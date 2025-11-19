logo!-Thema: Kinder haben Rechte

Kinderrechte

Kein Kind darf benachteiligt werden! Kinder haben das Recht zu lernen! Kinder haben das Recht zu spielen! Ja, Kinder haben Rechte. Die stehen in der Kinderrechtskonvention, die es schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Viele Staaten der Welt haben diesem Vertrag zugestimmt und damit gesagt, dass sie sich für die Rechte der Kinder einsetzen. Aber nicht überall auf der Welt klappt das gut. Kinder leben zum Teil in Armut oder müssen arbeiten. Welche Rechte ihr habt und wie es Kindern überall auf der Welt geht – das könnt ihr hier nachlesen.