Das Geldtopf-Prinzip:Was ihr über Rente wissen solltet
Arbeiten eure Großeltern noch? Wer 67 Jahre alt ist, muss in Deutschland nicht mehr arbeiten. Ältere Menschen bekommen dann Rente. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.
Wenn ältere Menschen in Rente gehen, bekommen sie das Geld, das sie zum Leben brauchen, vom Staat. Die Rente funktioniert wie eine Art Geldtopf: Die meisten Menschen, die arbeiten und Geld verdienen, zahlen einen Teil davon in diesen Topf, in die Rentenkasse. Ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten, bekommen aus dieser Kasse jeden Monat Geld. Damit die Rentenkasse immer gefüllt bleibt, müssen genug Menschen Geld einzahlen. Und genau das wird gerade zum Problem.
Quelle: Zoonar/Uwe Moser/ddp/Johannes Geyer/Zoonar/Iuliia Zavalishina
Problem mit der Rente
Kurz und knapp: Im Topf landet weniger Geld. Gleichzeitig soll mehr Geld ausgezahlt werden. Dass das nicht funktioniert, ist logisch. Hier sind nochmal die Gründe genauer erklärt:
Wie das Problem gelöst werden soll
In der Politik sucht man deshalb nun nach Lösungen, um dafür zu sorgen, dass das System mit der Rente weiter funktioniert:
So richtig überzeugend sind die Lösungsideen noch nicht. Deshalb werden die Menschen in der Politik wohl auch in Zukunft viel über die Rente diskutieren.
Diesen Text haben Debbie und Carolin geschrieben.
