logo!: So arbeitet die logo!-Redaktion

Jeden Abend werdet ihr bei KiKA mit "Hallo bei logo!" begrüßt. Davor war in der Redaktion allerdings schon so einiges los! Weil logo! vom ZDF produziert wird, sitzt die Redaktion übrigens in Mainz. Wir nehmen euch mal mit auf einen typischen logo!-Tag....

Gleich geht die Sendung los! Linda ist schon im Studio... Quelle: ZDF

Morgens fangen die Ersten an

Schon morgens kommen die ersten Kollegen und Kolleginnen rein. Dann heißt es, Nachrichtenlage checken und sortieren, was am Tag wichtig wird. Welche Termine stehen an? Welche Bilder gibt es? Muss etwas gedreht werden? Der Tag wird grob geplant.

Mittags wird diskutiert!

Mittags kommen die restlichen Kollegen, die dann bis zur Sendung bleiben. Alle treffen sich zur Mittagssitzung - meistens am Computer. Da wird zuerst über die Sendung vom Vorabend geredet: Was war gut - und was können wir beim nächsten Mal besser machen? Danach geht es um die Frage, welche Themen an diesem Abend in der Sendung sein sollen. Da wird oft ganz schön lange diskutiert, denn natürlich sind nicht immer alle einer Meinung!

Der Countdown startet...

Das logo!-Moderationsteam Quelle: ZDF Ein Kürbis im Studio? Das ist natürlich nur die Ausnahme:) Aber die Moderatorinnen und Moderatoren schreiben tagsüber nicht nur die Moderationen. Sie überlegen zum Beispiel auch, wie die Sendung am Abend aussehen soll und ob was Besonderes ansteht. Dazu tauschen sie sich auch mit den Beitragsmachern aus. Wenn dabei witzige Ideen entstehen - etwa dass der Moderator verkleidet moderieren soll - dann müssen bis zum Abend auch noch Kostüme oder andere Dinge besorgt werden. Die Beitragsmacherinnen und -macher Quelle: ZDF Sie tüfteln an den Fernsehbeiträgen, die ihr in der Sendung seht. Das bedeutet: Bilder und Videos checken, Texte schreiben, Musik raussuchen. Und klar, auch mit einem Kamerateam fahren sie manchmal los, um selbst Aufnahmen zu drehen. Gemeinsam grübeln die Beitragsmacher auch jeden Tag über den Witz am Ende der Sendung – da können schon mal die Köpfe rauchen! Die Planung Quelle: ZDF Die Planungsredakteure machen sich Gedanken, welche Beiträge in den nächsten Tagen und Wochen bei logo! laufen sollen. Dafür haben sie verschiedene Terminkalender im Blick und wissen, was ansteht: Wahlen, Veranstaltungen oder besondere Gedenktage. Sie hängen außerdem stääääändig am Telefon! Zum Beispiel sprechen sie mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF, die überall in der Welt unterwegs sind. So bekommt logo! auch Beiträge von Kindern aus Südamerika und anderswo – ganz ohne selbst hinfliegen zu müssen. Die Cutterinnen und Cutter Quelle: ZDF Im Schnittraum sorgen sie dafür, dass am Ende des Tages ein fertiger Film entsteht. Dazu schneiden sie Aufnahmen aneinander oder animieren Fotos. Sie arbeiten dabei am Computer und haben eine Tastatur, die richtig abgefahren aussieht: mit bunten Tasten. Die Cutter sind auch für besondere Bildeffekte, coole Sounds und die Musik zuständig. Mit ihrer Hilfe können richtig schöne logo!-Beiträge entstehen. Die logo!-Grafik Quelle: ZDF Die Grafikerinnen und Grafiker sind für das Aussehen der Erklärfilme zuständig! Auch das ist ein Job, der am Computer passiert. Sie animieren die Erklärfiguren und grübeln darüber, mit welchen Bildern und Grafiken man komplizierte Themen darstellen kann. Und zwar so, dass sie auch jedes Kind versteht. Die Schlussredakteurinnen und -redakteure Quelle: ZDF Am Schluss – also wenn der Film oder die Moderation fertig ist – schaut immer noch mal jemand drüber: der Schlussredakteur. Er oder sie checkt: Kann man alles gut verstehen? Stimmen alle Infos? Muss vielleicht ein Bild ausgetauscht oder der Text verändert werden? Das passiert alles kurz vor der Sendung, und da kann es manchmal auch hektisch werden, denn die Zeit läuft ... Die Online-Redakteurinnen und -redakteure Quelle: ZDF logo! ohne logo.de – das ist natürlich undenkbar! :) Für alle Infos rund um die Sendung und darüber hinaus sorgen die Online-Redakteurinnen und -Redakteure. Sie tippen jeden Tag, was das Zeug hält, suchen Fotos raus und überlegen sich, was euch an einem Thema auf der Internetseite besonders interessieren könnte. Sie entscheiden auch, welche Themen auf Social Media landen. Die Ablaufredakteure und -redakteurinnen Quelle: ZDF Die Ablaufredakteure haben unter anderem das Studio im Blick: Welche Fotos werden während der Moderationen zu welchem Thema gezeigt? Die suchen sie vorher raus. Und während der Sendung sitzen sie in der Regie und stoppen die Zeit mit. Ja, richtig gelesen! Denn da kommt es auf jede Sekunde an. Würde logo! einfach viel länger werden, brächte das schließlich den ganzen Sendeplan im KiKA durcheinander! Regie und Studio Quelle: ZDF Für jede logo!-Sendung gibt es einen Regisseur oder Regisseurin. Über den Kopfhörer gibt er oder sie Kommandos, zum Beispiel an die Kameraleute oder den Moderator im Studio. In der Regie sitzen aber noch andere: zum Beispiel der Bildmischer, Toningenieurinnen und jemand, der die computergesteuerte Studiokamera bedient. Im Studio selbst ist dann trotzdem noch eine Kamerafrau oder ein Kameramann.

Dann startet der Countdown. Alle haben ganz unterschiedliche Aufgaben, aber eines ist klar: Bis zum Sendestart um 19:50 Uhr muss jeder fertig sein! Wir stellen euch mal ein paar der Menschen vor, die eure logo!-Nachrichten machen:

Bei logo! arbeiten aber im Hintergrund noch mehr Menschen, die rund um die Sendung viele Dinge organisieren. Sie alle sorgen dafür, dass ihr jeden Abend diesen Satz hören könnt: "Hallo bei logo!" :)

logo! : logo! extra: Lindas logo!-Reise Werft mit Linda einen Blick hinter die Kulissen der logo!-Redaktion. 10:22 min