball landet in den Armen von Rønnow! Der Keeper leitet über einen schnellen Abstoß den Konter ein, doch der flinke Burke kann die Kugel an der Mittellinie nicht festmachen.

81′ Die Schlussminuten sind angebrochen und Erik ten Hag macht keine Anstalten, nach der Einwechslung von Ernest Poku weitere Spieler zu bringen. Er scheint den jungen Talenten auf der Bank in dieser Phase keine Wende zuzutrauen, dabei fällt den Spielern auf dem Feld aktuell wenig im Spiel nach vorne ein.

83′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Oscar Højlund

83′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Hugo Larsson

83′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Nathaniel Brown

83′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Ritsu Dōan

82′ Wahi wird in der eben geschilderten Situation noch unglücklich von Backhaus erwischt und muss behandelt werden, kann aber weitermachen. Die Partie wird fortgesetzt.

78′ Nach einer Freiburger Ecke geht Jakić zu Boden, weil Schlotterbeck ihm von hinten ins Kreuz springt. Jakić wird derzeit auf dem Feld behandelt.

83′ Traoré findet Honsak mit seinem Flankenball von der rechten Seite. Honsak kann den Ball am kurzen Pfosten aber nicht richtig verarbeiten und bringt ihn somit eher ungefährlich in Richtung Tor. Dort ist Grabara locker zur Stelle.

78′ Man bekommt immer mehr das Gefühl, dass Stuttgart noch ewig spielen könnte und ein Treffer ausbleibt. Undav setzt den 16. Torschuss des VfB deutlich über das Tor von Rønnow.

80′ Götze sucht mit einer scharfen Flanke den einlaufenden Wahi, aber Friedl fälscht den Ball entscheidend ab, sodass Wahi knapp verpasst.

81′ Léo Scienza, der in der zweiten Halbzeit völlig abgetaucht ist, schlägt einen Standard aus dem rechten Mittelfeld direkt in Grabaras Arme. Bezeichnend für die zweite Halbzeit des FCH.

79′ Und dann aus dem Nichts fällt beinahe der Ausgleich! Nach dem bislang schönsten Angriff der zweiten Hälfte verpasst Telle per Direktabnahme rechts im Strafraum durch einen Volley ans Außennetz den Treffer. Vorausgegangen war ein feiner Steckpass des bisher unauffälligen Schick aus der Zentrale her raus nach links außen zu Álex Grimaldo, der dann direkt auf die rechte Seite rüberspielt. Knappe Sache!

75′ Neuzugang Irié probiert es aus der Distanz. Sein Schuss aus halbrechter Position und rund 20 Metern Entfernung fliegt rund einen Meter über das Gehäuse der Fuggerstädter.

79′ Horst Steffen bringt Keke Topp und Karim Coulibaly ins Spiel. Julián Malatini, der sich nach seinem Foul an Jean Bahoya eigentlich gar nichts mehr leisten darf, rückt damit sogar in die Innenverteidigung. Ob das gut geht?

78′ Leverkusen ist bemüht, aber weiterhin fehlerhaft unterwegs. Oft wird es mit einem langen flachen Ball in die gegnerische Hälfte, welche von den aufmerksamen Hoffenheimern gut abgefangen werden.

80′ Zehn Minuten sind noch auf der Uhr und der VfL Wolfsburg hat aktuell alles im Griff gegen sehr harmlose Brenzstädter.

79′ Einwechslung bei Werder Bremen: Karim Coulibaly

79′ Auswechslung bei Werder Bremen: Niklas Stark

72′ Lienhart wirft einen Ball von rechts ein, aber seine Hereingabe wird zunächst geklärt. Die Kugel kommt erneut zu ihm und er flankt an den zweiten Pfosten. Dort kommt Höler zwar dran, köpft den Ball aber im hohen Bogen in die Arme von Dahmen.

78′ Einwechslung bei Werder Bremen: Keke Topp

78′ Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

77′ Die Messe im Deutsche Bank Park scheint gelesen zu sein. Vom SVW kommt nicht mehr viel und auch auf der Bank hat Horst Steffen prinzipiell nur noch junge und unerfahrene Spieler, die in einer knappen Viertelstunde wohl kaum noch einen Drei-Tore-Rückstand gegen sehr reife Adler aufholen können dürften.

78′ Adrian Beck ersetzt Tim Siersleben bei den Schwaben. Das könnte ein Zeichen für etwas mehr Offensive bei Heidenheim sein mit diesem letzten Austausch.

75′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Oliver Burke

75′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Ilyas Ansah

75′ Ansah macht ein richtig starkes Spiel und holt am Ende eines Berliner Gegenstoßes gegen Tiago Tomás noch einen Freistoß auf der rechten Seite heraus.

75′ Christian Ilzer hat nochmal umdisponiert und bringt statt Grischa Prömel Alexander Prass in die Partie. Torschütze Lemperle lässt sich feiern, er könnte der Siegtorschütze sein, wenn Bayer nicht noch etwas entgegenzusetzen hat.

73′ Stuttgart hat weiterhin viel Ballbesitz, doch um den gegnerischen Strafraum herum sind die Pokalsieger nicht zwingend genug. Schwer vorstellbar, dass die disziplinierten Köpenicker diesen Heimsieg noch aus der Hand geben.

78′ Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Adrian Beck

78′ Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tim Siersleben

76′ Nach langer Zeit finden sich die Hausherren mal wieder am Strafraum der Gäste. Kerber fackelt an der Strafraumgrenze aber zu lange und spielt schlussendlich einen Fehlpass.

70′ Die Flanke von Gouweleeuw aus dem rechten Halbfeld misslingt, aber Saad pflückt die Kugel links vor der Grundlinie runter und spielt sie in den Rückraum zu Fellhauer. Sein Fernschuss verfehlt das Ziel aber deutlich.

75′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

75′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robin Hranáč

74′ Can Uzun darf sich für einen insgesamt sehr überzeugenden Auftritt, der nur ganz leicht durch den Fehlpass, der dem 1:3-Anschlusstreffer der Bremer vorausging, getrübt wurde, den verdienten Applaus abholen. Mario Götze übernimmt.

75′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Alexander Prass

75′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Tim Lemperle

73′ Kurios: Draußen stehen mehrere TSG-Akteure, darunter Kevin Akpoguma und Grischa Prömel, zur Einwechslung bereit, aber es gab offenbar Probleme mit der Anzeigetafel. Das wurde Schiedsrichter Siebert zu bunt und er setzte die Partie erstmal fort.

71′ Sebastian Hoeneß reagiert und bringt für die Schlussphase mit Führich einen Offensivspieler. Verteidiger Vagnoman verlässt das Feld, damit wird es auf dem Papier noch offener beim VfB.

70′ Einwechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

70′ Auswechslung bei FC Augsburg: Elias Saad

70′ Einwechslung bei SC Freiburg: Merlin Röhl

70′ Auswechslung bei SC Freiburg: Yuito Suzuki

75′ Nach Simonis' Ansage lassen die Wolfsburger das Leder gepflegt laufen, ohne dass die Heidenheimer auch nur den Hauch einer Chance haben, an das Leder zu kommen. Der FCH braucht Lösungen, wenn sie noch zu Torchancen gelangen wollen.

74′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze

74′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Can Uzun

71′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

71′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

73′ Die Adler setzen nach, aber Backhaus kann einen satten Distanzschuss zur Ecke abwehren, die nichts weiter einbringt.

71′ Zunächst kommt Hranáč aber nochmal ins Spiel, läuft aber nicht rund. Die Schlussphase ist angebrochen. Kann Bayer nun nochmal anziehen oder bringt Hoffenheim die Führung nach Hause?

68′ Gelbe Karte für Phillip Tietz (FC Augsburg)

Tietz checkt Ginter an der Seitenlinie weg und sieht dafür zu Recht die Gelbe Karte.

73′ Der VfL zieht sich überraschend weit zurück und überlässt Heidenheim das Spielfeld. Das gefällt Paul Simonis überhaupt nicht und er schickt seine Mannen direkt weiter nach vorne.

66′ Freiburg arbeitet am nächsten Treffer! Manzambi tankt sich durchs Zentrum und hält aus rund 17 Metern drauf. Sein strammer Schuss kommt aber zu zentral aufs Tor und Dahmen pariert.

65′ Grifo kommt links in den Sechzehner gelaufen und will an Ginter vorbei. Der Verteidiger bleibt ab Matsima vorbei. Der bleibt aber standhaft und lässt ihn nicht durch.

71′ Frank Schmidt versucht es erneut mit einem Doppelwechsel. Honsak und Kaufmann sollen für die finalen Minuten frischen Schwung mitbringen, anstelle von Zivzivadze und Ibrahimović.

69′ Robin Hranáč liegt am Boden und muss behandelt werden. Er deutet bereits an, dass er ausgewechselt werden muss. Das ist bitter für die Gäste, weil mit Kōki Machida bereits ein Innenverteidiger verletzt vom Feld msuste.

70′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 4:1 durch Ansgar Knauff

Der erste Frankfurter Joker sticht direkt und Knauff stellt auf das wohl vorentscheidende 4:1. Schon wieder geht dem Ball ein katastrophaler Fehlpass von Agu voraus, nach dem die SGE umschalten kann. Wahi lässt für Chaïbi klatschen, der Knauff über links schickt. Der bleibt nicht nur im Zweikampf mit dem Ball am Fuß stabil, sondern hat dann auch noch den Torriecher, um die Kugel aus acht Metern halblinker Position präzise und satt im rechten unteren Eck zu versenken.

68′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Derrick Köhn

68′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Robert Skov

67′ Union Berlin konzentriert sich nun komplett auf die Arbeit gegen den Ball, spielt ein dicht gestaffeltes 5-3-2 und macht den Schwaben damit das Leben schwer.

68′ Der insgesamt blasse Leonardo Bittencourt probiert es derweil aus 25 Metern einfach mal aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss geht jedoch meilenweit am Frankfurter Tor vorbei. Es bleibt dabei: Die Weserelf kommt seit dem Anschlusstreffer einfach nicht mehr zwingend vors Tor der Hessen.

67′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Alex Král

67′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Janik Haberer

62′ Grifo nimmt sich der Sache an und zieht den Freistoß direkt aufs kurze Eck. Dahmen ist aber aufmerksam und pariert mit beiden Fäusten.

71′ Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Mathias Honsak

71′ Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Arijon Ibrahimović

71′ Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Mikkel Kaufmann

71′ Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Budu Zivzivadze

67′ Der Heimmannschaft fehlen die Ideen. Quansah hat in der eigenen Hälfte etwas Platz, dribbelt ein Stück und schlägt dann das Leder ohne Bedrängnis zu weit nach vorne, so dass es direkt in den Armen von Baumann landet. Keine Gefahr für Hoffenheim.

70′ Kilian Fischer sitzt am Hosenboden und bittet um ärztliche Behandlung an der rechten Wade. Dementsprechend ruht der Ball.

67′ Nach dem fälligen Freistoß, der nichts weiter einbringt, vollzieht Dino Toppmöller einen Doppelwechsel. Jean Bahoya und Jonathan Burkardt werden durch die frischen Ansgar Knauff und Elye Wahi ersetzt.

68′ Rund 20 Minuten vor dem Spielende muss dieses Gegentor ein Weckruf für die Schwaben sein, die bis dato im zweiten Abschnitt überhaupt nichts auf den Rasen gebracht haben. Nun sind die Schmidt-Mannen gefordert!

67′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Elye Wahi

67′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt

67′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff

67′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Jean Bahoya

65′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Tiago Tomás

65′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

65′ Maza versucht sich jetzt mehr und mehr einzubringen. Er holt sich das Leder zentral oder auf den Flügeln und bietet sich als Anspielstation an. Doch ihm und seinen Kollegen unterlaufen in dieser Phase zu viele ungenaue Zuspiele im Offensivspiel.

63′ Über flaches Kombinationsspiel kommt der VfB heute gar nicht durch, daher werden mittlerweile fast nur noch hohe Bälle in die Mitte geschlagen. Doch speziell Zielspieler Woltemade kommt da noch gar nicht ins Spiel.

66′ Malatini stellt kurz vor dem eigenen Sechzehner gegen Bahoya den Körper rein und räumt seinen Gegenspieler per Bodycheck ab. Das ist eigentlich eine klare Gelbe Karte. Glück für den Bremer Spieler, der wegen des unnötigen Geplänkels aus dem ersten Durchgang mit der Frankfurter Bank ja bereits vorbelastet ist.

65′ Die Partie plätschert vor sich hin und Horst Steffen justiert jetzt erstmals nach. Samuel Mbangula hat Feierabend. Der erst 18 Jahre junge Patrice Čović übernimmt.

61′ Gelbe Karte für Mert Kömür (FC Augsburg)

Kömür sieht gelb für ein Foul an Manzambi links vom Sechzehner.

67′ Tooor für VfL Wolfsburg, 1:2 durch Mattias Svanberg

Die Konsequenz folgt direkt für den FCH! Arnold hat im linken Halbfeld viel zu viel Platz und kann eine saubere Flanke in die Box schicken. Joker Svanberg läuft gekonnt ein und kann den Ball aus acht Metern perfekt ins lange Toreck köpfen. Heidenheim zeigt sich viel zu schlafmützig bei diesem Gegentreffer.

