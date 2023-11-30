  3. Suche

Das sind die Vor- und Nachteile von Starlink

Bestimmt kennt ihr das - schon wieder kein Internet! Und das ist nicht nur mitten in der Wüste oder in den Bergen der Fall. Nein, manchmal reicht es in Deutschland nur in der Eifel zu sein oder einer anderen ländlichen Gegend. Mit Satelliten-Internet soll das Problem der Vergangenheit angehören.
Das ist der Satelliten-Plan von Elon Musk

Damit soll überall auf der Welt, vom Nordpol bis zur kleinsten Pazifikinsel das Internet so schnell sein, dass jeder dort seine Lieblingsserie streamen kann. Das soll das Projekt Starlink möglich machen, indem es Satelliten ins All schickt, die überall für Internet sorgen. Das ist der Plan von Elon Musk, dem Multimilliardär und Chef der E-Autofirma Tesla.

Das spricht für Starlink

Knapp 2.000 Satelliten seiner Firma SpaceX sind schon im All unterwegs, bis 2027 sollen es 12.000 werden. Und das ist noch nicht alles: Wenn es nach Elon Musk ginge, sollen es noch 30.000 mehr werden. Das wären die Vorteile:

Das spricht gegen Starlink

Klingt doch alles erstmal gut, oder? Genau mit diesen Argumenten wirbt Elon Musk für sein Projekt. Trotzdem gibt es an den Starlink-Plänen auch ziemlich viel Kritik. Viele fordern, dass SpaceX keine Erlaubnis für noch mehr Satelliten erhält. Und zwar aus diesen Gründen:

