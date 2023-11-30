logo!: So wurde das Internet erfunden!

Wann wurde der Bundeskanzler geboren? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach München? Haben Schildkröten einen Bauchnabel? All diese Fragen lassen sich mit wenigen Klicks im Internet beantworten. Nachrichten an Freunde schicken, Filme schauen, Musik hören: Für viele von uns ist das mittlerweile selbstverständlich. Doch wirklich alt ist das Internet noch gar nicht.

Mittlerweile verbindet das Internet Geräte auf der ganzen Welt. Quelle: ZDF

Die Idee: Computer verbinden

Am 29. Oktober 1969 gelang es dem US-Professor Leonard Kleinrock zum ersten Mal, einzelne Computer, die weit entfernt standen, über die Telefonleitung miteinander zu verbinden. Diese Computer waren so groß wie Kühlschränke! Zuerst wurden nur einfache Buchstaben von einem Computer zu einem anderen gesendet, später auch ganze Texte.

Nach und nach wurden immer mehr Computer weltweit miteinander verbunden. Es entstand ein immer größer werdendes Netzwerk: das Internet. So konnten dann jederzeit Nachrichten von einem Ort zum anderen geschickt werden - so ähnlich wie heute E-Mails.

Er gilt als Erfinder des Internets: der US-amerikanische Professor Leonard Kleinrock Quelle: dpa

Weltweite Vernetzung

Erst um das Jahr 1990 hatte dann der Computer-Experte Tim Berners-Lee die Idee für das World Wide Web, kurz www. Damit konnten dann nicht mehr nur Nachrichten verschickt werden, sondern es entstand auch eine Art Speicher. Dorthin kann jeder Informationen senden. Und: Von jedem Computer im Internet kann man diese Informationen abrufen. Seit dem 30. April 1993 kann jeder das World Wide Web nutzen.



Mittlerweile nutzen das Internet mehr als die Hälfte aller Menschen auf der Welt - viele sogar täglich. Noch vor wenigen Jahrzehnten hat keiner damit gerechnet, dass verbundene Computer die Welt so verändern.

Die Geschichte des Internets Das Internet ist wie ein Schwamm. Es saugt alle Informationen der Welt auf und wartet nur darauf, von euch ausgepresst zu werden. Doch wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Quelle: colourbox

Das Internet besteht eigentlich aus drei Ebenen. Wenn ihr jetzt denkt "Hä, was?", lest hier mal nach: