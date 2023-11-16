  3. Suche

Hunger: Was das für viele Menschen bedeutet

Ernährung weltweit:Hunger auf der Welt: Das solltet ihr wissen

Wenn ihr mal richtig Appetit auf Pizza habt oder der Magen grummelt, weil ihr das Pausenbrot zuhause vergessen habt, denkt ihr euch: „Ich habe Hunger!“ - Na klar! Wenn von Hunger auf der Welt“ gesprochen wird, ist diese Art von Hunger damit aber nicht gemeint. Es geht um Menschen, die nicht genügend zu Essen haben. Jedes Jahr am 16. Oktober soll der Welternährungstag darauf aufmerksam machen, dass Millionen Menschen noch immer Hunger leiden müssen.
Zwei hungernde Kinder, Grafiken mit leeren Tellern
Besonders in den Ländern Sudan und Jemen hungern sehr viele Kinder.
Wie ist die Situation weltweit?

Warum der Kampf gegen den Hunger schwierig ist

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Kampf gegen den Hunger verlangsamt, kritsiert die Welthungerhilfe. Das liege vor allem an Krisen und Konflikten wie zum Beispiel dem schon lange andauernden Krieg im Jemen. Aber auch Extremwettereignisse wie Dürren und Überschwemmungen wegen des Klimawandels lösen Hungersnöte aus. Frauen und Mädchen seien am meisten von Unter- und Mangelernährung betroffen.

Hier berichtet Sherif über das Thema:

logo! extra: Wenn Kinder hungern
Sherif war in Madagaskar!16.11.2023 | 25:30 min
