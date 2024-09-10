Hausaufgaben machen mit KI - gute Idee?

1:32 min
logo! :Deepfakes: Krasse Fälschungen
1:34 min
Seit es KI gibt, ist das ja ganz schön verlockend, einfach mal ChatGPT fragen. KI bei den Hausaufgaben hat allerdings Vor- und Nachteile. Wir zeigen es euch an zwei Beispielen.
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
Ich mache Hausaufgaben nie mit KI Ich habe nämlich schon Bilder generiert und da waren überall Fehler drin und vor allem das Speichert ja alles was man da hin schreibt und dass könnte auch gefährlich werden also an alle lieber nichts persönliches oder so reinstellen
Darf ich mal in einer Sendung mit dabei sein?
Ich mache die Hausaufgaben eigentlich ohne die KI und mit Hilfe machmal
Ich habe einmal meine paar Hausaufgaben von der KI machen lassen weil es zu schwer war. Aber manchmal benutzen wir es um Aufgaben zu schreiben und so...