65′ Einwechslung bei Werder Bremen: Patrice Čović

65′ Auswechslung bei Werder Bremen: Samuel Mbangula

60′ Einwechslung bei SC Freiburg: Cyriaque Irié

60′ Auswechslung bei SC Freiburg: Eren Dinkçi

60′ Julian Schuster braucht mehr Offensivpower und dafür kommt Irié, der sein Debüt feiert, für Dinkçi aufs Feld. Bei Augsburg kommt Tietz für Giannoulis.

60′ Einwechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

60′ Auswechslung bei FC Augsburg: Dimitris Giannoulis

63′ ...und Aleix García macht es, aber er jagt das Leder deutlich über Mauer und Gehäuse. Baumann muss nicht mehr eingreifen und es gibt Abstoß für das Gästeteam.

66′ Die Schwaben bekommen kaum mehr einen Ball zum Mitspieler. Die Fehlpässe nehmen immer weiter zu, sodass sich die Hausherren kaum mehr befreien können.

60′ Von den Eisernen ist offensiv seit dem Wiederanpfiff nichts zu sehen, weil der VfB dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Doch das Ergebnis spricht weiterhin für die Köpenicker.

64′ Paul Simonis reagiert umgehend. Svanberg und Amoura ersetzen Majer und Pejčinović, die beide viel versucht haben, ohne allerdings wirklich herausgestochen zu haben.

62′ Vielversprechende Freistoßposition für Bayer halblinks etwa 20 Meter vor dem Tor! Coufal räumt Poku etwas unglücklich im Zweikampf ab, das könnte Gefahr verursachen! Aleix García und Álex Grimaldo stehen beide bereit...

64′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg

64′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lovro Majer

58′ Tooor für SC Freiburg, 1:3 durch Vincenzo Grifo

Der Anschlusstreffer! Grifo tritt an und versenkt den Ball sicher im oberen rechten Eck. Dahmen reagiert nicht und bleibt in der Mitte stehen.

64′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mohamed Amoura

64′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Dženan Pejčinović

61′ Eine Stunde ist rum und die Eintracht kann den SVW zunehmend in Mittelfeldgeplänkel verstricken, was die Offensivbemühungen der Grün-Weißen ein Stück weit zum Erliegen bringt.

63′ Möglicherweise wäre es auch beim VfL an der Zeit, um einen neuen und frischen Impuls von außen zu setzen. Die Wölfe zeigen sich derzeit zwar bemüht, aber völlig planlos um den Sechzehner herum.

60′ Bayer zieht etwas an und kommt zu einem Abschluss. Tella spielt von rechts in die Mitte, wo Grimaldo aus über 30 Metern einfach mal abzieht. Der Schuss des Spaniers ist noch abgefälscht und geht links vorbei. Die Ecke von links lenkt Baumann am zweiten Pfosten aus der Gefahrenzone.

55′ VAR: Es gibt Elfmeter.



58′ Gelbe Karte für Rani Khedira (1. FC Union Berlin)

Khedira holt Stiller an der Mittellinie mit einer Grätsche von den Beinen und sieht bei der nächsten Unterbrechung die Gelbe Karte.

57′ Leweling agiert als Flankengeber für den eingelaufenen Karazor, doch der Kopfball des Mittelfeldspielers fliegt knapp am langen Pfosten vorbei.

62′ Föhrenbach kehrt kurzzeitig auf den Rasen zurück, kann aber schlussendlich nicht weitermachen. Er wird durch Traoré ersetzt. Genauso wie Dorsch durch Kerber.

55′ Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

62′ Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Luca Kerber

62′ Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Niklas Dorsch

61′ Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Omar Traoré

61′ Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jonas Föhrenbach

59′ Die Kraichgauer haben beim Pressing etwas herausgenommen und sparen Körner für die letzte halbe Stunde. Sie überlassen Leverkusen mehr den Ball als zuvor und lauern auf Konter.

55′ Gouweleeuw geht im Sechzehner mit der Hand an den Ball und Felix Zwayer schaut sich die Szene am Spielfeldrand an. Nach kurzer Überprüfung entscheidet er auf Elfmeter.

53′ Manzambi dribbelt sich aus dem Halbfeld an den Sechzehner und passt den Ball nach rechts zu Dinkçi. Ihm rutscht der Ball bei der Hereingabe aber ab und die Kugel fliegt ins Aus.

57′ Maza probiert es mal mit einer Einzelaktion durch die Mitte, doch er bleibt mit dem Dribbling an Tohumcu hängen. Der Ex-Herthaner ist bemüht, kann dem Bayer-Spiel aber noch nicht seinen Stempel aufdrücken.

59′ Bei dem Kopfballversuch des Wolfsburgers hat sich Föhrenbach am linken Fuß verletzt. Nach einer kurzen Behandlungspause steht der Mittelfeldakteur aber wieder.

58′ Gelbe Karte für Justin Njinmah (Werder Bremen)

Das findet übrigens auch Njinmah, der den Schiedsrichter impulsiv darauf hinweist, dass sein Mitspieler zuerst den Ball gespielt hat. Für solche Reklamationen gibt es aber nicht erst seit gestern die Gelbe Karte in der Bundesliga. Kategorie: unnötig.

58′ Gelbe Karte für Niklas Stark (Werder Bremen)

Die Hessen können erneut umschalten und Stark geht gegen Chaïbi bei der Grätsche von der Seite maximales Risiko. Er räumt seinen Gegenspieler rustikal ab, spielt aber davor zunächst den Ball. Das hätte man auch anders entscheiden können. Gelb ist sehr hart.

58′ Erneut tritt Arnold einen Eckstoß von der rechten Seite ins Zentrum. Der Ball kommt nah an den Kasten, ohne dass Ramaj herauskommt. Pejčinović kann aus fünf zentralen Metern zum Kopfball gelangen, bekommt aber zu wenig Druck hinter das Leder.

55′ Das Spiel ist aktuell sehr zerfahren: Viele lange Bälle, enge Zweikämpfe und daraus resultierende Fouls, die der Schiedsrichter ahndet.

56′ Jetzt kann sich die SGE mal wieder lösen, die es über links sehr schnell vorträgt. Nach flacher Hereingabe wird ein Dōan-Schuss aus 14 Metern aber geblockt.

50′ Günter bringt eine Ecke von rechts scharf an den zweiten Pfosten. Dort kommt Manzambi mit dem Kopf dran, aber die Kugel fliegt knapp links vorbei.

55′ Die Werderaner legen im zweiten Durchgang eine ganz andere Körpersprache an den Tag und verunsichern die Frankfurter damit sichtlich. Starkes Signal der Gäste, die diese Partie noch lange nicht abgeschrieben haben und aggressiv pressen.

54′ Nun ist Bayer gefragt. Bisher war die Werkself nur bei Standardsituationen gefährlich, nun muss aus dem Spiel heraus mehr kommen. Die Gäste sind weiterhin das bessere Team in dieser Partie.

52′ Gelbe Karte für Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Kurz darauf gibt es die nächste Karte, weil Vagnoman sich bei einem Konter der Berliner nicht clever anstellt. Gegen Schäfer geht der Nationalspieler zum Kopfball, räumt den Stürmer dabei im Mittelkreis ab.

50′ Gelbe Karte für Chrislain Matsima (FC Augsburg)



55′ Die Süddeutschen finden bis dato noch überhaupt nicht statt in Halbzeit zwei. Die Wölfe hingegen bemühen sich, schaffen es aber auch zu selten gefährlich vor den Kasten.

49′ Wolf kommt mit Tempo über die rechte Außenbahn und sieht Saad links im Strafraum. Seine Flanke aus dem Halbfeld ist aber zu steil und erreicht seinen Mitspieler nicht.

52′ Beinahe wird die Eintracht nun erneut bestraft, denn nach Schmid-Zuspiel hat Grüll aus zwölf Metern halblinker Position eigentlich freie Schussbahn und könnte sich sogar die Ecke aussuchen. Njinmah hingegen ist zugestellt, weshalb der angesetzte Querpass auch entsprechend geblockt wird. Da war deutlich mehr drin!

51′ Gelbe Karte für Janik Haberer (1. FC Union Berlin)

Haberer verteidigt mutig nach vorn, stört Leweling bei dessen Ballannahme aber regelwidrig und sieht die Gelbe Karte.

49′ Stuttgart agiert ähnlich wie in der Anfangsphase der ersten Halbzeit sehr sicher mit Ball am Fuß. Union bekommt die Kugel im eigenen Sechzehner nicht geklärt und so kommt Undav per Kopf zum Abschluss: Wieder heißt die Endstadtion Rønnow.

52′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Tim Lemperle

Die Gäste drehen das Spiel! Ein hoher Abschlag von Baumann kommt an den Sechzehner zu Asllani, der die Kugel gegen Quansah und Tapsoba blockt und dann für Lemperle ablegt. Der Ex-Kölner legt sich die Kugel kurz vor, zieht aus gut 23 Metern zentraler Position flach ab und versenkt die Kugel links unten. Flekken kommt da nicht mehr heran.

51′ Durch die zwei Tore binnen kürzester Zeit ist jetzt eine gewisse Hektik in die Partie geraten, die ganz und gar nicht im Interesse der Adler sein kann. Die SGE muss dringend die Partie wieder etwas beruhigen.

52′ Der nächste Eckball, diesmal von rechts durch Wimmer, kann von Ramaj locker aus der Luft gefischt werden.

46′ Die zweite Hälfte beginnt! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

49′ Auf der Gegenseite kommt zum wiederholten Male Touré links am Sechzehner zum Abschluss, aber Flekken kann sicher parieren. Der Kraichgauer bleibt nach Zusammenprall mit Quansah kurz liegen, aber er kann dann weiterspielen.

51′ Die Niedersachsen machen weiter. Arnolds Ecke von der linken Seite fliegt aber an sämtlichen Akteuren vorbei, sodass keine Gefahr für die Gastgeber entsteht.

48′ Tella macht über den rechten Flügel gleich mehr Dampf. Er flankt nach innen, wo Schick gegen Bernardo zu Boden geht, aber Siebert lässt zu Recht weiterspielen, da war nichts.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

49′ Arnold setzt den ersten Akzent! Der Kapitän hat halbrechts aus 18 Metern viel Freiraum und zieht einfach mal ab. Ramaj hat mit dem Flatterball etwas Probleme, bekommt die Hand gegen den mittig auf das Tor kommenden Ball rechtzeitig nach oben.

48′ Tooor für Werder Bremen, 3:1 durch Justin Njinmah

Von wegen Vorentscheidung! Mit viel Wut im Bauch schlagen die Bremer nun zurück und es ist letztlich eine herrliche Einzelaktion von Justin Njinmah, der nach Ballverlust von Can Uzun im Zentrum sofort über links in die Tiefe geschickt wird, am Ball stabil bleibt, zwei Haken schlägt, und dann nach Körpertäuschung aus zehn Metern wuchtig mit rechts aufs kurze Eck abzieht. Bei diesem Pfund ist Michael Zetterer machtlos. Nur noch 1:3.

48′ Die zweite Halbzeit startet sehr verhalten. Wieder spielt sich die Partie weitgehend zwischen den Sechzehnern ab.

46′ Der Ball rollt wieder in der BayArena! Beide Teams haben gewechselt: Auf Seiten der Gastgeber ist Ernest Poku für Arthur im Spiel und nimmt die linke Seite ein, während Nathan Tella nun rechts spielt. Bei der TSG ersetzt Umut Tohumcu Wouter Burger positionsgetreu im defensiven Mittelfeld.

47′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 3:0 durch Jean Bahoya

Direkt mit dem ersten Vorstoß des zweiten Durchgangs stellen die Adler auf 3:0, was etwaigen Comeback-Bemühungen der Weserelf vermutlich den Stecker ziehen dürfte. Agu spielt unter Bedrängnis einen haarsträubenden Fehlpass, der das Tor einleitet. Uzun bedient, nachdem sein schwacher erster Ball noch etwas glücklich zu ihm zurück geblockt wird, den freien Bahoya, der mit viel Übersicht zum 3:0 über Backhaus hinweg lupft.

46′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Ernest Poku

46′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Arthur

46′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Umut Tohumcu

46′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Wouter Burger

45′ +8 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Augsburg mit 3:0 gegen den SC Freiburg. Die Gastgeber hatten den deutlich besseren Start und waren die deutlich aktivere und eigentlich auch bessere Mannschaft. Der SCF hatte genug Chancen, war am Ende aber zu harmlos und inkonsequent. Die Augsburger konzentrierten sich zunächst auf die Defensivarbeit und ließen den Gegner kommen. Die Fuggerstädter suchten nur den Weg nach vorne, wenn sich eine Chance ergab und das hat außerordentlich gut funktioniert. Die Wagner-Elf zeigte sich brutal effizient und gab drei Schüsse aufs Tor ab und schoss dabei drei Tore.

45′ +7 Halbzeitfazit:

Union Berlin spielt eine maximal effiziente erste Halbzeit und führt gegen den VfB Stuttgart mit 2:0! Die Schwaben waren in der Anfangsphase spielbestimmend, wurden durch das Traumtor von Bundesliga-Debütant Ansah (18.) jedoch kalt erwischt. Stuttgart steckte den Kopf nicht in den Sand, doch beim Abschluss fehlte die notwendige Präzision und so hielt Rønnow gegen Chabot, Leweling und Karazor die Führung gleich drei Mal durch starke Paraden fest. Kurz vor Abpfiff dann der nächste Nackenschlag für den VfB: Ansah vollendete einen selbst eingeleiteten Konter zum 2:0 (45.+4).

