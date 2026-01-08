Deepfakes: Gefälscht oder nicht?

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Deepfakes sind sehr gute Fälschungen zum Beispiel von Videos oder Fotos.

Sie werden mit Hilfe von Computerprogrammen gemacht.

Manchmal sind sie selbst für Profis sehr schwer zu erkennen.

Im Internet - vor allem in den Sozialen Medien - gibt es immer wieder gefälschte Videos oder Fotos. Sie zeigen Dinge, die gar nicht wirklich passiert sind. Sie werden Deepfakes genannt und mit künstlicher Intelligenz am Computer hergestellt. Sie wirken oft so täuschend echt, dass man sie fast nicht mehr von echten Videos unterscheiden kann.

Was Deepfakes sind und wie sie entstehen. 07.01.2024 | 1:34 min

Diese Videos herzustellen, wird immer einfacher. Gar nicht so einfach ist es dagegen, sie zu erkennen. Wenn ihr euch bei Fotos oder Videos im Internet unsicher seid, ob sie echt sind oder vielleicht doch gefälscht, könnt ihr folgende Tipps beachten:

5 Tipps, um Deepfakes zu erkennen

Auf Details achten Sind bei Aufnahmen von Gesichtern zum Beispiel die Augenbrauen genau gleich geformt? Ist der Leberfleck an der richtigen Stelle? Und fehlen da nicht ein paar Sommersprossen? Auf die kleinsten Kleinigkeiten kommt es an - wenn die nicht stimmen, ist Vorsicht geboten. Typische Fehler sind zum Beispiel auch seltsam geformte Ohren oder Haare. Auf Übergänge achten Apropos Kleinigkeiten: Achtet am besten auf bestimmte Regionen am Körper. Gerade die Übergänge zwischen Gesicht und Hals oder Gesicht und Haaren können bei Deepfakes unscharf sein. Unscharf ist manchmal auch das Innere vom Mund, wenn die Person spricht. Auf Bildschärfe achten Sieht das Gesicht der Person genauso scharf aus wie der restliche Videoausschnitt? Wenn der Körper oder der Hintergrund in schlechterer Qualität ist als das Gesicht, muss man genauer hingucken. Denn die Deepfakes haben oft eine höhere Auflösung als der restliche Videoausschnitt. Eine niedrigere Auflösung könnt ihr daran erkennen, dass das Bild "krisselt" und besonders dunkle Bereiche unscharf wirken. Blinzelt die Person? Was ist ein typischer Reflex, den wir Menschen alle paar Sekunden ganz automatisch haben? Richtig - wir blinzeln! Wenn die Person im Video das nicht tut, herrscht Deepfake-Alarm. Gibt es das Video nochmal? Doppelt hält besser! Wenn euch bei einem Video irgendetwas komisch vorkommt, könnt ihr immer erstmal suchen, ob ihr den Inhalt noch ein zweites Mal findet - vielleicht auf einer anderen Internetseite. Wenn nicht, ist das ziemlich verdächtig. Das gilt übrigens für alle Informationen aus dem Internet! Aber Vorsicht! Deepfakes werden immer realistischer. Dadurch wird es immer schwerer, sie zu erkennen. Das heißt: Selbst wenn alle Anzeichen darauf hindeuten, dass ein Video oder Bild echt ist, kann es trotzdem gefälscht sein.

So erkennt ihr Fake-Videos und fallt in den Sozialen Medien nicht darauf rein. 14.10.2023 | 1:42 min

Spezielle Programme helfen beim Entlarven

Manchmal hilft nur Technologie! Es gibt spezielle Programme und sogenannte Software, die die Fälschungen entlarven können - sie vergleichen dann zum Beispiel die Farbwerte oder die Metadaten, die unter anderem anzeigen, wo und wann das Foto aufgenommen wurde.

Deshalb können Deepfakes gefährlich sein

Auch wenn man all diese Tipps beachtet, ist es immer noch extrem schwierig, Deepfakes zu entlarven. Gerade weil die Fälschungen oft so gut gemacht sind, können die Videos auch sehr gefährlich sein. Durch sie kann es zum Beispiel so aussehen, als ob Personen Dinge sagen, die sie in Wirklichkeit nie gesagt haben. Und das könnte dazu führen, dass sich viele Menschen über die falschen Aussagen aufregen oder sich auch Menschen dadurch angegriffen oder verletzt fühlen.

Mit Hilfe von Deepfakes könnte auch die Meinung von Menschen beeinflusst werden. Das könnte zum Beispiel vor einer politischen Wahl dazu führen, dass sich die Wähler und Wählerinnen für einen anderen Politiker entscheiden.

Diesen Text haben Meike und Debbie geschrieben.

Zuerst veröffentlicht am 07.01.2024.

