Jahresrückblick:Was ihr 2025 am meisten gegoogelt habt

Die Google-Trends 2025 - Was ihr am meisten gesucht habt

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Wenn wir etwas wissen wollen, dann fragen wir oft Google. Einmal im Jahr präsentiert die Suchmaschine, was am meisten gesucht wurde. Sind eure Suchen aus 2025 dabei?

Themen aus 2025

  1. Labubus als Taschenanhänger, daneben Grafik von Geld und Labubu mit "Ausverkauft"

    logo!:Warum Labubu-Figuren plötzlich so beliebt sind

  2. Frau zeigt auf ein Labubu

    logo!:Labubu-Trend

    Video1:09
  3. Friedrich Merz

    logo!:Wieso über eine "Brandmauer" diskutiert wird

  4. logo! Bundestagswahlen 2025

    logo!:Politik und Wahlen in Deutschland

  5. Grafik: Welche Gefahr Künstliche Intelligenz birgt

    logo!:Die Sache mit der Künstlichen Intelligenz

    Video1:29
  6. Taylor Swift Ophelia

    logo!:Warum so viele Swifties ins Museum gehen

    Video0:59
  7. Taylor Swift Fakten

    logo!:5½ Fakten über Taylor Swift

    Video3:29
  8. Grafik KI bei Hausaufgaben

    logo!:Hausaufgaben machen mit KI - gute Idee?

    Video1:30

Mehr zu Google

  1. Woher weiß Google, was mir gefällt?

    Team Timster:Woher weiß Google, was mir gefällt?

    Video15:38
  2. Grafik: Computerbildschrim mit Googlesuchleiste, daneben Geldhaufen und Fragezeichen

    logo!:Das steckt hinter Google

    Video1:36