45′ +5 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es 1:1 zwischen Leverkusen und Hoffenheim! Die Gäste konnten den frühen Rückstand durch Quansah gut wegstecken und hatten in der Folge mehr Spielanteile, die zum Ausgleich durch Asllani führten. Bayer war nur bei Standards gefährlich, Baumann rettete gerade noch gegen Hincapié. Aus dem Spiel heraus sorgten hingegen die Kraichgauer für mehr Gefahr und so musste Flekken mehrere Male gegen Touré oder Coufal retten. Hier ist noch alles drin, bis gleich!

45′ +8 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Halbzeitfazit:

Frankfurt führt zur Pause verdient mit 2:0 gegen Werder Bremen. Bereits in der umkämpften Anfangsphase hatten die Adler mehr vom Spiel, obschon auch die Gäste von der Weser erfrischend viel Zug zum gegnerischen Tor mit in die Mainmetropole gebracht haben. Deutlich zwingender waren aber die Vorstöße der Hessen, die auch defensiv weitaus weniger zuließen. Nachdem Uzun dann mit einem Traumtor aus der zweiten Reihe das Stadion erstmals zum Toben brachte, war es ein Chip des 19-Jährigen, den Bahoya gerade einmal drei Minuten später erneut im Gästetor unterbringen konnte. Nach kurzem Schockmoment fand der SVW dann zwar wieder besser ins Spiel, die richtig dicke Chance auf den Anschlusstreffer war jedoch noch nicht dabei.

45′ +6 Gelbe Karte für Matthias Ginter (SC Freiburg)

Für ein taktisches Foul sieht Ginter gelb.

45′ +5 Kurz vor der Pause passiert auf dem Platz nicht mehr viel und beide Mannschaften warten auf den Halbzeitpfiff. Grifo kommt nochmal über links, aber seine Flanke bleibt ungefährlich.

45′ +4 Tooor für 1. FC Union Berlin, 2:0 durch Ilyas Ansah

Ansah erhöht noch vor der Pause! Der Debütant gewinnt auf Höhe der Mittellinie den Ball gegen Mittelstädt, leitet den Konter mit einem Pass rechts zu Ilić selbst ein. Sein Sturmpartner spielt das Leder wieder in die Mitte und dort ist Ansah per Direktabnahme zur Stelle. Die Kugel fliegt Nübel durch die Hosenträger und das Stadion bebt!

45′ +3 Bei Stuttgart gibt es aktuell kaum Entlastung, weil auch die Offensivspieler mit nach hinten arbeiten und vorne fehlen, wenn der lange Befreiungsschlag dann kommt.

45′ +3 Touré hat links viel zu viel Platz und nutzt das beinahe aus! Arthur kommt nicht hinterher und muss mit ansehen, wie der Angreifer seinen Torwart Flekken zur nächsten Parade zwingt. Da hätten sich dem Flügelspieler auch Anspielmöglichkeiten in der Mitte angeboten, aber der Abschluss war nicht schlecht.

45′ +3 Halbzeitfazit:

Es ist Pause auf der Ostalb! In einem ereignisreichen Spiel geht es mit einem 1:1 zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Wolfsburg in die Kabinen. Die Partie war anfangs geprägt von vielen kleinen Fehlern. Nach einem hatte FCH-Keeper Ramaj Glück, dass er nicht wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz flog. Im Anschluss wurden die Wölfe nach und nach aktiver und belohnten sich mit dem Traumtor von Skov Olsen mit dem Führungstreffer. Die Hausherren zeigten sich aber nur kurz geschockt und glichen durch Scienzas Freistoßtreffer sehenswert aus. Im Großen und Ganzen wechselten sich die Spielanteile munter ab, wodurch das Ergebnis die logische Folge war. Heidenheim muss jedoch die Unkonzentriertheiten abstellen, wenn die Partie weiter so gestaltet werden soll.

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Niklas Stark klärt einen flachen Steckpass von Ritsu Dōan zur Ecke, die der Japaner selbst ausführt. Mio Backhaus kommt aber sicher raus und faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

45′ +2 Gelbe Karte für Leon Avdullahu (1899 Hoffenheim)

Avdullahu will Zeit von der Uhr nehmen und schlägt den Ball nach einem Freistoßpfiff leicht weg. Dafür wird er verwarnt, eine unnötige Aktion.

45′ +2 Tooor für FC Augsburg, 0:3 durch Marius Wolf

Solo-Lauf von Wolf! Nach einer Ecke für Freiburg kommt der Ball rund zehn Meter vor dem eigenen Sechzehner zu Wolf, weil Dinkçi sich einen Fehlpass leistet. Der läuft mutterseelenallein auf Atubolu zu und versenkt den Ball aus rund zwölf Metern locker im unteren linken Eck.

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

45′ Kurzer Schreckmoment im Frankfurter Strafraum: Bei Freistoß vom linken Flügel findet Grüll Friedl, der den Ball per Kopf leicht touchiert, der daraufhin Zetterer zwischen den Beinen hindurch springt, jedoch nur das Lattenkreuz erwischt und anschließend vom ehemaligen SVW-Keeper gefangen wird. Hätte allerdings wegen einer Abseitsstellung von Friedl eh nicht gezählt.

44′ Wieder pariert Rønnow! Die Gäste spielen schnell durch die Mitte und Union kann nicht verhindern, dass Woltemade an der Strafraumkante nach rechts zu Karazor verlagert. Stuttgarts Kapitän zieht flach ab, doch Berlins Keeper ist per Fußabwehr zur Stelle.

45′ +1 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Arthur Chaves

45′ +1 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kōki Machida

44′ Die erste Halbzeit neigt sich dem Ende entgegen und die Partie spielt sich mittlerweile auf Augenhöhe ab.

45′ Die Fuggerstädter attackieren nun früh und versuchen die Hausherren unter Druck zu setzen. Anders als in der Anfangsphase greifen sie nun schon am gegnerischen Sechzehner an.

44′ Farès Chaïbi holt sich im Zentrum den Ball und will den startenden Jean Bahoya direkt auf die Reise schicken. Sein Steckpass hat jedoch zu viel Wucht, sodass der herauslaufende Mio Backhaus die Kugel abfangen kann, ehe es brenzlig wird.

44′ Machida war inzwischen auf das Spielfeld zurückgekehrt, liegt aber jetzt wieder am Boden. Auf der TSG-Bank herrscht sofort Bewegung, Arthur Chaves macht sich bereit, um den Japaner zu ersetzen.

43′ Und Bayer bleibt gefährlich bei Standards! Aleix García bringt das Leder scharf vor das Tor, wo Baumann nach dem Kopfball von Hincapié glänzend reagiert und den Ball mit einem starken Reflex zur Ecke klärt. Die bringt nichts ein.

42′ Nach Ballgewinn im Zentrum ist Samuel Mbangula im Zuge der Umschaltsituation fast durch, aber Nnamdi Collins bleibt dran und trennt seinen Gegenspieler mit einem absoluten Monstertackling vom Ball. Starke Defensivaktion des 21-Jährigen.

42′ Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Die nächste Verwarnung für die Gäste. Diesmal trifft es Kapitän Arnold, der Scienza auf Höhe der Mittellinie mit der Hand im Gesicht trifft.

41′ VAR: Es gibt keinen Elfmeter.

Gegen Querfeld hat es im Strafraum einen leichten Kontakt gegeben, doch das reicht nicht für einen Strafstoß.

42′ Tooor für FC Augsburg, 0:2 durch Chrislain Matsima

Augsburg baut die Führung aus! Eine Ecke von links von Kömür kommt mit viel Schnitt mittig vor den Fünfer. Dort steigt Matsima am höchsten und köpft die Kugel wuchtig in die Maschen.

41′ Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

42′ Gelbe Karte für Kōki Machida (1899 Hoffenheim)

...ehe der Verteidiger dann Gelb sieht und seine Behandlung draußen fortgesetzt wird. Grimaldo steht derweil zum Freistoß bereit!

41′ Machida und Grimaldo liegen an der linken Eckfahne vor dem TSG-Strafraum, der Hoffenheimer hatte den Spanier zu Fall gebracht. Siebert wartet schon mit der Karte in der Hand, währned der Japaner noch behandelt wird...

40′ Felix Agu zieht vom linken Flügel mal nach innen, gibt dann aus 22 Metern halblinker Position allerdings einen Schuss aus der Kategorie Verlegenheitsschuss ab. Der flache und zentrale Ball ist natürlich überhaupt kein Problem für Michael Zetterer, der das Leder sicher unter sich begräbt.

41′ Gelbe Karte für Moritz Jenz (VfL Wolfsburg)

Jenz unterbindet einen Heidenheimer Umschaltmoment, indem er Léo Scienza in die Hacken läuft.

40′ Kurz vor der Pause beginnt Unions beste Phase und Stuttgart schwimmt im eigenen Strafraum, kann sich kaum noch über die Mittellinie kombinieren.

39′ Das Momentum ist wieder beim VfL! Wimmer setzt sich Linksaußen durch, findet mit seinem schwachen Flankenball aber keinen Mitspieler, sondern nur Gimber. Dahinter wären Pejčinović und Skov Olsen bereit gewesen.

40′ Hohes Risiko von Bayer in der Defensive! Aleix García spielt einen Rückpass in den Sechzehner zu Flekken, den Touré erlaufen kann. Weil Flekken aber aufpasst und sich vor den Ball wirft, kann der Hoffenheimer den Ball nicht kontrollieren und stolpert ihn ins Toraus.

40′ Gelbe Karte für Christian Günter (SC Freiburg)



39′ Manzambi erobert im Halbfeld den Ball und schickt Höler durch Zentrum. Dahmen kommt aus seinem Kasten gestürmt und pariert, der Ball landet aber links im Sechzehner beim komplett freistehenden Suzuki. Das Tor ist leer, aber der Japaner haut die Kugel weit über das Tor. Wegen Abseits hätte das Tor aber ohnehin nicht gezählt.

39′ Wieder ist der auffällige Jean Bahoya über links durch, der mit etwas zu viel Wucht auf den zweiten Pfosten flankt. Dort verpasst Jonathan Burkardt denkbar knapp. Der Ball strandet daraufhin im Seitenaus. Einwurf Bremen.

38′ Nach einem weiten Abstoß von Rønnow ist der Ball zwei Stationen später schon im gegnerischen Strafraum und weil Chabot auf Nummer sicher geht und zur Ecke klärt, springt sogar ein Standard für die Eisernen dabei heraus.

38′ Mit der Führung im Rücken wirken die Gäste nun deutlich selbstbewusster und spiele befreiter auf. Die Freiburger drücken aber und drängen auf den Ausgleich. Günters scharfe flache Flanke von links landet in den Armen von Dahmen.

38′ Wimmer scheitert im Eins-gegen-eins! Schöppner spielt am Mittelkreis einen haarsträubenden Rückpass und findet nur Wimmer. Der geht alleine auf das Tor zu und scheitert von der Strafraumkante kläglich am herauskommenden Ramaj, der den Ball in den Bauch bekommt. Das muss das 2:1 für den VfL sein!

38′ Tella wird auf dem linken Flügel schön in Szene gesetzt. Er zieht in den Strafraum und verzögert, weil noch keiner nachgekommen ist. Als Schick dann einläuft, versucht es der Nigerianer mit dem flachen Querpass, aber Bernardo klärt die Szene per Befreiungsschlag.

38′ Die Elf aus der Mainmetropole lässt den Ball weiterhin sehr sehenswert durch die eigenen Reihen laufen und erarbeitet sich immer wieder gute Abschlüsse. Nach hohem Diagonalball legt sich Jean Bahoya den Ball zurecht und sucht aus neun Metern per Rechtsschuss den Abschluss aufs rechte obere Eck. Sein Schuss wird allerdings von Julián Malatini entscheidend geblockt.

37′ Gelbe Karte für Andreas Skov Olsen (VfL Wolfsburg)

Der Däne unterbindet die schnelle Heidenheimer Spielfortsetzung im Mittelfeld, indem er sich vor den Ball stellt. Eine klare Geschichte.

36′ Auf der Gegenseite setzt sich Skov Olsen gegen Siersleben viel zu einfach seitlich rechts am Strafraum durch. Die unbedrängte Flanke kommt im Anschluss butterweich vor das Tor, wo Pejčinović knapp über die Querlatte köpft.

37′ Gelbe Karte für Eren Dinkçi (SC Freiburg)

Dinkçi foult Saad bei einem Konter und dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

35′ Der FCH bleibt dran! Scienzas hohe Hereingabe vom rechten Flügel wird lang und länger und kommt am langen Pfosten herunter, wo Zivzivadze den Ball nur knapp verpasst.

37′ Gelbe Karte für Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim)

Kramarić setzt im Zweikampf mit Álex Grimaldo den Ellbogen ein. Schiedsrichter Siebert signalisiert ihm, dass dies bereits zum wiederholten Male geschah und daher zeigt er ihm die Gelbe Karte für das Vergehen.

