logo!-Thema: Kinder haben Rechte

Kinderrechte

Kein Kind darf benachteiligt werden! Kinder haben das Recht zu lernen! Kinder haben das Recht zu spielen! Ja, Kinder haben Rechte. Die stehen in der Kinderrechtskonvention, die es schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Viele Staaten der Welt haben diesem Vertrag zugestimmt und damit gesagt, dass sie sich für die Rechte der Kinder einsetzen. Aber nicht überall auf der Welt klappt das gut. Kinder leben zum Teil in Armut oder müssen arbeiten. Welche Rechte ihr habt und wie es Kindern überall auf der Welt geht – das könnt ihr hier nachlesen.
1:29 min

logo! erklärt:Kinderrechte - darum geht's!

  1. Auch Kinder haben Rechte
    Kinderrechtskonvention:So sind die Kinderrechte geregelt

  2. Kinderrechtskonventionen
    Die solltet ihr kennen:Wichtige Rechte für euch

Wenn Kinder arbeiten müssen

  1. Sherif und ein Junge stehen vor einer Mine
    24:06 min

    logo! extra:logo! extra: Wenn Kinder arbeiten

Wenn Kinder hungern

  1. logo! extra: Wenn Kinder hungern
    25:30 min

    logo!:logo! extra: Wenn Kinder hungern

Gewalt gegen Kinder

  1. Sexualisierte Gewalt an Kindern

    Das solltet ihr wissen:Gewalt zuhause: Was tun?

Kinderarmut - auch in Deutschland!

  1. Linda mit verschränkten Armen, darauf Schrift "Reiches Deutschland - arme Kinder?"
    26:23 min

    logo!:logo! extra: Kinderarmut