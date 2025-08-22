  3. Suche

logo!: Bundesliga-Start - Das ist neu!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Saisonstart:Das ist neu in der Fußball-Bundesliga

von Simone geschrieben

Schiedsrichter-Kameras und laute Durchsagen: Es gibt viele neue Regeln in dieser Saison und natürlich eine große Frage: Wer wird Deutscher Meister? Schreibt uns eure Tipps!

Fußballbeine kicken gegen Ball auf Fußballrasen, daneben grafischer Regelzettel mit Ausrufezeichen-Sprechblase
Endlich geht es wieder los! An diesem Wochenende startet die neue Bundesliga-Saison.
Quelle: ddp / Fox Images

Das ist neu in dieser Saison:

Was sagt ihr zum Bundesliga-Start? Welche Regeln sollte es noch geben? Wer wird Meister? Wer steigt ab? Schreibt es unten in die Kommentare!

Mehr für Fußballfans:

  1. Grafik: Warum Fußball so wichtig ist
    1:35 min

    logo!:Warum Fußball so beliebt ist

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

63 Kommentare
  • Aron
    Die Eintracht holt endlich wieder die Schale an den Main🦅🖤🤍❤️
  • R
    Bayern 
  • Kolja
    Wolfsburg 
  • Burgerpommes Fan 1
    Ich unterstütze den SVW