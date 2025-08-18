  3. Suche

logo!: Sonnenbrillen schlecht für euch?!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Vitamin D tanken trotz Schutz:Sonnenbrillen schlecht für euch?!

Sonnenbrillen sehen nicht nur cool aus, sie schützen auch unsere Augen vor der Sonne! Ab wann ist das besonders wichtig?

Sonnenbrillen schlecht für euch?!
Auf Social Media wird gerade ziemlich viel Quatsch über Sonnenbrillen erzählt - Johanna erklärt, was dahinter steckt!18.08.2025 | 1:25 min

Darauf müsst ihr bei Sonnenbrillen achten

Und ihr so? Tragt ihr gerne Sonnenbrillen oder findet ihr die einfach nur nervig?

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare