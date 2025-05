logo!: Künstliche Intelligenz - Pro und Contra

Sich im Internet ganze Sätze auf Italienisch übersetzen lassen. Das Smartphone entsperren, indem man das Gesicht davorhält. Oder sich ein Gemälde im Stil eines berühmten Künstlers malen lassen. Was hat all das gemeinsam?

Okay, die Überschrift hat's euch bestimmt schon verraten: All das funktioniert mit Künstlicher Intelligenz (kurz "KI"). Inzwischen taucht sie in ganz verschiedenen Bereichen auf. Es gibt sogar Busse, die durch eine KI eigenständig fahren - also ohne eine Person hinterm Steuer! Abgefahren, oder?