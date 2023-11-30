Das sind die Vor- und Nachteile von Starlink

Von Starlink könnten viele profitieren, die bisher in Sachen Internet eher benachteiligt waren. Noch ist die Technologie ziemlich teuer, sie soll in Zukunft aber kostengünstiger werden. Dann könnten auch ärmere Länder relativ einfach an schnelles Internet gelangen. Das könnte den Menschen dort helfen, weil sie leichter an Informationen und Bildung kämen. Generell würden viele ländliche Gebiete profitieren, weil sie mit schnellem Internet zum Beispiel beliebtere Wohngegenden wären.



Es gäbe dann sogar Internet auf hoher See - was den Schiffsverkehr dort viel einfacher machen könnte. Mit Starlink soll sogar Internet in Flugzeugen möglich sein. Auch Forschende in entlegenen Gebieten hätten Internet auf ihren Expeditionen.