logo!: Große Trauer nach Attacke in Magdeburg

Nach der Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Trauer groß. Viele Menschen legten in der Nähe des Weihnachtsmarkts Blumen ab und stellen Kerzen auf, um ihre Trauer zu zeigen . In Magdeburg selbst gab es am Samstagabend danach eine große Gedenkfeier. Auch im Rest von Deutschland sind viele Menschen schockiert und traurig .

Weihnachtsmärkte weiter offen

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde danach geschlossen. Die Buden hatten zu, es leuchten keine Weinachtslichter mehr, allerdings konnten die Menschen den Ort besuchen, um zu trauern. In vielen anderen Orten in Deutschland blieben Weihnachtsmärkte geöffnet. Teilweise wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal überprüft oder erhöht. Es wurden zum Beispiel mehr Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Im verlinkten Video erfahrt ihr, was in Deutschland getan wird, damit große Veranstaltungen wie Volksfeste und Weihnachtsmärkte sicher sind.