36′ Einzelaktion von Coufal! Der Tscheche dribbelt sich rechts an den Strafraum heran, legt sich die Kugel dann auf den linken Fuß und zielt auf die rechte flache Ecke. Flekken streckt sich und packt sicher zu.

35′ Der nächste Abschluss! Wolf dribbelt sich vom rechten Strafraumeck nach innen und überlässt Fellhauer den Ball, der sofort abzieht. Sein Schuss geht nur knapp links vorbei.

36′ Gelbe Karte für Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)

Nun ist es Demirović, der mit nach hinten arbeitet und Haberer im Mittelkreis mit einem Schubser zu Fall bringt.

34′ Guter Abschluss von Leweling! Plötzlich gibt es im Berliner Mittelfeld ein großes Loch und der Stuttgarter Außenspieler treibt die Kugel nach vorn. Aus über 25 Metern zieht er dann einfach mal ab, zwingt Rønnow zu einer Flugeinlage.

33′ Fischer verliert den Ball, ziemlich halbherzig, in der Offensive auf der rechten Seite an Ibrahimović. Der schaltet blitzschnell um, sieht sich am Strafraum jedoch sechs Gegenspielern gegenüber. Zu viele, um Gefahr entstehen zu lassen.

35′ Gelbe Karte für Julián Malatini (Werder Bremen)

Im Frankfurter Drittel geht ein Bremer Ball ins Seitenaus, wo die Kugel von der Bank der Hessen für den Geschmack von Malatini nicht schnell genug wieder freigegeben wird. Der Argentinier schweißt den Ball dort daher auf eigene Faust los und löst damit beinahe eine Rudelbildung aus. Das bringt ihm eine völlig unnötige Gelbe Karte ein.

34′ Die Adler schwärmen ebenfalls mal wieder aus und Ritsu Dōan dringt nach Vorstoß über rechts in den Strafraum ein. Felix Agu ist dran und legt seinen Gegenspieler mit einem durchaus grenzwertigem Zweikampf. Dem Unparteiischen, der gute Sicht hat, ist das aber zu wenig. Er entscheidet lediglich auf Eckball, der völlig verpufft.

34′ Fast eine Kopie des Führungstreffers! Wieder schaufelt Grimaldo den Ball von halbrechter Position per Freistoß in den Strafraum, wieder lauert Quansah. Der Abschluss kommt aber vom eigenen Mann: Machida prüft Baumann, der rechtzeitig unten ist und den Ball aus der rechten unteren Ecke fischt!

33′ Gelbe Karte für Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Der VfB droht in einen Konter zu laufen und daher zieht Undav gegen Haberer das taktische Foul. Seitlich grätscht der Stürmer in den Berliner hinein, unterbindet damit den Gegenstoß des Gegners kurz vor der Mittellinie.

32′ Seit dem Ausgleichstreffer sind die Heidenheimer deutlich wacher und aktiver in den Zweikämpfen. Auch von den Rängen kommen wieder deutlich mehr Support.

32′ Wieder die Truppe von der Weser: Schmid findet nun mit einem diagonalen Chip nach außen Malatini, der per Kopf aus sehr spitzem Winkel aber nicht etwa querlegt, sondern den Abschluss aufs kurze Eck sucht. Keine schlechte Idee, aber der Ball geht nur ans Außennetz. Zetterer sieht das früh und greift gar nicht erst ein. Er wäre im Torwarteck allerdings auch auf dem Posten gewesen.

31′ Vagnoman lässt den Ausgleich liegen! Wieder ist es Mittelstädt, der eine gefährliche Flanke in den Strafraum schlägt. Woltemade kommt im Fünfmeterraum nicht dran, doch Vagnoman ist mitgelaufen und kommt am zweiten Pfosten per Volley zum Abschluss - die Kugel fliegt deutlich über den Berliner Kasten!

31′ Da war mehr drin! Burger erobert das Leder im Mittelfeld und steckt durch zu Asllani. Der könnte zentral vor dem Sechzehner direkt abziehen, schlägt aber nochmal einen Haken und verzieht den Schlenzer aus gut 20 Metern dann letztendlich deutlich nach rechts.

32′ Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Dimitris Giannoulis

Der FCA geht in Führung! Wolf marschiert über die rechte Außenbahn und seine flache Flanke wird von Lienhart abgefälscht. Die Kugel landet halblinks vor dem Sechzehner, wo Giannoulis bereit steht. Der Grieche zieht aus rund 18 Metern ab und sein Schuss wird von Ginter unhaltbar abgefälscht.

30′ Nach einer halben Stunde geht es im Grunde wieder bei null los auf der Ostalb. Die Heidenheimer kommen etwas glücklich zum Ausgleich, wodurch der VfL nun wieder gefordert ist.

31′ Der SVW arbeitet weiter daran, eine Reaktion zu zeigen. Bei einer Seitenverlagerung über Romano Schmid tappt Felix Agu dann aber ins Abseits.

30′ Eine halbe Stunde ist gespielt und der SCF hat mehr Ballbesitz, zeigt mehr initiative und ist insgesamt die bessere Mannschaft. Klare Chancen fehlen aber noch. Augsburg hingegen bleibt sich seiner Linie treu und agiert sehr defensiv.

30′ Tella kann links nur mit einem Foul verhindern, dass Coufal den nächsten Angriff einleitet. Der Flügelflitzer ist bislang blass geblieben in dieser Partie, auch Maza auf der anderen Seite konnte bislang wenig Akzente setzen.

27′ Die Gäste werden nun mutiger und attackieren viel früher als in der Anfangsphase. Die Freiburger stehen aber sehr kompakt und lassen die Fuggerstädter nicht durch.

28′ Die Viererkette des VfB hat extrem viele Ballkontakte, doch vorne fehlen die Anspielstationen. Der prominente Angriff kommt bisher durch die Bank nicht zum Zug.

28′ Jetzt geben die Grün-Weißen aber wieder ein Lebenszeichen ab: Nach einer Umschaltsituation tankt sich Felix Agu auf dem linken Flügel nach vorne und findet mit seiner Hereingabe Justin Njinmah am zweiten Pfosten, dessen Direktabnahme aber deutlich rechts vorbei geht.

29′ Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 durch Léo Scienza

Und diesen Freistoß hämmert Scienza traumhaft in die Maschen! Mit dem rechten Fuß schlenzt der Brasilianer den Ball hoch an der Mauer vorbei ins Torwarteck. Vom Innenpfosten überquert die Kugel schlussendlich die Torlinie. Grabara sieht dabei natürlich überhaupt nicht gut aus.

28′ Bei Bayer ist der Wurm drin, Schick verliert den Ball im Mittelfeld bei einem vielversprechenden Konter durch einen Stockfehler. Die Kraichgauer gehen weiterhin früh drauf und wollen den Schwung des Ausgleichstreffers mitnehmen.

28′ Léo Scienza entwischt Vinicius Souza im zentralen Mittelfeld, was der Brasilianer nur mit einem Foulspiel kurz vor der Box unterbinden kann. So gibt es Freistoß für die Hausherren aus rund 25 Meter aus leicht linksversetzter Position.

27′ Die Bremer waren durchaus ebenbürtig, haben nach dem Frankfurter Doppelschlag allerdings ihre Stabilität verloren. Im Moment spielt nur die SGE, die das ohnehin schon laute Stadion mit der 2:0-Führung endgültig angezündet hat. Ganz komplizierte Situation für die Gäste, denen die Verunsicherung sichtlich anzumerken ist.

27′ Der Ausgleich schockt die zuvor euphorischen Bayer-Fans und es wird erstmal hörbar stiller in der BayArena. Die Heimmannschaft wurde für schwaches Defensivverhalten bestraft und muss sich nun erstmal wieder sammeln.

27′ Die Wölfe entwickeln mit zunehmender Spielzeit immer mehr Spielfreude. Die Brenzstädter sind oftmals einen Schritt zu spät und kommen nur noch selten an das Spielgerät.

24′ Toller Angriff über die linke Seite! Suzuki verschafft sich auf dem linken Flügel Platz und hat das Auge für Dinkçi rechts im Sechzehner. Der wird nicht bedrängt, aber bei seinem Abschluss fehlt ihm die Ruhe und jagt die Murmel über den Kasten.

25′ Wieder passt beim FCH die Aufteilung in der Defensive nicht. Arnold hat zentral vor dem Strafraum viel zu viel Platz und setzt das Leder nur knapp rechts am Pfosten vorbei.

26′ Gelbe Karte für Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin)

Leweling beschleunigt auf der linken Außenbahn aus dem Stand und Trimmel kommt nicht hinterher. Unions Kapitän zieht vor der Strafraumgrenze per Grätsche das Foul und wird verwarnt.

24′ Stuttgart verzeichnet übrigens rund 80% Ballbesitz, kommt aber nicht so recht gefährlich ins letzte Drittel. Steffen Baumgart hat seine Mannschaft defensiv sehr gut eingestellt.

24′ Die Grün-Weißen nehmen etwas Tempo aus dem Spiel und lassen Ball und Gegner in Ruhe laufen. Die Heidenheimer machen aber auch nicht wirklich Druck, wodurch das Spiel etwas langsamer wird.

23′ Nach einem langen Einwurf von rechts wird es im Augsburger Strafraum unübersichtlich und der Ball landet am Elfmeterpunkt bei Grifo. Sein Schuss wird aber geblockt.

25′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Fisnik Asllani

Hoffenheim gleicht aus! Vorausgegangen war ein feiner Angriff über Lemperle, Kramarić und Touré. Der steckt links am Strafraum clever durch Arthurs Beine durch, wo Asllani am linken Fünfmetereck direkt abzieht. Der noch leicht abgefälschte Ball schleckt links neben Flekken ein, der keine Abwehrchance mehr hat.

25′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Jean Bahoya

Jetzt kommt es knüppeldick für den SVW, denn die Adler erhöhen direkt mit der nächsten Chance auf 2:0. Auch dieses Mal steht Can Uzun wieder im Fokus, der vom rechten Strafraumeck aus einen butterweichen Chip in den Lauf von Jean Bahoya spielt, der im Rücken Julián Malatini enteilt ist und aus sechs Metern das Leder per Kopf im linken Eck versenkt. Das ist die eiskalte Dusche für die Weserelf.

23′ Erik ten Hag steht in seiner Coaching-Zone nah am Spielfeldrand und gibt lautstarke Anweisungen. Er sieht trotz der Führung noch Verbesserungspotenzial im Spiel seines Teams, was mit dem aggressiven Pressing der Gäste weiterhin Probleme hat.

22′ Der nächste Distanzschuss! Diesmal ist es Fischer, der mittig vor dem Sechzehner zum Schuss kommt. Allerdings geht die Kugel diesmal sehr klar über den Ramaj-Kasten.

20′ Höler kommt bei einem Kopfballduell mit dem Kopf gegen die Schulter von Schlotterbeck. Höler wird auf dem Feld behandelt, kann aber weiterspielen.

21′ Die Gäste schütteln sich kurz und laufen dann weiter an. Der Pokalsieger will sich zunehmend über die Außenbahnen durchtanken, doch bisher verteidigt das vor allem Trimmel auf seiner rechten Abwehrseite extrem konzentriert gegen Leweling und Mittelstädt.

21′ Der Treffer hatte sich nicht wirklich angedeutet, allerdings wurden die Wölfe in den vorherigen Minuten immer aktiver. Wie reagieren die Schwaben nun auf den Rückstand?

21′ Bayer wagt sich mal wieder nach vorne! Arthur hat auf der rechten Seite Platz, dreht sich und flankt mit links und Schnitt zum Tor. Das hat Baumann jedoch gut antizipiert und er fängt das Zuspiel ab, ehe Schick hinter ihm abschließen kann.

22′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Can Uzun

Mit einem Traumtor der Superlative geht Frankfurt nun mit 1:0 in Führung. Nachdem ein Bahoya-Angriff über links abgebrochen werden muss, weil alle Anspielstationen zugestellt sind, verlagern die Adler das Spiel mit Kurzpassspiel wieder ins Zentrum. Die Kugel landet bei Can Uzun, der aus 21 Metern freie Schussbahn hat und sich nicht zwei Mal bitten lässt. Mit rechts zündet er die Fackel und schweißt den Gewaltschuss oben links im Toreck ein. Da kann Mio Backhaus absolut gar nichts mehr machen.

20′ Nach scharfer Hereingabe vom rechten Flügel, mit der erneut der neue Angreifer Jonathan Burkardt gesucht wird, ist Mio Backhaus jetzt voll präsent. Der SVW-Keeper macht die entscheidenden Schritte aus dem Tor und fängt den Ball sehr routiniert ab.

18′ Gute Chance für die Hessen! Koch öffnet die Partie mit einem starken hohen Ball in den gegnerischen Sechzehner, wo Dōan sich behauptet und für den startenden Burkardt ablegt, der bei der Ballmitnahme leicht patzt, aber dennoch im Ballbesitz bleibt. Aus komplizierter Position schiebt er die Kugel dann jedoch aus sechs Metern links am Bremer Tor vorbei. Da war mehr drin. Abstoß SVW.

20′ Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Andreas Skov Olsen

Die Gäste erzielen die Führung! Mehrere Flankenbälle in Serie kann der FCH nicht richtig klären. Wimmer schnappt sich daraufhin das Leder und findet den Dänen aus dem Zentrum heraus in leicht rechtsversetzter Lage. Aus 23 Metern fackelt der Außenspieler nicht lange und schlenzt die Kugel wunderschön ins linke Toreck. Ramaj ist chancenlos gegen diesen tollen Schuss.

18′ Die Niedersachsen werden mutiger und laufen die Hausherren mittlerweile viel früher und höher an. Noch kann sich der FCH aus diesen Druck aber regelmäßig befreien.

18′ Flekken ist aufmerksam! Ein weiterer langer Ball kommt zentral in den Lauf von Lemperle, der auf den Sechzehner zuläuft. Der Torwart steht nicht ganz im Strafraum und entscheidet sich für die sichere Klärung per Kopf, da er den Ball außerhalb nicht in die Hand nehmen darf.

17′ VAR: Das Tor wird nicht gegeben.

Dahmen passt die Kugel zentral an den Strafraumrand zu Massengo, der Probleme bei der Ballannahme hat und sie direkt zu Manzambi spielt. Der leitet sie an Höler weiter und der lupft das Leder anschließend locker über den Keeper. Der Angreifer stand aber im Abseits und der Treffer wird wieder zurückgenommen.

18′ Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Ilyas Ansah

Traumtor bei Bundesliga-Debüt! Stuttgart bekommt einen hohen Ball nicht geklärt, Ansah setzt sich gegen Stiller durch und schweißt die Kugel aus rund 23 Metern humorlos in den linken Winkel - keine Chance für Nübel, der mit dem Knaller aus der zweiten Reihe gar nicht gerechnet hatte!

16′ Klasse Angriff von Hoffenheim! Ein weiter Ball landet rechts perfekt im Lauf von Coufal, der am Sechzehner nicht lange fackelt und direkt weiter in den Strafraum flankt. Dort läuft Touré ein, doch der Ball springt vor ihm ungünstig auf und so bekommt er den Kopfball nicht mehr aufs Tor. Aber die Idee war hier vielversprechend!

16′ Ein Chaïbi-Freistoß vom rechten Flügel wird von der SVW-Defensive auf die andere Seite geklärt, wo der nächste Versuch einer Hereingabe von Bahoya zur Ecke geblockt wird, die nichts weiter einbringt. Defensiv stehen die Bremer in der ersten Viertelstunde insbesondere gegen die hohen Bälle der SGE sehr sicher.

16′ Volltreffer! Gimber bekommt den Ball nach Majers Fernschuss aus knapp 20 Metern voll ins Gesicht. Der Verteidiger geht kurz zu Boden, muss behandelt werden und kann im Anschluss weitermachen.

15′ Der VfB bleibt spielbestimmend, weil die Eisernen sich in der defensiven Grundordnung wohlfühlen und den Gästen die Kugel überlassen.

17′ Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

15′ Nach einer Viertelstunde merkt man beiden Seiten an, dass noch nicht alles passen kann zum Saisonstart. Die Spieler bemühen sich sehr, allerdings klappt noch relativ wenig.

13′ Leverkusen ist auf Ballkontrolle bedacht und sucht nicht den schnellen Weg nach vorne in diesen Minuten. Das liegt auch daran, dass Hoffenheim früh am gegnerischen Sechzehner anläuft und schnelle Kombinationen so bereits im Keim erstickt.

13′ Viel spielt sich derzeit im Mittelfeld ab. Weiter an die Tore kommen die Mannschaften nicht ran, da oftmals die Genauigkeit im Passspiel fehlt.

12′ Starke Parade von Rønnow! Mittelstädt bekommt halblinks zu viel Raum und schlägt eine punktgenaue Flanke auf Chabot, der nach einem Eckball vorne geblieben war. Den wuchtigen Kopfball des Innenverteidigers entschärft Unions Schlussmann im Winkel mit einem starken Reflex!

13′ Den fälligen Freistoß aus 25 Metern zieht Grüll selbst einfach mal direkt flach aufs linke untere Eck. Zetterer macht sich lang und wehrt zur Seite ab, sodass nichts weiter anbrennt.

14′ Eggestein probiert es mit einem Distanzschuss aus rund 20 Metern zentral vor dem Sechzehner. Sein strammer Schuss wird zur Ecke abgefälscht, die bringt aber nichts ein.

11′ Durch Dinkçis Fehlpass können die Augsburger Vorstoßen und Wolf kommt halbrechts vor dem Strafraum zum Abschluss, doch sein Schuss wird von Lienhart zur Ecke geblockt. Diese bringt keine Gefahr.

11′ Schöppner kommt gegen Wimmer zu spät und tritt dem Außenspieler daraufhin in die Hacken. Brand lässt die Gelbe Karte diesmal stecken, verwarnt den Mittelfeldmann aber.

11′ Stuttgart hat von Anfang an sehr viel Ballbesitz und lässt die Kugel mit viel Tempo laufen. Union versucht über die Außenbahnen zu doppeln und das scheint in den ersten Minuten gut zu funktionieren.

10′ Mit der Führung im Rücken lässt es Bayer erst einmal ruhiger angehen. Ein noch früheres Tor gelang Leverkusen zuletzt vor 12 Jahren, als Karim Bellarabi gegen Dortmund nach 9 Sekunden einnetzte und Bundesliga-Geschichte schrieb.

10′ Arnold hat rechts vor der Heidenheimer Box zu viel Zeit und fackelt nicht lange. Sein Schussversuch aus 20 Metern mit dem linken Fuß verfehlt das Tor jedoch klar.

12′ Gelbe Karte für Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt)

Nach einem hohen Ball in die Tiefe ist für Grüll der Weg zum Tor zwar eigentlich versperrt. Kristensen geht dennoch kompromisslos und rustikal in den Zweikampf, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass hier nichts passiert. Das bringt ihm eine eher unnötige, aber völlig verdiente Gelbe Karte ein.

10′ Günter hat etwas Platz auf dem linken Flügel und flankt in Richtung Tor. Seine Hereingabe verrutscht ihm aber und die Kugel fliegt ins Aus.

9′ Die Anfangsphase hat es durchaus in sich. Die großen sportlichen Highlights fehlen, abgesehen von der Pejčinović-Chance, allerdings noch. Beide Teams versprühen aber viel Spielfreude und wollen schnell in die Angriffszonen.

11′ Die Werderaner haben insgesamt mehr Mühe damit, in der gegnerischen Hälfte vorstellig zu werden. Immer wieder zwingt das ausgelöste SGE-Pressing die Grün-Weißen zu Quer- und Rückpässen.

8′ Nach knapp fünf Minuten Pause geht es jetzt endlich weiter!

8′ Die Gäste lassen sich nicht beirren und kommen schon wieder vor! Nach einer Ecke ist Machida noch vorne und bekommt den Ball ans Knie, nachdem Lemperle ihn zuvor per Hacke von rechts weitergeleitet hatte. Aus wenigen Metern kann der Verteidiger den Ball aber nicht kontrollieren und er tropft rechts am Gehäuse vorbei.

7′ Jetzt klappert es auf der anderen Seite. Fischer schaut nur auf den Ball und räumt dabei Föhrenbach volle Kanne mit dem Ellbogen in dessen Gesicht ab. Da der Heidenheimer zuvor wegrutscht, ist der Treffer nochmals härter. Brand lässt jedoch, zum Unverständnis der Gastgeber, weiterlaufen.

8′ Beide Teams bringen viel Zug zum gegnerischen Tor mit, sodass die Anfangsphase sehr munter ist. Nach Ballgewinn im eigenen Drittel kontert erst der SVW, ehe die SGE-Balleroberung den direkten Gegenstoß einleitet. Kristensen ist über rechts durch und bedient den am ersten Pfosten lauernden Burkardt, der unter Bedrängnis die Kugel aus kompliziertem Winkel aber nicht mehr aufs Tor gedrückt bekommt. Abstoß Bremen.

7′ Der SCF übernimmt nun mehr und mehr die Kontrolle und lässt den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Fuggerstädter konzentrieren sich aufs Verteidigen und lauern auf Konter.

7′ Wie steckt die TSG den frühen Rückstand weg? Mit Schwung nach vorne! Touré kommt über die linke Seite und flankt nach innen, findet dort aber keinen Mitspieler.

6′ Während die Unterbrechung anhält, packt der Stuttgarter Anhang ein Banner mit der Aufschrift "Pokalsieger" aus. Beide Fanlager haben richtig Bock auf die neue Saison, aber der Wiederanpfiff lässt noch auf sich warten!

6′ Zetterer-Nachfolger Mio Backhaus zeigt erstmals Nerven. Eine einfache Dōan-Flanke müsste eigentlich dankbar vom Keeper gefangen werden können. Allerdings greift Backhaus daneben. Malatini klärt daraufhin resolut zur Ecke, ehe die Szene bestraft wird. Der ruhende Ball bringt dann nichts weiter ein.

4′ In den ersten Minuten ist es noch ein leichtes abtasten beider Mannschaften. Die Freiburger haben bislang aber mehr Ballbesitz, kommen aber noch nichts vors Tor.

6′ Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Jarell Quansah

...und schon klingelt es! Der Freistoß des Spaniers kommt mit viel Schnitt an den Elfmeterpunkt, wo Neuzugang Quansah im richtigen Moment einläuft und das Leder aus vollem Lauf per Kopf in die Maschen drückt. Baumann ist chancenlos, perfekter Auftakt für die Werkself!

6′ Bayer bekommt einen Freistoß rechts am Sechzehner gut 25 Meter vor dem Tor zugesprochen. Álex Grimaldo legt sich das Spielgerät zurecht...

5′ Gelbe Karte für Diant Ramaj (1. FC Heidenheim 1846)

Der Heidenheimer Schlussmann muss nach einem missratenen Rückpass von Siersleben im Mittelfeld weit aus seinem Tor kommen und den dazwischen dringenden Wimmer mit einem Foul vom Ball trennen. Der Keeper hat Glück, dass er hier nicht mit Rot vom Feld geschickt wird. Im Grunde ist Ramaj klar letzter Mann gewesen, auch wenn die Distanz zum Tor noch groß gewesen ist.

4′ Jetzt kommen die Gastgeber mal nach vorne, Arthur ist rechts außen auf Höhe der Eckfahne am Ball. Álex Grimaldo ist eingelaufen und bekommt das Leder rechts im Sechzehner, dribbelt sich aber gegen zwei Gegenspieler fest.

4′ So ist es! Die Partie wird unterbrochen, weil der Sechzehner von Ordnern sauber gemacht werden muss. Keeper Rønnow packt auch mit an, damit die Linien klar zu erkennen sind.

4′ Auch die Süddeutschen zeigen sich erstmals in der Offensive, allerdings rauscht eine Flanke von Léo Scienza über die linke Seite recht deutlich ins Toraus.

2′ Während sich die beiden Mannschaften auf dem Feld noch abtasten, fährt das komplette Stadion eine tolle Choreo auf! Im Berliner Strafraum fliegt viel Konfetti herum und wahrscheinlich muss das Spiel gleich deswegen unterbrochen werden.

2′ Erste dicke Chance für die Gäste! Nach einer Wimmer-Flanke von der linken Seite verstoppt Dorsch die Kugel im eigenen Sechzehner. Zehnter reagieren prompt und so kann Pejčinović aus 12 zentralen Metern zum Abschluss kommen. Die Kugel segelt nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Glück für die Hausherren!

3′ Pfosten für Frankfurt! Nach einer scharfen Ecke von links rutscht der Ball zum zweiten Pfosten durch, wo Burkardt aus extrem spitzem Winkel den Fuß noch ausgefahren bekommt, jedoch nur den Pfosten trifft. Glück für die Bremer.

2′ Pfosten! Da hat Bayer Glück, als Tim Lemperle zentral am Sechzehner die Kugel bekommt, mangels Gegenwehr nicht lange fackelt und auf die linke untere Ecke zielt. Mark Flekken ist geschlagen, aber der Pfosten rettet ihn und sein Team! Danach kann Jarell Quansah klären, er schlägt die Kugel weg.

2′ Der erste Abschluss der Partie gehört den Gästen. Nach Vorstoß durchs Zentrum wird der Ball vor die Füße von Grüll geblockt, der Ex-Kollege Zetterer mit einem satten Rechtsschuss aus 14 Metern halblinker Position direkt prüft. Der zu zentrale Abschluss ist aber ein gefundenes Fressen für den neuen SGE-Rückhalt, der den Ball sicher unter sich begräbt.

1′ Bei besten Bedingungen und vor vollem Haus geht es los an der Alten Försterei!

1′ Jetzt rollt der Ball auf dem Schloßberg! Die Gastgeber stoßen an und spielen in roten Trikots. Die Wölfe halten in Weiß dagegen.

1′ Es geht los! Schiedsrichter Daniel Siebert hat die Partie angepfiffen. Er wird assistiert von Jan Seidel und Rafael Foltyn.

1′ Der Ball rollt! Augsburg hat Anstoß.

1′ Anpfiff in der Mainmetropole! Die Hessen laufen in Rot-Schwarz auf. Die Gäste von der Weser treten ganz in Weiß an. Der Ball rollt.

1′ Spielbeginn

Angeführt von Schiedsrichter Benjamin Brand, der gleich sein 84. Bundesliga-Spiel leiten wird, geht es für die Akteure rein in die schnuckelige Heidenheimer Voith-Arena, welche mit 15.000 Fans restlos ausverkauft ist.

Für die Fans des 1. FC Heidenheim gibt es kurz vor Spielbeginn frohe Neuigkeiten: Dauerbrenner und Kapitän Patrick Mainka hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Ilzner ist optimistisch, dass sein Team in Leverkusen etwas mitnehmen kann. "Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein. Wir trauen uns alles zu", sagte der Österreicher im Vorfeld der Partie. Seine Mannschaft überzeugte in der Vorbereitung und konnte alle Testspiele für sich entscheiden. Dazu gab es zuletzt im Pokal einen klaren 4:0-Erfolg beim Drittligisten Hansa Rostock, dabei war Neuzugang Burger unter den Torschützen. Bei Bayer hingegen gab es die ein oder andere Testspiel-Niederlage, ehe es im Pokal dann ebenfalls mit 4:0 gegen Sonnenhof Großaspach eine Runde weiter ging. Dabei hatte ten Hags Truppe sportlich allerdings noch Luft nach oben, die letzten drei Tore fielen erst nach den beiden Platzverweisen der Gastgeber.

Das Duell zwischen Freiburg und Augsburg gab es in der Bundesliga-Historie bereits 26 Mal. 13 Partien entschied der SCF für sich, acht Partien endeten mit einem Remis und nur fünf Partien gewannen die Schwaben. Allerdings haben die Breisgauer von den letzten sechs Bundesliga-Heimspielen nur eins gewonnen, doch zum Bundesliga-Auftakt haben die Breisgauer keines der letzten sechs Spiele verloren und fuhren fünf Siege ein und spielten einmal unentschieden. In der letzten Saison siegte Freiburg in der Hinrunde mit 3:1 und in der Rückrunde trennte man sich torlos.

Bei den Stuttgartern bricht mit dem Weggang von Millot an Saudi-Arabien ein wichtiger Baustein in der Offensive weg, doch das Quartett um Demirović, Woltemade, Undav und Leweling liest sich weiterhin sehr prominent. Stiller ist trotz leichter Blessur, die er sich in der Vorbereitung zuzog, von Beginn an mit dabei. Mit Chema Andrés muss sich ein junger Neuzugang aus Spanien noch gedulden.

Steffen Baumgart verändert seine erste Elf aus dem DFB-Pokal nur auf einer Position und Haberer rückt für Burke in die Startformation. Damit steht mit Ansah nur ein Neuzugang auf dem Feld - der Stürmer kam aus Paderborn, feiert sein Debüt in Deutschlands höchster Liga. Mit Akteuren wie Khedira, Trimmel und Doekhi gibt es bei den Eisernen weiterhin eine Achse an erfahrenen Spielern.

Sandro Wagner verändert seine Startelf nach dem Erfolg über Halle auf zwei Positionen. Die Neuzugänge Fellhauer und Saad starten für Tietz und Mounié. Verzichten muss er auf Michael Essende, der aufgrund einer Roten Karte aus der Vorsaison gesperrt ist, sowie auf Alexis Claude-Maurice, der wegen Schmerzen im Sprunggelenk weiterhin ausfällt. Arne Maier fehlte unter der Woche grippebedingt, sitzt aber heute auf der Bank.

Insgesamt haben 18 Spieler die TSG verlassen, 12 Zugänge stehen dem entgegen. Die Verpflichtung von Tim Lemperle (1. FC Köln) war schon zu Saisonende bekannt, im Gegenzug wechselt Marius Bülter an den Rhein. Pavel Kadeřábek wechselt in die Heimat zu Sparta Prag. Lange ausfallen wird Hoffenheims Rechtsverteidiger Valentin Gendrey (Syndesmoseriss und Knöchelbruch), der die Rolle von Kadeřábek einnehmen sollte. Die TSG reagierte mit der Verpflichtung von Tschechiens Nationalspieler Vladimir Coufal. Geht es nach Trainer Ilzner, soll der Kader noch weiter verkleinert werden und Akteure wie etwa Rückkehrer Florian Grillitsch (nach Leihe zu Real Valladolid) noch abgegeben werden.

Bei den Gästen nimmt Simonis zwei Umstellungen in der Viererkette vor: Jenz ersetzt Vavro im Zentrum und Zehnter rückt für Mæhle (nicht im Kader) auf die linke Seite. Außerdem gibt Vinicius Souza heute sein Bundesliga-Debüt, während Maximilian Arnold sein 450. Pflichtspiel für den VfL bestreitet.

Im Vergleich zur Pokalpartie gegen Lotte nimmt Julian Schuster insgesamt einen Wechsel vor. Anstelle von Osterhage startet Neuzugang Suzuki. Igor Matanovic, Philipp Treu und Max Rosenfelder fehlen und befinden sich im Aufbautraining. Treu und Rosenfelder konnten aber bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Die Bilanz zwischen beiden Mannschaften ist dabei nach 117 Pflichtspielen bemerkenswert ausgeglichen. 46 Bremer Siegen stehen 45 gewonnene Spiele der Eintracht gegenüber, wobei 26 Remis den direkten Vergleich komplettieren. Letzte Saison setzte sich dabei in beiden Aufeinandertreffen die Heimmannschaft jeweils ohne Gegentor zu (1:0 in Frankfurt; 2:0 in Bremen). Damit bestätigte die SGE ihre starke Heimform im Allgemeinen und gegen die Weserelf im Besonderen. Gegen den SVW haben die Adler nur eines der letzten 14 Bundesliga-Heimspiele verloren (sieben Siege, sechs Remis).

Nach einer durchwachsenen Wolfsburger Vorbereitung, in denen nur wenige eigene Treffer erzielt werden konnten, platzte der Knoten zuletzt im Pokal. Mit dem 9:0-Erfolg gegen Fünftligist Hemelingen wurde sogar der Club-Rekord mit dem höchsten Sieg im Vereinspokal eingestellt. Dennoch geht Neutrainer Paul Simonis, der in Deutschland noch keinerlei Erfahrungen gesammelt hat, die Arbeit in Niedersachen vorerst nicht aus. Der Kader ist groß, wohl zu groß. Dennoch fehlt im Sturm die Breite. Neben Topscorer Amoura, der mit einem Wechsel zu Benfica Lissabon liebäugelt, und Wind wurden zwei Stürmer zwar rechtzeitig wieder fit, sitzen aber zunächst nur auf der Bank. Somit muss sich Dženan Pejčinović nun beweisen und den Wölfen weiterhelfen. Im Pokal erzielte der Deutsch-Montenegriner bereits drei Tore. Ansonsten fällt Innenverteidiger Vavro verletzt aus. Des Weiteren verließ Tiago Tomas die Grün-Weißen wieder Richtung VfB Stuttgart.

Während Union Berlin das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal als Favorit gegen Gütersloh mit 5:0 für sich entschied, unterlag der VfB im Supercup dem FC Bayern München mit 1:2. Ansonsten verlief die Vorbereitung bei den Schwaben recht gut, doch die anhaltenden Wechsel-Gerüchte um Stürmer Woltemade halten den Verein vermutlich noch bis zum Ende der Wechselperiode in Atem.

Für die TSG ging eine rabenschwarze Saison zu Ende, wo man so eben noch den Abstieg verhindern konnte. So wird die neue Spielzeit für das Team von Trainer Christian Ilzer ebenfalls richtungsweisend sein. Ähnlich wie der heutige Gegner wurde auch bei den Kraichgauern ordentlich am Personalrad gedreht. Bei den Abgängen schmerzt vor allem der Abschied von Nationalspieler Anton Stach (Leeds United), der mit der Verpflichtung von Wouter Burger (Stoke City) kompensiert wurde.

Der FC Augsburg spielte in der vergangenen Saison eine gute Rückrunde und landete auf Rang elf und dennoch musste Jess Thorup gehen, da die Verantwortlichen mit der wenig attraktiven Spielweise unzufrieden waren. Als neuer Coach wurde Ex-Profi Sandro Wagner geholt, der zuvor als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann beim DFB tätig war. In seinem Pflichtspiel-Debüt für die Fuggerstädter schlug der FCA den Regionalligisten Halle glanzlos mit 2:0 und zog in die zweite Pokalrunde ein. Vor seinem Bundesliga-Debüt als Coach gibt sich Wagner selbstbewusst. „Wir fahren mit allerhöchstem Respekt, aber auch mit großem Hunger in den Breisgau und haben natürlich das Ziel, ein Fußballspiel zu gewinnen. Die ersten drei Punkte – darauf richten wir alles aus“, so der Trainer.

Knüpfen beide Teams an die Vorsaison an, könnte es heute Nachmittag im Deutsche Bank Park recht körperbetont zugehen. Nach dem FC Bayern München (53,3 Prozent) waren beide Kontrahenten in der Saison 2024/25 schließlich jene beiden Teams mit der höchsten Quote an gewonnenen Zweikämpfen. Eintracht Frankfurt lag mit 51,6 Prozent ligaweit auf Rang zwei – knapp vor den Bremern mit 51,5 Prozent.

Der neue Trainer Erik ten Hag sieht sein Team trotz der Abgänge gut aufgestellt. Der Umbruch sei nötig gewesen, „jetzt müssen wir eine neue Ära prägen“, so der Niederländer. Die jüngsten Neuzugänge, Innenverteidiger Loïc Badé (Sevilla) und Kreativspieler Claudio Echeverri (Manchester City), sollen dabei eine tragende Rolle spielen, ebenso wie Rekordeinkauf Malik Tillman, der gegen Hoffenheim aber noch angeschlagen fehlt. Daneben hat Bayer noch einige junge Talente verpflichtet, die laut ten Hag für eine „gute Mischung“ im Kader sorgen.

Bei den Brenzstädtern wechselt Schmidt in seiner Startelf im Vergleich zum Pokalspiel zweimal: Busch und Föhrenbach ersetzen Honsak (auf der Bank) und Conteh (aus persönlichen Gründen nicht im Kader).

Auch der SV Werder Bremen ist jedoch definitiv nicht für auffällige Leistungen an 1. Spieltagen bekannt. Der SVW blieb vielmehr in zehn aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielzeiten im Auftaktspiel sieglos. Kein anderer aktueller Bundesligist wartet länger auf einen Auftaktsieg in der Beletage des deutschen Fußballs. Immerhin: An den letzten acht Spieltagen der Vorsaison blieben die Grün-Weißen gänzlich ungeschlagen (fünf Siege, drei Remis).

Wie schnitten die beiden Teams in der letzten Saison ab? Union Berlin hat eine turbulente Spielzeit 24/25 inklusive eines Trainerwechsels hinter sich. Seit Anfang des Jahres hat Steffen Baumgart die Fäden in der Hand, belegte mit Union am Ende Rang 13 und konnte in der Sommerpause erstmals aktiv bei Transfers mitwirken. Bei Stuttgart glich die letzte Saison einer Achterbahnfahrt, denn obwohl der VfB sich am Jahresende in den Top 6 etabliert hatte, sprang am Ende nur ein 9. Platz heraus. Damit spielen die heutigen Gäste in diesem Jahr nicht international.

Der Vorjahresfünfte verstärkte sich im Sommer vor allem in der Offensive. Für 10 Millionen Euro wechselte der Japaner Yuito Suzuki von Bröndby IF in den Breisgau. Außerdem wurden mit Cyriaque Irié sowie Igor Matanovic zwei weiter Spiele für die Offensive verpflichtet. Die Mannschaft von Cheftrainer Julian Schuster startete erfolgreich und gewann das erste Pflichtspiel der Saison und schlug den Regionalligisten Sportfreunde Lotte im DFB-Pokal mit 2:0. Mit dem FC Augsburg kommt nun aber natürlich ein anderes Kaliber und Schuster hat den Gegner im Vorfeld genaustens unter die Lupe genommen. „Wir haben uns die Vorbereitungsspiele Augsburgs angeschaut. Vergangenes Jahr waren sie sehr stabil, da wurden viele Dinge übernommen. Sie verteidigen stark im Kollektiv, haben viel Kreativität mit dem Ball“, so der 40-Jährige.

Auf der Ostalb kehrte zuletzt wieder etwas Stille ein, nachdem es in der Vorbereitung Unruhe rund um Vereinsikone und Schlussmann Kevin Müller gegeben hatte. Der Keeper rückte ins Rampenlicht, da er wohl mit einem Wechsel in die USA liebäugelte. Der FCH reagierte rigoros, lieh den gebürtigen Stuttgarter Diant Ramaj von Borussia Dortmund aus und ernennte diesen direkt zur neuen Nummer eins. Müller reagierte mit Unverständnis und meldete sich auf Social Media mit Unverständnis. Zwar gab es im Anschluss die Versöhnung mit dem Klub, den Stammplatz ist Müller aber dennoch los. Die Generalprobe verlief für die neue Nummer eins perfekt. Beim Pokalspiel in Bahlingen gewann die Schmidt-Elf mit 5:0. Gleich bestreitet Ramaj sein drittes Spiel im Oberhaus. Das letzte bestritt er im Januar 2023 im Trikot von Eintracht Frankfurt.

