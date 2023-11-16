Hunger: Was das für viele Menschen bedeutet

Wenn ihr mal richtig Appetit auf Pizza habt oder der Magen grummelt, weil ihr das Pausenbrot zuhause vergessen habt, denkt ihr euch: „Ich habe Hunger!“ - Na klar! Wenn von „Hunger auf der Welt“ gesprochen wird, ist diese Art von Hunger damit aber nicht gemeint. Es geht um Menschen, die nicht genügend zu Essen haben. Jedes Jahr am 16. Oktober soll der Welternährungstag darauf aufmerksam machen, dass Millionen Menschen noch immer Hunger leiden müssen.