logo! erklärt: Hausaufgaben machen mit KI - gute Idee?

Seit es KI gibt, ist das ja ganz schön verlockend, einfach mal ChatGPT fragen. KI bei den Hausaufgaben hat allerdings Vor- und Nachteile. Wir zeigen es euch an zwei Beispielen.

Hausaufgaben machen mit KI - gute Idee?

Was KI genau ist und welche Vor- und Nachteile das hat, könnt ihr hier nochmal nachlesen: