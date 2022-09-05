logo!: Die Berliner Mauer

Am 13. August 1961 wurde damit begonnen, die Berliner Mauer zu bauen. Bald darauf trennte sie den westliche Teil vom östlichen Teil der Stadt.

Quer durch Berlin wurde am 13. August 1961 Stacheldraht gespannt. In den Wochen und Monaten danach wurde dort eine dicke, drei Meter hohe Betonmauer gebaut. Sie trennte den westlichen vom östlichen Teil Berlins. So wollte die DDR, im Osten, verhindern, dass Menschen in den Westen in die Bundesrepublik flohen.

Entlang der gesamten Grenze zwischen Bundesrepublik im Westen und DDR im Osten gab es strenge Kontrollen, Zäune und Mauern.

Durch Berlin wird eine Mauer gebaut Quelle: dpa

Deutschland war schon vor dem Mauerbau ein zweigeteiltes Land. Berlin lag mitten in der DDR und war in einen West- und einen Ostteil geteilt.

logo! : Deshalb war Deutschland früher geteilt 41 Jahre lang war Deutschland geteilt.

Warum die Mauer gebaut wurde

Die Regierung der DDR unterdrückte die Menschen in der DDR. Die Menschen durften zum Beispiel nicht ihre Meinung sagen. Immer mehr Menschen wollten in den Westen fliehen. Mit der Mauer versuchte die DDR-Regierung, sie daran zu hindern.

Die DDR-Regierung ließ die Berliner Mauer und die gesamte Grenze zum Westen streng bewachen: mit Minen im Boden, Schießanlagen und schwer bewaffneten Soldaten. Die Soldaten hatten den Befehl, fliehende Menschen zu erschießen. Mehr als 100 Menschen starben an der Grenze.

Proteste gegen die Regierung

Obwohl es gefährlich war, begannen viele Menschen in der DDR gegen Ende der 1980er Jahre offen auf der Straße gegen ihre Regierung zu demonstrieren. Außerdem versuchten Politiker aus anderen Ländern, die DDR zu überreden, ihre Grenzen wieder zu öffnen.