logo!: Die Berliner Luftbrücke

Im Jahr 1948 geschahen in Berlin merkwürdige Dinge: Aus der Luft flatterten kleine weiße Fallschirme , an die Lebensmittel und Süßigkeiten drangebunden waren. Für viele waren die Fallschirme ein Wunder. Denn nur so hatten viele Berliner im Jahr 1948 genug zu essen.

Wie ist es dazu gekommen?

Schwierige Lage

Rettung aus der Luft

Was zwei Tage später am 26. Juni 1948 - also vor mehr als 75 Jahren - folgte, war eine der größten Rettungsaktionen der Geschichte: Da alle Land- und Wasserwege blockiert waren, versorgten die Westmächte die eingeschlossenen Menschen aus der Luft. Mehl, Zucker, Windeln, Medikamente – alles, was die Menschen brauchten, wurde mit Flugzeugen gebracht. Die Maschinen landeten und starteten auf dem Flughafen Tempelhof. Pausenlos war das Dröhnen der Motoren zu hören.



Fast ein Jahr lang ging das so, dann gab Stalin auf. Und was hatte es nun mit den Fallschirmen auf sich? Um den Kindern in Westberlin eine Freude zu machen, warfen die Piloten manchmal Süßigkeiten ab, die sie an Taschentücher geknotet hatten. Deshalb warteten viele Kinder sehnsüchtig auf die kleinen weißen Taschentuch-Fallschirme.