Die Gastgeber mussten sich nach zwei sehr erfolgreichen Saisons unter Trainer Xhabi Alonso nicht nur vom Meistertrainer, sondern auch von mehreren Stammspielern verabschieden. Neben Spielmacher Florian Wirtz und Rechtsaußen Jeremy Frimpong (beide Liverpool) verließen auch Torwart Lukáš Hrádecký (AS Monaco), Abwehrchef Jonathan Tah (Bayern München) und Mittelfeldmotor Granit Xhaka den Verein. Zuletzt verließ Flügelspieler Amine Adli den Verein Richtung Bournemouth. Stürmer Victor Boniface soll vor einer Leihe mit Kaufoption zur AC Mailand stehen.

Eintracht Frankfurt beendete die abgelaufene Spielzeit auf Rang drei und sicherte sich damit die beste Abschlussplatzierung seit der Saison 1992/93. Erstmals überhaupt sind die Adler damit über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert, woran zur neuen Saison nun angeknüpft werden soll. Am 1. Spieltag einer neuen Spielzeit feierten die Hessen jedoch nur einmal in den vergangenen fünf Bundesliga-Saisons einen Sieg (ein Remis, drei Niederlage).

90 Tage sind vergangen seit dem Heidenheimer Relegationswahnsinn in Elversberg, als der Bundesligist erst in der Nachspielzeit durch Léo Scienza das rettende Tor für eine weitere Spielzeit im Oberhaus erzielte. Das verflixte zweite Erstligajahr, in welchem der FCH sogar in der Conference-League gestanden hatte, hätten die Baden-Württemberger damit überstanden. Nun soll die dritte Spielzeit wieder weniger dramatisch ablaufen. Auf der Gegenseite steht heute der VfL Wolfsburg, der auch aus keiner richtig guten Saison kommt. Mit Neu-Trainer Paul Simonis wollen die Wölfe wieder eine größere Rolle im oberen Mittelfeld der Liga spielen.

Endlich wieder Bundesliga! Herzlich willkommen zum 1. Spieltag und dem Duell zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Um 15:30 Uhr geht es an der Alten Försterei los!

Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2025/2026! Vizemeister Bayer Leverkusen bekommt es zum Auftakt mit 1899 Hoffenheim zu tun. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr!



Herzlich willkommen zum ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison. Um 15:30 Uhr empfängt der SC Freiburg den FC Augsburg. Geleitet wird die Partie von Felix Zwayer.

Die Werderaner scheiterten in der ersten Pokalrunde mit 0:1 bei Arminia Bielefeld. Der neue SVW-Trainer Horst Steffen vollzieht daraufhin drei Wechsel: Samuel Mbangula und Julián Malatini übernehmen für Patrice Čović (Bank) und Max Wöber (Oberschenkelverletzung). Für Michael Zetterer, der heute auf der Gegenseite zwischen den Pfosten steht, rückt außerdem Mio Backhaus ins Tor.

Schauen wir uns direkt an, wie beide Teams es heute personell angehen. SGE-Coach Dino Toppmöller verändert seine Startelf im Vergleich zum souveränen 5:0-Sieg im DFB-Pokal beim FV Engers auf zwei Positionen: Arthur Theate erhält den Vorzug vor Niels Nkounkou (Bank). Außerdem hütet Neuzugang Michael Zetterer für Jens Grahl das Tor (ebenfalls Bank).

Im besonderen Fokus steht heute Nachmittag sicherlich Michael Zetterer. Nachdem SGE-Keeper Kevin Trapp zum Paris FC wechselte, sicherten die Hessen sich die Dienste des 30-Jährigen, der nun ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen erstmals zwischen den Pfosten stehen wird. Der SVW wiederum lieh daraufhin Karl Hein vom Arsenal FC aus.

Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Deutsche Bank Park. Hier empfängt Eintracht Frankfurt heute um 15:30 Uhr den SV Werder Bremen im Rahmen des 1. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Die Bundesliga ist endlich wieder zurück! Zum Auftakt der neuen Saison empfängt der 1. FC Heidenheim die Wölfe des VfL Wolfsburg. Anpfiff auf der Ostalb ist um 15:30 Uhr. Wir wünschen eine gute Unterhaltung!

90′ +7 Fazit:

Der Titelverteidiger lässt die Muskeln spielen und fertigt RB Leipzig mit 6:0 ab. War der erste Durchgang noch eine pure Machtdemonstration, kamen die Roten Bullen dabei zunächst sehr gut aus der Kabine und stellten die Münchner eine knappe Viertelstunde lang vor große Probleme, ehe die Stunde des Harry Kane schlug, der aus bisweilen extrem komplizierten Lagen heraus binnen 14 Minuten einen Hattrick markierte. Dazwischen wurde zu allem Überfluss noch der sehenswerte Nusa-Anschlusstreffer zum 1:4 vom VAR einkassiert, was den gebrauchten Abend der Sachsen perfekt machte, die sich definitiv mehr für das Auftaktspiel vorgenommen haben, insbesondere in der ersten Hälfte aber kaum mit der Geschwindigkeit des Rekordmeisters mithalten konnten.

90′ +7 Spielende

90′ +5 Bei einer flachen Hereingabe von Simons leistet sich Kim einen Querschläger, der im Toraus landet. Nachdem der erste Leipziger Eckstoß einen zweiten Eckball nach sich zieht, drückt Ouédraogo den Kopfball nach Raum-Zuspiel vom ersten Pfosten aus am langen Eck vorbei.

90′ +2 Karl jagt Lukeba im hohen Pressing den Ball ab, macht es dann aber zu uneigennützig. Der Youngster will den Treffer ezwingen. Anstatt in die Mitte abzulegen, schließt er dabei aber aus ungünstiger Position aufs kurze Eck ab. So leicht lässt sich Gulácsi natürlich nicht überwinden. Der RBL-Rückhalt pariert sicher.

90′ +1 Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Satte sechs Minuten gibt es jetzt noch on top. Die Messe ist natürlich schon längst gelesen.

90′ Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

88′ Ole Werner schöpft sein Wechselkontingent ebenfalls voll aus und bringt noch Assan Ouédraogo.

88′ Einwechslung bei RB Leipzig: Assan Ouédraogo

88′ Auswechslung bei RB Leipzig: Nicolas Seiwald

87′ Gelbe Karte für Michael Olise (Bayern München)



86′ Der Hattrick-Schütze darf sich den verdienten Applaus abholen. Jonah Kusi-Asare kommt für die letzten fünf Minuten plus Nachspielzeit in die längst entschiedene Partie.

86′ Einwechslung bei Bayern München: Jonah Kusi-Asare

86′ Auswechslung bei Bayern München: Harry Kane

83′ Immerhin noch ein Versuch: Rômulo zieht aus 15 Metern halbrechter Position scharf aufs kurze Eck ab, das Neuer aber natürlich besetzt. Der wenig beschäftigte Rückhalt lässt den satten Schuss einmal abtropfen und hat den Ball dann sicher.

81′ Beim ruhenden Ball kommt derweil Joshua Kimmich im Rückraum zum Abschluss. Sein Rechtsschuss aus 17 Metern halbrechter Position rauscht allerdings um eine Haaresbreite über die Querlatte hinweg.

80′ Großchance Bayern! Jetzt ist es der junge Lennart Karl, der sich beinahe ebenfalls in die Torschützenliste eintragen darf. Seinen satten Linksschuss aus 17 Metern wischt jedoch Péter Gulácsi zur Ecke.

78′ Tooor für Bayern München, 6:0 durch Harry Kane

6:0! Erbarmungslos! Kane, der in der ersten Hälfte noch leer ausging, erzielt einfach mal binnen 14 Minuten einen lupenreinen Hattrick und der eingewechselte Kim, der nach Ballgewinn in der Mitte des Felds durchs Zentrum nach vorne geschickt wird, holt sich für den entscheidenden Steckpass, den der Torschützenkönig mit einem satten Linksschuss flach im langen Eck versenkt, noch einen Scorerpunkt ab.

77′ Erst wird der sehenswerte Anschlusstreffer zurückgenommen und dann fällt auch noch das fünfte Gegentor: Den Sachsen ist sichtlich der Stecker gezogen.

74′ Tooor für Bayern München, 5:0 durch Harry Kane

Der deutsche Rekordmeister erhöht nun auch noch auf 5:0 und verpasst den Sachsen endgültig die richtig kalte Dusche. Über Karl und Pavlović landet der Ball bei Díaz, der das Leder per Hacke auf den links postierten Kane weiterleitet. Der Brite fackelt daraufhin nicht lange, zieht nach innen und wuchtet die Kugel aus 14 Metern mit rechts mit viel Präzision ins lange Eck.

71′ Verwirrung an der Isar: Zunächst scheint es so, als würde der VAR das Traumtor von Nusa geben. Dann aber kommt nach einigen Minuten des Wartens, die auch durch die zahlreichen Wechsel überbrückt werden, die finale Entscheidung: Das Tor wird einkassiert. Bei der Ausführung eines Freistoßes, dem der Treffer vorausgeht, legte sich ein Leipziger Spieler den Ball quasi selbst vor, was auch das vehemente Reklamieren von Kimmich deutlich nachvollziehbarer macht. Es bleibt also beim 4:0 für die Roten.

69′ Vincent Kompany vollzieht nun direkt einen Vierfachwechsel und auch die Gäste justieren noch einmal nach.

69′ Einwechslung bei Bayern München: Lennart Karl

69′ Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

69′ Einwechslung bei Bayern München: Sacha Boey

69′ Auswechslung bei Bayern München: Konrad Laimer

68′ Einwechslung bei Bayern München: Min-jae Kim

68′ Auswechslung bei Bayern München: Jonathan Tah

68′ Einwechslung bei Bayern München: Aleksandar Pavlović

68′ Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

68′ Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich beschwert sich fürchterlich darüber, dass der Leipziger Treffer gegeben wird, und sieht Gelb wegen Reklamierens.

67′ VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



67′ Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

66′ Tooor für RB Leipzig, 4:1 durch Antonio Nusa

Zumindest ihren Ehrentreffer bekommen die Sachsen nun aber, weil die Bayern-Defensive erneut nachlässig ist. Nach hohem Ball in die Tiefe sieht Tah gegen Rômulo gar nicht gut aus, der das Leder behauptet und dann für den über links startenden Nusa durchsteckt, der aus brutal spitzem Winkel einfach mal einen brachialen Linksschuss aufs kurze Eck abfeuert, der nahezu unhaltbar für Neuer genau unter dem Tordach einschlägt. Das nächste Traumtor bei diesem munteren Bundesliga-Auftakt.

64′ Tooor für Bayern München, 4:0 durch Harry Kane

Gerade inmitten der Phase, in der Leipzig auf den Anschlusstreffer drängt, erhöht der abgezockte Rekordmeister nun auf 4:0. Laimer schickt Gnabry über rechts, der von den Beinen geholt wird. Der Schiedsrichter lässt aber den Vorteil laufen, weil Díaz im Zentrum zuerst am Ball ist. Der Neuzugang bedient den über links startenden Kane, der im Strafraum zwei Haken schlägt und dann aus kompliziertem Winkel im Fallen mit rechts aufs kurze Eck abschließt. Gulácsi kann den Einschlag nicht verhindern.

63′ Gelbe Karte für Konrad Laimer (Bayern München)

Konrad Laimer kommt gegen Xavi Simons zu spät und holt sich für sein rustikales Einsteigen die Gelbe Karte ab.

62′ Die Sachsen sind auf einmal dem Anschlusstreffer sehr nahe, weil die Münchner völlig ohne Not in die Passivität abrutschen und defensiv ein ums andere Mal die Konzentration vermissen lassen. Upamecano lässt sich als letzter Mann die Kugel vom Ball spitzeln, woraufhin Nusa aus 17 Metern mit rechts Maß aufs rechte Eck nimmt, das sein Aufsetzer nur um eine Haaresbreite verfehlt.

60′ Die Roten kommen zu einem Entlastungsangriff. Nachdem Díaz, der nach Olise-Flanke auf Laimer per Kopf querlegen möchte, den Ball aber nicht zum Mitspieler bringt, macht Olise im Rückraum noch einmal den zweiten Ball fest und setzt diesen aus 20 Metern knapp am linken Pfosten vorbei.

58′ Jetzt legt RBL mal etwas Zug zum Tor an den Tag. Schlager schickt Seiwald in die Schnittstelle, aber Upamecano ist zur Stelle und klärt zur Ecke, die dann jedoch nicht ausgeführt wird, weil an der Seitenlinie fälschlicherweise die Fahne nach oben geht und auf Abseits entschieden wird.

56′ Die Bayern sind nach dem Seitenwechsel bei weitem nicht mehr so kompromisslos mit dem Fuß auf dem Gaspedal wie noch im ersten Durchgang. Dadurch haben die Sachsen in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte deutlich mehr Luft zum Atmen, stellen die Defensive der Münchner allerdings auch nicht gerade vor Probleme.

53′ Nach kurz ausgeführter Ecke sucht Raum den hinter dem zweiten Pfosten lauernden Schlager, der bei diesem unpräzisen Zuspiel jedoch erst hinter der Grundlinie an den Ball kommt. Abstoß Bayern.

52′ Die Sachsen sind nun deutlich besser im Spiel. Nach einem öffnenden Diagonalball kann Baku über rechts Fahrt aufnehmen, aber seine halbhohe Hereingabe blockt Stanišić kompromisslos zur Ecke ab.

