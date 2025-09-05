logo!: Wenns im Kopf zwickt und drückt

Migräne ist eine chronische Krankheit. Das bedeutet, dass die Krankheit oft ein Leben lang anhält. Migräne ist bislang nicht heilbar, aber es gibt Medikamente, die die Kopfschmerzen eine Zeit lang lindern können. Wer unter Migräne leidet, spürt meistens einen pulsierenden Schmerz in einer Seite des Kopfes - als wenn jemand von innen dagegen hämmern würde. Manchmal kann die Migräne auch dazu führen, dass einem schwindelig und übel ist oder man kurz nur verschwommen sehen kann. Warum manche Menschen Migräne haben, ist nicht ganz klar. Experten vermuten aber, dass die Krankheit erblich ist, sie also von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden kann.