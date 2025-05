logo!: Künstliche Intelligenz: fünf Beispiele

Einige Firmen arbeiten an Autos, die alleine von einem Ort zum anderen fahren - ganz ohne eine Fahrerin oder einen Fahrer. Diese Autos sollen also ganz alleine sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. Klar, man kann den Autos beibringen, wo sie abbiegen müssen und dass sie anhalten müssen, wenn eine Ampel rot ist. Aber im Straßenverkehr kann es zu unvorstellbar vielen gefährlichen Situationen kommen, die ganz unterschiedlich sind. Was ist zu tun, wenn plötzlich eine Katze auf die Straße läuft oder ein anderes Auto sich nicht an die Verkehrsregeln hält?



Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. Die Computer in den selbstfahrenden Autos sind lernfähig. Sie lernen aus bestimmten Situationen und nutzen ihre gesammelte Erfahrung dann in Zukunft bei ähnlichen Situationen. So können sie im besten Fall auch auf Gefahren im Straßenverkehr richtig reagieren, die sie vorher noch nie erlebt haben.