logo!: Sonnenbrillen schlecht für euch?!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Vitamin D tanken trotz Schutz:Sonnenbrillen schlecht für euch?!
Sonnenbrillen sehen nicht nur cool aus, sie schützen auch unsere Augen vor der Sonne! Ab wann ist das besonders wichtig?
Auf Social Media wird gerade ziemlich viel Quatsch über Sonnenbrillen erzählt - Johanna erklärt, was dahinter steckt!18.08.2025 | 1:25 min
Darauf müsst ihr bei Sonnenbrillen achten
Und ihr so? Tragt ihr gerne Sonnenbrillen oder findet ihr die einfach nur nervig?
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare