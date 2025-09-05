logo!: Wenns im Kopf zwickt und drückt

  3. Suche

Weltkopfschmerztag:Wenns im Kopf zwickt und drückt

Ohje - bei euch pocht und zwickt es auch manchmal im Kopf? Damit seid ihr auf keinen Fall alleine! Klar, Kopfschmerzen kennt jeder. Die haben mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland schon mindestens einmal gehabt, sagen Forschende. Das kann nicht nur supernervig sein, sondern auch echt weh tun.
Ein Mädchen mit Locken greift sich an den Kopf und verzieht das Gesicht
Kopfschmerzen können in allen Momenten auftauchen - zum Beispiel, wenn ihr gerade die Hausaufgaben macht und euch eigentlich konzentrieren müsst.
Jedes Jahr am 5. September ist der Weltkopfschmerztag. An dem Tag machen vor allem Forschende auf das Thema Kopfschmerzen aufmerksam. Dabei geht es nicht nur um eine bestimmte Kopfschmerzart - denn es gibt viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen.

Diese drei Arten sind am häufigsten:

Hier haben wir für euch zusammengefasst, was ihr gegen nervige Kopfschmerzen tun könnt: