logo!-Thema: Kinder haben Rechte

1:36 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Kinderrechte
Kein Kind darf benachteiligt werden! Kinder haben das Recht zu lernen! Kinder haben das Recht zu spielen! Ja, Kinder haben Rechte. Die stehen in der Kinderrechtskonvention, die es schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Viele Staaten der Welt haben diesem Vertrag zugestimmt und damit gesagt, dass sie sich für die Rechte der Kinder einsetzen. Aber nicht überall auf der Welt klappt das gut. Kinder leben zum Teil in Armut oder müssen arbeiten. Welche Rechte ihr habt und wie es Kindern überall auf der Welt geht – das könnt ihr hier nachlesen.
- mit Video
Die Kinderkommission:Warum dieser Adler für euch im Bundestag ist
Wenn Kinder arbeiten müssen
- Bildergalerie
logo!:So ist die Lage weltweit
- 1:19 min
Wenn Kinder hungern
- mit Video
Ernährung weltweit:Was bedeutet "Hunger"?
- 2:11 min
Nicht genug zu Essen:Daniels Leben mit dem Hunger
Gewalt gegen Kinder
Tag der gewaltfreien Erziehung:Groß werden ohne Gewalt
- 1:18 min
logo! erklärt:Es gibt körperliche und seelische Gewalt
Kinderarmut - auch in Deutschland!
- Scrollt durchs Labyrinth!
Was getan werden kann:Das Problem Kinderarmut