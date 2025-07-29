logo!: Lecker, aber riskant? Das Problem mit Slush-Eis!

  3. Suche

Das Problem mit Slush-Eis:Lecker, aber riskant?!

Slush-Eis ist doch die perfekte Erfrischung an heißen Tagen, oder? Fachleute haben aber herausgefunden, dass ein darin enthaltener Stoff heftige Nebenwirkungen haben kann.

Eine Collage zeigt eine Frau, die nachdenklich schaut mit ihrer Hand am Kinn, daneben ein buntes Slush-Eis mit einem Warnschild davor, darüber steht "Warnung vor Slush-Eis?!" auf einem gelben Kreis, der Hintergrund ist blau

Slush-Eis kann man ganz einfach selbst machen - wie? Auch das seht ihr im Video!

29.07.2025 | 1:16 min

Esst ihr gerne Slush-Eis? Und ging's euch davon schon mal schlecht?

Kommentare

207 Kommentare
  • Ako
    Bist du die echte Zah1de?
  • Heli
    Ich habe erst einmal Sluch-Eis getrunken.
  • Feli
    Nein mir geht's noch nicht richtig schlecht
  • Zah1de
    Das habe ich noch nicht gewusst.