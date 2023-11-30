  3. Suche

logo!: So schützt ihr eure Daten vor Google!

So schützt ihr eure Daten vor Google!

"Warum stinken Pupse?", "Was ist 0 geteilt durch 0" und "Warum ist der Himmel blau?" - falls ihr euch schon mal eine dieser Fragen gestellt habt, habt ihr sie bestimmt auch bei Google eingetippt. Das ist nämlich die beliebteste Suchmaschine der Welt. Dahinter steht ein fettes Unternehmen, das ziemlich viel Geld verdient.
Aber es gibt auch einen Haken bei diesem ganzen Google-Hype. Wer googelt, eine Googlemail-Adresse hat oder ein Google-Handy besitzt - gibt sehr wahrscheinlich ziemlich viele persönliche Daten an das Unternehmen ab.

3 Tipps für mehr Datenschutz

