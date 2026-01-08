  3. Suche

Deepfakes: Gefälscht oder nicht?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Deepfakes:Gefälscht oder nicht?

  • Deepfakes sind sehr gute Fälschungen zum Beispiel von Videos oder Fotos.
  • Sie werden mit Hilfe von Computerprogrammen gemacht.
  • Manchmal sind sie selbst für Profis sehr schwer zu erkennen.

Im Internet - vor allem in den Sozialen Medien - gibt es immer wieder gefälschte Videos oder Fotos. Sie zeigen Dinge, die gar nicht wirklich passiert sind. Sie werden Deepfakes genannt und mit künstlicher Intelligenz am Computer hergestellt. Sie wirken oft so täuschend echt, dass man sie fast nicht mehr von echten Videos unterscheiden kann.

Deepfake - Grafik

Was Deepfakes sind und wie sie entstehen.

07.01.2024 | 1:34 min

Diese Videos herzustellen, wird immer einfacher. Gar nicht so einfach ist es dagegen, sie zu erkennen. Wenn ihr euch bei Fotos oder Videos im Internet unsicher seid, ob sie echt sind oder vielleicht doch gefälscht, könnt ihr folgende Tipps beachten:

5 Tipps, um Deepfakes zu erkennen

Erklärgrafik Fakevideos

So erkennt ihr Fake-Videos und fallt in den Sozialen Medien nicht darauf rein.

14.10.2023 | 1:42 min

Spezielle Programme helfen beim Entlarven

Manchmal hilft nur Technologie! Es gibt spezielle Programme und sogenannte Software, die die Fälschungen entlarven können - sie vergleichen dann zum Beispiel die Farbwerte oder die Metadaten, die unter anderem anzeigen, wo und wann das Foto aufgenommen wurde.

Deshalb können Deepfakes gefährlich sein

Auch wenn man all diese Tipps beachtet, ist es immer noch extrem schwierig, Deepfakes zu entlarven. Gerade weil die Fälschungen oft so gut gemacht sind, können die Videos auch sehr gefährlich sein. Durch sie kann es zum Beispiel so aussehen, als ob Personen Dinge sagen, die sie in Wirklichkeit nie gesagt haben. Und das könnte dazu führen, dass sich viele Menschen über die falschen Aussagen aufregen oder sich auch Menschen dadurch angegriffen oder verletzt fühlen.

Mit Hilfe von Deepfakes könnte auch die Meinung von Menschen beeinflusst werden. Das könnte zum Beispiel vor einer politischen Wahl dazu führen, dass sich die Wähler und Wählerinnen für einen anderen Politiker entscheiden.

Diesen Text haben Meike und Debbie geschrieben.

Zuerst veröffentlicht am 07.01.2024.