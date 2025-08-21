logo!: Sexualisierte Gewalt - Hier findet ihr Hilfe!

Diese Hilfsstellen für Kinder und Jugendliche helfen euch, wenn ihr sexuelle Gewalt erfahren habt oder jemanden kennt, dem so etwas passiert ist.

Hier findet ihr Hilfe!

Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch

Externer Link : Sexueller Missbrauch: Hilfe am Telefon Anonym, kostenfrei und in verschiedenen Sprachen.

Das Hilfe-Telefon berät anonym, kostenfrei, mehrsprachig und in Gebärdensprache.

N.I.N.A.

logo! : N.I.N.A. Hilfe und Beratung bei sexueller Gewalt an Jungen und Mädchen.

Die nationale Informationsstelle berät Kinder und Jugendliche online und am Telefon.

Trau Dich!

logo! : Trau dich! Hier erfahrt ihr, was ihr tun könnt.

Diese Internetseite zeigt Kindern, was sie bei sexualisierter Gewalt tun können und wer helfen kann.

Zartbitter e.V.

logo! : Zartbitter e.V. Rat und Hilfe für Mädchen und Jungen.

Die Beratungsstelle hilft betroffenen Kindern und deren Vertrauenspersonen.

wildwasser.de

logo! : Wildwasser.de Hier findet ihr Hilfe in eurer Nähe.

Hier finden Kinder und Jugendliche, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, Hilfe in ihrer Nähe.

Mehr Hilfsangebote für Kinder