logo!: Was das Internet eigentlich ist

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Was das Internet eigentlich ist

Mit dem Internet ist es ein bisschen wie mit den Ozeanen. Bestimmt habt ihr schonmal davon gehört, dass nur ein kleiner Teil des Meeresbodens erforscht ist. Ein bisschen ist es auch so mit dem Internet - nur für einen kleinen Teil gibt es eine Art "Landkarte". Der Rest: unbekannt, zumindest für den normalen Internetnutzer. Okay, ihr denkt jetzt wahrscheinlich "Wieso, ich kann doch alles googeln?". Nee, eben nicht!
Grafiken mit Computern
Auf den drei Ebenen des Internets sind die Dinge unterschiedlich gut versteckt.
Die drei Ebenen des Internets

Das Internet besteht aus quasi drei Ebenen - man nennt sie Clear Web, Deep Web und Darknet. Sie unterscheiden sich vor allem darin voneinander, wie leicht man dort etwas finden kann. Okay, wir tauchen ab ins Internet-Wissen! Noch eins haben das Meer und das Internet übrigens gemeinsam: Je tiefer man eintaucht, desto dunkler und gefährlicher wird es...

