Rente: was ihr darüber wissen solltet

Arbeiten eure Großeltern noch? Wer 67 Jahre alt ist, muss in Deutschland nicht mehr arbeiten. Ältere Menschen bekommen dann Rente. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Was ihr über Rente wissen solltet

Wenn ältere Menschen in Rente gehen, bekommen sie das Geld, das sie zum Leben brauchen, vom Staat. Die Rente funktioniert wie eine Art Geldtopf: Die meisten Menschen, die arbeiten und Geld verdienen, zahlen einen Teil davon in diesen Topf, in die Rentenkasse. Ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten, bekommen aus dieser Kasse jeden Monat Geld. Damit die Rentenkasse immer gefüllt bleibt, müssen genug Menschen Geld einzahlen. Und genau das wird gerade zum Problem.

Problem mit der Rente

Kurz und knapp: Im Topf landet weniger Geld. Gleichzeitig soll mehr Geld ausgezahlt werden. Dass das nicht funktioniert, ist logisch. Hier sind nochmal die Gründe genauer erklärt:

Weniger junge Menschen In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Es wird also in einigen Jahren weniger Menschen geben, die arbeiten und Geld in die Rentenkasse einzahlen. Mehr alte Menschen Es gibt in Deutschland mehr ältere Menschen. Das liegt daran, dass früher, als eure Großeltern klein waren, viel mehr Kinder geboren wurden. All diese Menschen müssen mit dem Geld aus der Rentenkasse versorgt werden. Menschen werden älter Außerdem steigt die Lebenserwartung. Menschen leben also länger. Und das bedeutet, dass sie auch länger Rente bekommen müssen.

Wie das Problem gelöst werden soll

In der Politik sucht man deshalb nun nach Lösungen, um dafür zu sorgen, dass das System mit der Rente weiter funktioniert:

Länger arbeiten Menschen sollen länger arbeiten und erst spät im Leben in Rente gehen. Denn je länger Menschen arbeiten, desto mehr Geld landet in der Rentenkasse und desto kürzer bekommen sie Rente. Weniger Rente Menschen sollen weniger Rente bekommen. Denn wenn wenig Geld in der Rentenkasse ist, muss jeder einzelne weniger bekommen. Mehr einzahlen Wer arbeitet, zahlt einen Teil seines Lohnes in die Rentenkasse. Wenn sich dieser Teil erhöht, landet mehr Geld in der Rentenkasse und die wird voller.

So richtig überzeugend sind die Lösungsideen noch nicht. Deshalb werden die Menschen in der Politik wohl auch in Zukunft viel über die Rente diskutieren.