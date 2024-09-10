  3. Suche

logo! erklärt: Hausaufgaben machen mit KI - gute Idee?

Hausaufgaben machen mit KI - gute Idee?

Grafik KI bei Hausaufgaben

Seit es KI gibt, ist das ja ganz schön verlockend, einfach mal ChatGPT fragen. KI bei den Hausaufgaben hat allerdings Vor- und Nachteile. Wir zeigen es euch an zwei Beispielen.

Was KI genau ist und welche Vor- und Nachteile das hat, könnt ihr hier nochmal nachlesen:

Nutzt ihr Künstliche Intelligenz bei den Hausaufgaben, zum Beispiel ChatGPT?

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

43 Kommentare
  • Leia
    Ich mache Hausaufgaben nie mit KI  Ich habe nämlich schon Bilder generiert und da waren überall Fehler drin und vor allem das Speichert ja alles was man da hin schreibt und dass könnte auch gefährlich werden also an alle lieber nichts persönliches oder so reinstellen 
  • Lotti
    Darf ich mal in einer Sendung mit dabei sein?
  • Amy
    Ich mache die Hausaufgaben eigentlich ohne die KI und mit Hilfe machmal
  • Amy
    Ich habe einmal meine paar Hausaufgaben von der KI machen lassen weil es zu schwer war. Aber manchmal benutzen wir es um Aufgaben zu schreiben und so...