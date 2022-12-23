Cyperkriminalität: Der Räuber von heute kommt online

Beim Wort Virus denkt ihr bestimmt an das Coronavirus oder Grippe. Aber auch Computer können "krank" werden. Computerviren sind schädliche Daten, die einen Computer völlig durcheinanderbringen können. Auch hier arbeiten die Internetverbrecher mit Betrug: Sie verschicken per E-Mail Links zu Downloads oder sie machen Anzeigen im Internet, dass man unbedingt etwas bestimmtes herunterladen soll.



Zum Beispiel tun sie so, als seien es Spiele oder wichtige Computerprogramme. Oder man klickt nur auf eine Website und schon ist der Computer infiziert. Das Schadprogramm, kann dann zum Beispiel alles mögliche ausspähen oder der Verbrecher übernimmt dadurch sogar die Kontrolle über den Computer.



Ganz gefährlich wird es natürlich, wenn die Verbrecher Computer angreifen, die zum Beispiel dafür benötigt werden, Städte mit Wasser oder Strom zu versorgen.