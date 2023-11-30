logo!: So schützt ihr eure Daten vor Google!

Der beste Trick gegen Google wäre natürlich, einfach gar nichts von Google zu nutzen. Das ist aber nicht so einfach. Denn Youtube zum Beispiel gehört auch zu dem Unternehmen und darauf komplett verzichten?! Puh ... Keine Sorge, es gibt einen Trick:



Häufig fordern euch Google oder Youtube dazu auf, ein Konto zu erstellen, damit ihr gewisse Dienste auch nutzen könnt. Wenn ihr das macht, hinterlasst ihr eine Menge Daten und bleibt meistens die ganze Zeit angemeldet, sogar wenn ihr euer Gerät abschaltet und erst später wieder einschaltet. Dabei sammelt Google eure Daten. Das muss aber nicht so sein! Jetzt kommt der Trick: Ihr könnt Googledienste wie Youtube auch nutzen, ohne euch dafür extra mit einem Konto anzumelden. Ihr müsst dem Unternehmen eure Daten also nicht verraten und könnt trotzdem Videos schauen.



Aber Achtung: Google weiß dann zwar nicht genau, wer ihr seid, checkt aber trotzdem eure Spuren, die ihr im Internet hinterlasst.



Wie ihr diese Spuren weiter verschleiern könnt, erfahrt ihr bei Tipp Nummer 3!