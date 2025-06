Die UN - Die Vereinten Nationen

Die UN-Friedensmission ist eine Art Friedensarmee. Da die Soldaten alle einen blauen Helm tragen, ist sie auch unter dem Namen Blauhelmmission bekannt. Die Soldaten haben zum Beispiel die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es in einem Gebiet, in dem es Krieg gegeben hat, nicht wieder zu einem Krieg kommt. Den Frieden sollen die Soldaten in den blauen Helmen ohne Gewalt sichern. Nur in Ausnahmefällen dürfen sie auch ihre Waffen einsetzen. Der Einsatz von Waffen muss aber erst von Mitgliedern der UN in New York genehmigt werden.