49′ Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayern München)

Tah verschätzt sich im Stellungsspiel gegen Rômulo und unterbindet am Boden liegend letztlich mit der Hand den Leipziger Angriff. Glasklare Gelbe Karte.

47′ Auf der anderen Seite schnürt Olise um ein Haar den Dreierpack. Nach Kane-Vorstoß über links wirft er sich per Grätsche in den sehr steilen Diagonalball hinein, den er jedoch knapp verpasst.

46′ Schlager fackelt beim ersten Vorstoß nicht lange und hält aus 21 Metern direkt mal mit links drauf. Nicht schlecht, aber letztlich doch gut drei Meter drüber.

46′ Die Teams kehren auf den Rasen zurück und Ole Werner stellt in der Pause erstmals um: Loïs Openda und Yan Diomande bleiben in der Kabine. Es übernehmen Antonio Nusa und Rômulo. Weiter geht's mit Durchgang zwei.

46′ Einwechslung bei RB Leipzig: Rômulo

46′ Auswechslung bei RB Leipzig: Loïs Openda

46′ Einwechslung bei RB Leipzig: Antonio Nusa

46′ Auswechslung bei RB Leipzig: Yan Diomande

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +6 Halbzeitfazit:

Die Bayern führen im Rahmen einer blanken Machtdemonstration zur Pause mit 3:0 gegen teilweise völlig überforderte Leipziger, die sich von Anfang an tief im eigenen Drittel einschnüren ließen. Bekamen die Sachsen in der ersten Viertelstunde zunächst noch alles verteidigt, erhöhten die Münchner anschließend sekündlich den Druck und gestatteten ihren Gästen praktisch gar keine entlastenden Momente. Das ging nicht lange gut. Der kaum zu stoppende Olise trug sich direkt mit einem Doppelpack ein und auch Neuzugang Díaz traf direkt bei seinem Bundesliga-Debüt, während von den Roten Bullen offensiv fast gar nichts zu sehen war. Die Werner-Elf muss aufpassen, heute Abend nicht völlig unter die Räder zu geraten.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +6 Die Leipziger erarbeiten sich noch einen Eckstoß, bei dem wiederum die Münchner einen Konter zum Rollen bekommen. Laimer bekommt den entscheidenden Ball dann aber nicht mehr passgenau auf Díaz rüber gelegt.

45′ +3 Wirklich viel Gegenwehr kommt von RBL vor dem Pausenpfiff nicht mehr. Die Roten Bullen ziehen sich tief zurück und sehnen die Halbzeit herbei, um sich neu zu sortieren und mal kurz durchatmen zu können.

45′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

44′ Ein ganz kleines Lebenszeichen geben die Sachsen immerhin noch ab. Die Bayern-Defensive ist beim Leipziger Vorstoß über rechts aber auf der Höhe, sodass Schlager nicht mehr nennenswert abschließen kann.

42′ Tooor für Bayern München, 3:0 durch Michael Olise

Die erste Ecke von links wird am zweiten Pfosten zum nächsten Eckstoß geklärt, nach dem es dann letztlich auch zum dritten Mal klingelt. Temporär bekommen die Roten Bullen den Ball zwar geklärt, der dann aber wie ein Bumerang zurückkommt. Die Defensive ist völlig unsortiert, sodass Kimmich Gnabry bedienen kann, der ungestört Fahrt aufnimmt, den Steckpass auf Olise serviert und dann auch schon jubeln darf, weil Olise sofort eiskalt aus elf Metern mit links im kurzen Eck vollstreckt. Das geht deutlich zu einfach!

40′ Latte für die Bayern! Olise bedient nun Gnabry, der von der Strafraumgrenze mit links das nächste Pfund vom Stapel lässt. Der leicht abgefälschte Ball klatscht jedoch nur an die Latte und landet dann im Aus. Es gibt Eckstoß.

39′ Olise ist wiederholt kaum zu stoppen und arbeitet sich auf dem rechten Flügel erneut gefährlich zur Grundlinie vor. Sein flacher Pass in den Rückraum ist jedoch zu unpräzise und rauscht an allen Mitspielern vorbei.

36′ Olise führt den fälligen Freistoß aus, der von der Mauer vertikal nach oben geblockt wird. Kane will nachsetzen, aber sein Lupfer in die Gefahrenzone findet keinen Abnehmer, sodass diese Standardsituation ziemlich verpufft.

34′ Gelbe Karte für Willi Orbán (RB Leipzig)

Die Bayern spielen weiter munter nach vorne und bei dem nächsten Vorstoß muss Orbán kurz vor dem eigenen Sechzehner zur Sense greifen, um einen weiteren Abschluss zu verhindern. Das bringt demn Roten einen vielversprechenden Freistoß aus 20 Metern halbrechter Position ein.

32′ Tooor für Bayern München, 2:0 durch Luis Díaz

Wahnsinn! Mit einem Traumtor der Superlative findet sich nun auch Neuzugang Luis Díaz an der Isar ein und erzielt das 2:0. Dabei spielen die Münchner die Sachsen regelrecht schwindlig. Kane bedient Gnabry, der per Hacke für Díaz weiterleitet. Daraufhin macht der Kolumbianer noch drei Meter und zieht dann aus 13 Metern wuchtig ab. Über das Lattenkreuz findet das Pfund, bei dem Gulácsi absolut gar nichts machen kann, seinen Weg ins Netz.

30′ Auf einmal ist auch RB Leipzig erstmals da. Nach Vorstoß über links probiert es der frischgebackene Kapitän David Raum einfach mal mit einem Gewaltschuss aufs kurze Eck. Der Ball wäre wohl nur ans Außennetz gegangen, aber Manuel Neuer geht auf Nummer sicher und klärt zur Ecke, bei der dann Leon Goretzka gegen einen weiteren Abschluss von Loïs Openda blocken muss.

27′ Tooor für Bayern München, 1:0 durch Michael Olise

Jetzt ist es passiert: Michael Olise erzielt das erste Tor der 63. Bundesliga-Saison und bringt den Titelverteidiger mit 1:0 in Führung. Voraus geht dem brachialen Rechtsschuss aus elf Metern halbrechter Position, der unhaltbar für Gulácsi im langen Eck zappelt, ein Stellungsfehler von Lukeba, der bei einem flachen Ball in die Tiefe nicht entscheidend gegen Stanišić stören kann und dabei wegrutscht. Stanišić legt daraufhin für Olise auf, der sehenswert trifft.

25′ Da ist mal eine vielversprechende Aktion: Kimmich chippt die Kugel aus dem Zentrum passgenau in den Lauf von Kane, der aus 14 Metern aus der Drehung heraus sofort den Volley aufs Gästetor zieht. Der komplizierte Abschluss geht jedoch deutlich drüber.

24′ Der Rekordmeister dominiert zwar das Geschehen und gibt den Ton unverkennbar an. Die richtig zwingenden Abschlüsse lassen aber weiterhin auf sich warten.

21′ Der FCB läuft gnadenlos an und presst nach verlorenen Bällen so kompromisslos, dass sich der Druck auf die RBL-Defensive schier sekündlich zu erhöhen scheint. Die Gäste ringen vergeblich um Entlastung.

18′ Tückischer Ball: Olise deutet vom rechten Strafraumeck aus eine Hereingabe an, zieht das Leder mit links aber als sehr flachen Aufsetzer gefährlich aufs lange Eck. Gulácsi ist zwar zur Stelle, kann aber nur frontal klatschen lassen und hat Glück, dass da kein gegnerischer Spieler steht, um abzustauben.

16′ Eine Viertelstunde ist rum und der FC Bayern schnürt seinen Gast immer tiefer im eigenen Drittel ein. Die Roten Bullen kommen fast gar nicht zu entlastenden Ballbesitzphasen und werden nach Ballgewinnen stets hoch im Eins-gegen-Eins angelaufen, sodass der Ball stets schnell wieder in den Besitz der Hausherren übergeht.

13′ Bei einem weiteren Bayern-Vorstoß tappt Kane in die Leipziger Abseitsfalle. Die Roten haben zwar deutlich mehr vom Spiel, tun sich aber weiterhin schwer, so richtig gefährlich hinter die Kette der Sachsen zu kommen.

11′ Jetzt muss Gulácsi erstmals eingreifen, weil Kane aus 26 Metern zentraler Position einen sensationellen Diagonalball in den Lauf vom über rechts startenden Laimer chippt. Für den ist der Winkel zwar spitz, der Ball kommt dennoch wuchtig aufs kurze Eck, das der RBL-Keeper aber erfolgreich per Faustabwehr verteidigt.

10′ Die Roten Bullen überlassen dem Rekordmeister in den ersten zehn Minuten den Ballbesitz und lauern auf Gelegenheiten zum Umschalten, die sich allerdings noch nicht so wirklich ergeben. Defensiv stehen die Gäste dafür sehr sortiert. Die Bayern finden noch keine Lücke.

7′ Nach kurzer Schrecksekunde kommt jetzt die Entwarnung: Es geht weiter für Leon Goretzka, der auf den Rasen zurückkehrt. Weiter geht's.

6′ Bitter: Goretzka wird bei der Aktion richtig übel an der Wade erwischt und knickt im Fallen um. Er muss mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz behandelt werden. Kompany schickt Pavlović zum Warmmachen.

5′ Die Sachsen schalten mal um und Raum ist über links durch. Er bedient Diomande im Sechzehner, der den Ball jedoch nicht festmachen kann und letztlich ein Offensivfoul an Goretzka begeht, mit dem die vielversprechende Aktion endet.

4′ Olise tankt sich über rechts nach vorne. Seine Hereingabe wird jedoch von Lukeba zur Ecke geblockt, die Olise selbst ausführt. Am ersten Pfosten findet er allerdings keinen Abnehmer. Die RBL-Defensive klärt.

1′ Anpfiff an der Isar! Die Münchner treten ganz in Rot an. Die Gäste aus Sachsen sind komplett in Weiß gekleidet. Los geht's.

1′ Spielbeginn

In der Bundesliga standen sich die Bayern und die Roten Bullen übrigens schon 18 Mal gegenüber, wobei die Münchner sich den Sachsen erst zwei Mal geschlagen geben mussten (neun Siege, sieben Remis). Im bis dato letzten Heimspiel verpasste der FCB den Leipzigern dabei die geteilt höchste Bundesliga-Niederlage in der Vereinsgeschichte und fertigte RBL im Dezember 2024 in München mit 5:1 ab. Das Rückspiel in Leipzig endete Anfang Mai mit einem 3:3-Unentschieden.

Unter Vincent Kompany war der deutsche Rekordmeister in der abgelaufenen Spielzeit für mitreißenden, dominanten und teilweise auch kompromisslosen Offensivfußball bekannt. Die Roten kamen durchschnittlich auf 19 abgegebene Schüsse pro Bundesliga-Spiel. In den europäischen Top-Fünf-Ligen war das in 2024/25 der unangefochtene Bestwert noch vor den Sturmreihen von Paris Saint-Germain, Barcelona oder auch Liverpool.

RB Leipzig hat zwar nur eines der letzten zehn Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen (fünf Remis, vier Niederlagen) und in sechs der letzten sieben Gastspiele nicht getroffen. Ein Stück weit werden die Uhren durch den Saisonwechsel jetzt aber wieder auf Null gestellt. Aufbauen können die Sachsen derweil auf ihre defensive Kompaktheit. Stolze 16 Mal behielt RBL in 2024/25 in der Bundesliga eine Weiße Weste – ligaweit spielten nur die Bayern häufiger zu Null (16x).

Für Fehlstarts ist der FC Bayern München wahrlich nicht bekannt. Die Roten sind seit inzwischen 13 Bundesliga-Spielzeiten am ersten Spieltag einer neuen Saison stets ungeschlagen geblieben (elf Siege, zwei Remis). Das ist ein laufender Bundesliga-Rekord. Die letzte Auftaktniederlage gab es im August 2011 gegen Borussia Mönchengladbach (0:1).

Auf der Trainerbank von RB Leipzig gab Ole Werner beim 4:2-Auswärtssieg im DFB-Pokal beim SV Sandhausen sein Debüt. Der 37-Jährige vollzieht im Vergleich zu dieser Partie zwei Wechsel: Im Tor übernimmt Péter Gulácsi wieder für Pokalkeeper Maarten Vandevoordt (Bank). Außerdem erhält Neuzugang Johan Bakayoko, der von der PSV Eindhoven kam, den Vorzug vor Antonio Nusa (ebenfalls Bank).

Schauen wir uns direkt an, wie beide Trainer es heute personell angehen. Vincent Kompany verzichtet im Vergleich zum 2:1-Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart auf jegliche Veränderungen an seiner Startformation und entsendet die gleiche Elf erneut von Anfang an aufs Feld.

Während die Bayern sich die Meisterschaft sicherten, verpasste RB Leipzig erstmals in der Vereinsgeschichte die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Die Sachsen legten mit nur 51 Punkten die schwächste Bundesliga-Saison ihrer jungen Vereinshistorie aufs Parkett und wollen in der neuen Spielzeit wieder oben angreifen. Da würde den Roten Bullen ein Auftaktsieg beim Titelfavoriten an der Isar natürlich besonders gut zu Gesicht stehen.