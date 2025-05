logo!-Thema: Deutsche Geschichte

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa und damit auch die Herrschaft der Nationalsozialisten. Lotte erklärt euch im langen logo! extra "Der Zweite Weltkrieg und wir", was damals passiert ist und warum das Thema auch heute noch wichtig ist. Im logo!-Zeitstrahl könnt ihr durch die wichtigsten Ereignisse des Krieges reisen.

Deutsche Geschichte

Deutschland, so wie ihr es heute kennt, gibt es also noch gar nicht so lange. Um zu verstehen, wie dieses Land sich entwickelt hat, habt ihr hier den Blick zurück in die deutsche Vergangenheit gemacht: Der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik, der Nationalsozialismus, die DDR und die Wiedervereinigung ...

Infos zu mehr als 100 Jahren deutscher Geschichte zum Nachlesen.