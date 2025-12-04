Streiken während der Schulzeit: Ist das erlaubt?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Statt Schule:Dürfen Schüler streiken?
Aus Protest gegen die Wehrdienstpläne der Bundesregierung wollen Schüler am Freitag streiken und – statt in die Schule – auf die Straße gehen. Johanna erklärt, ob das erlaubt ist.
💬 Was denkt ihr? Soll Schule für politische Streiks freigeben? Oder ist das eine Sache für die Freizeit? Kommentiert unten!
Mehr dazu
logo!:Wer hat das Streiken erfunden?!Video1:31
logo!:Das ist der Plan "Neuer Wehrdienst"Video1:32
logo!:Neuer Wehrdienst - das ist der Plan!mit Video1:32
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare