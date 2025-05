logo!: Der Zweite Weltkrieg

dauerte in Europa vomDeutschland hatte den Zweiten Weltkrieg angefangen. Damals waren in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht. Ihr Anführer war Adolf Hitler , ein sehr grausamer Mann, der Millionen Menschen umbringen ließ.

Nach dem Überfall auf Polen ist Deutschland dann gegen immer mehr Länder in den Krieg gezogen.damit Deutschland größer würde. In den ersten drei Jahren des Zweiten Weltkriegs haben die Nationalsozialisten große Teile Europas erobert.

Die Alliierten kämpften gemeinsam

Im Jahr 1941 griffen die USA in den Krieg ein. Sie wollten den Ländern in Europa im Kampf gegen Deutschland helfen. Die USA hatten sich mit Frankreich, England und der damaligen Sowjetunion verbündet. Diese vier verbündeten Länder nennt man die "Alliierten". Sie haben gemeinsam gegen Deutschland gekämpft , das sich wiederum mit Italien und Japan zusammengetan hatte. Deutschland, Italien und Japan wurden als "Achsenmächte" bezeichnet.

Gemeinsam gelang es den Alliierten, Deutschland zu besiegen. Am 6. Juni 1944, dem D-Day, landeten 150.000 Soldaten der Alliierten in Nordfrankreich. Sie eroberten immer mehr Gebiete zurück. Hitler versteckte sich zu dieser Zeit in einem Bunker unter der Erde. Als er erkannte, dass Deutschland den Krieg verloren hatte, brachte sich Hitler selbst um.

Kapitulation

Wenn ein Krieg verloren ist, ergeben sich die besiegten Soldaten und Generäle, also oberste Soldaten, und unterschreiben einen Vertrag. Das nennt man Kapitulation. Am 7. und 8. Mai 1945 unterschrieben deutsche Generäle die Kapitulation. Das gilt als das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Japan kapitulierte allerdings erst am 2. September 1945, womit der Zweite Weltkrieg endgültig beendet war.