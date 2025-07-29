logo!: Lecker, aber riskant? Das Problem mit Slush-Eis!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Das Problem mit Slush-Eis:Lecker, aber riskant?!
Slush-Eis ist doch die perfekte Erfrischung an heißen Tagen, oder? Fachleute haben aber herausgefunden, dass ein darin enthaltener Stoff heftige Nebenwirkungen haben kann.
Esst ihr gerne Slush-Eis? Und ging's euch davon schon mal schlecht?
- Ako
Bist du die echte Zah1de?
- Heli
Ich habe erst einmal Sluch-Eis getrunken.
- Feli
Nein mir geht's noch nicht richtig schlecht
- Zah1de
Das habe ich noch nicht gewusst.