logo!: Was ist Antisemitismus?

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Antisemitismus bedeutet Voreingenommenheit, Feindschaft oder Hass gegen Juden - also gegen Menschen, die jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft sind, oder zur jüdischen Gemeinschaft gehören.

Vorurteile, Ablehnung oder gar Hass auf Juden und Jüdinnen haben eine lange Geschichte und sind immer noch weit verbreitet.

Wenn Menschen Juden gegenüber feindlich eingestellt sind, haben sie oft Vorurteile. Sie denken schlecht über alle Juden, und das ist falsch. Ihren Hass zeigen sie zum Beispiel durch Beschimpfungen, Lügen, Ausgrenzung oder auch Gewalt. Das passiert im Alltag, wenn sich Menschen begegnen, im Internet, aber auch bei größeren Aktionen, zum Beispiel bei Demonstrationen.

Menschen, die Juden hassen, nennt man Antisemiten oder Antisemitinnen.

Quelle: Imago/ap

Antisemitismus früher

Antisemitismus gibt es schon sehr lange und in vielen Ländern der Welt. Das hat unter anderem religiöse Gründe: Das Judentum ist die älteste Religion, in der an nur einen Gott geglaubt wird.

Das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Da war es für das Christentum wichtig, sich vom Judentum abzugrenzen und sich als neue Religion durchzusetzen. Dabei wurden das Judentum und jüdische Menschen immer wieder abgewertet. Juden wurden in der Geschichte auch deshalb häufig ausgegrenzt und verfolgt.

Im Mittelalter zum Beispiel mussten sie teilweise in abgegrenzten Stadtteilen leben – in so genannten Ghettos. Sie durften also nicht einfach da wohnen, wo sie wollten.

Wann ist man jüdisch? Mit "Judentum" sind sowohl die Religion gemeint als auch alle Menschen, die zum jüdischen Volk gehören. Der Begriff "jüdisch" steht also für viele unterschiedliche Dinge: für die Religion der Juden, für eine besondere Tradition, für eine bestimmte Lebensweise, für eine eigene Kultur und eine gemeinsame Geschichte.



Jüdisch sein kann also:

Wer von Juden abstammt, also zum Beispiel jüdische Eltern hat. In der religiösen Tradition gilt nur als Jude, wer eine jüdische Mutter hat. Wer zum jüdischen Glauben gehört. Es ist auch möglich, das Judentum anzunehmen, also zu dieser Religion zu wechseln. Deshalb fühlen sich Juden weltweit verbunden 30.03.2022 | 0:28 min

Antisemitismus im Nationalsozialismus

Besonders grausam war der Judenhass vor fast 90 Jahren im Nationalsozialismus in Deutschland und in den von Deutschland besetzten Ländern. In dieser Zeit wurden Juden und Jüdinnen verfolgt, vertrieben und eingesperrt. Mehr als sechs Millionen Juden und Jüdinnen wurden ermordet. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel "Die Nationalsozialisten und der Holocaust".

Antisemitismus heute

Im deutschen Grundgesetz, in dem die wichtigsten Regeln und Gesetze für Deutschland aufgeschrieben sind, steht: Niemand darf wegen seiner Herkunft oder seines Glaubens benachteiligt werden. Und viele Menschen in Deutschland wollen auch, dass es nie wieder Hass und Gewalt gegen Juden und Jüdinnen gibt.

Trotzdem gibt es in Deutschland auch heute noch Antisemitismus. Es kommt regelmäßig vor, dass Juden ausgegrenzt, beschimpft, bedroht und angegriffen werden. Auch jüdische Friedhöfe werden verwüstet oder Synagogen, also jüdische Gebetshäuser, angegriffen. Oder die Mitglieder jüdischer Gemeinden oder Kinder auf jüdischen Schulen werden bedroht oder beleidigt. Viele jüdische Einrichtungen müssen von der Polizei geschützt werden.