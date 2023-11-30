logo!: So schützt ihr eure Daten vor Google!

Wenn ihr bei Googlediensten oder auch woanders im Internet unterwegs seid, hinterlasst ihr meistens Spuren. Das lässt sich ganz gut mit Kekse futtern vergleichen. Ja wirklich! Denn wenn ihr einen Keks (englisch: Cookie) esst, hinterlasst ihr Krümel, also Spuren. Auf dem Computer, Tablet oder Handy gibt es auch kleine Dateien, die Cookies genannt werden. Sie sind die Spuren, anhand derer man erkennen kann, was ihr im Internet gesucht habt und was euch besonders gefällt.
Wenn euch Webseiten - wie zum Beispiel Google - fragen, ob ihr mit Cookies einverstanden seid, könnt ihr das meistens ablehnen. Wenn ihr trotzdem Cookies ansammelt, solltet ihr diese Datenspuren regelmäßig löschen. Am besten, ihr schaut dafür in den Datenschutz-Einstellungen eures Internetbrowsers nach. Wenn das nicht direkt klappt, fragt einfach bei euren Eltern nach. Äh, keine gute Idee? Okay, dann fragt einen eurer Lehrer oder Lehrerinnen, die sich mit Technik besser auskennen als eure Eltern ;)