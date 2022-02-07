  3. Suche

Safer Internet Day: So seid ihr im Netz safe!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Safer Internet Day:So seid ihr im Netz sicher!

  • Kriminelle machen mit fiesen Tricks das Internet unsicher.
  • 6 Tipps, wie ihr euch davor schützen könnt.
  • Fachleute empfehlen, nicht zu viel Zeit im Internet zu verbringen.

Am 11. Februar ist "Safer Internet Day" – das ist englisch und bedeutet: der Tag des sichereren Internets. Weltweit gibt es verschiedene Aktionen im Netz, die rund um das Thema Sicherheit im Internet informieren. Okay, sicher im Internet? Eigentlich fühlt sich das ja ziemlich sicher an... man sitzt zuhause vor dem PC oder ist am Handy, kann doch nicht viel schief gehen, oder?

Doch kann es - und zwar mit ziemlich fiesen Tricks! Im Internet können Identitäten und Daten gestohlen werden, mit Gewinnspielen betrogen, und Computer zerstört werden. Das alles nennt man Cyberkriminalität. Mehr darüber könnt ihr hier nachlesen:

Okay, Cyberkriminalität ist eine üble Sache - aber genauso, wie man sich vor Taschendiebstahl schützen kann, wenn man ein bisschen aufpasst, kann man sich auch vor den Kriminellen im Internet schützen. Hier haben wir ein paar Tipps für euch:

Nicht zu viel Internet!

Zugegeben, hört sich erstmal an wie ein nerviger Elternspruch: "Nicht zu viel Internet!" Aber tatsächlich empfehlen Fachleute genau das. Also erstmal ist es wichtig, das Internet gut und sinnvoll zu nutzen. Außerdem sollte jeder seine eigenen Grenzen kennenlernen, um nicht die gesamte Freizeit im Netz zu verbringen. Wie ihr weniger Zeit am Handy verbringt und Social Media euch möglichst nicht stresst, könnt ihr hier nachlesen:

Diesen Text hat Meike geschrieben.

Mehr Internet-Wissen

Mehr Infos:

  1. logo! Themenseite Internet und soziale Netzwerke

    logo!:Social Media und Internet

  2. app+on

    App+on

  3. Klicksafe

    Externer Link:Klicksafe