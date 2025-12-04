  3. Suche

Streiken während der Schulzeit: Ist das erlaubt?

Statt Schule:Dürfen Schüler streiken?

Aus Protest gegen die Wehrdienstpläne der Bundesregierung wollen Schüler am Freitag streiken und – statt in die Schule – auf die Straße gehen. Johanna erklärt, ob das erlaubt ist.

Aus Protest auf die Straße gehen - in der Schulzeit. Ist das erlaubt?

💬 Was denkt ihr? Soll Schule für politische Streiks freigeben? Oder ist das eine Sache für die Freizeit? Kommentiert unten!

