logo!: Bundesliga-Start - Das ist neu!

Saisonstart:Das ist neu in der Fußball-Bundesliga
von Simone geschrieben
Schiedsrichter-Kameras und laute Durchsagen: Es gibt viele neue Regeln in dieser Saison und natürlich eine große Frage: Wer wird Deutscher Meister? Schreibt uns eure Tipps!
Endlich geht es wieder los! An diesem Wochenende startet die neue Bundesliga-Saison.
Das ist neu in dieser Saison:
Was sagt ihr zum Bundesliga-Start? Welche Regeln sollte es noch geben? Wer wird Meister? Wer steigt ab? Schreibt es unten in die Kommentare!
Kommentare
63 Kommentare
- Aron
Die Eintracht holt endlich wieder die Schale an den Main🦅🖤🤍❤️
- R
Bayern
- Kolja
Wolfsburg
- Burgerpommes Fan 1
Ich unterstütze den SVW