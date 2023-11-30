logo!: Sind Suchmaschinen intelligent?

Wer schnell etwas suchen möchte, macht auch mal einen Tippfehler, oder? Trotzdem spuckt die Suchmaschine die passenden Ergebnisse zu dem gewollten Begriff aus. Und noch etwas: Auch wenn man eine ganze Frage eingibt, kommt tatsächlich eine passende Antwort - markiert in einem Text! Es ist, als ob, die Suchmaschine uns wirklich verstehen könnte - und tatsächlich ist das auch so.
Denn Suchmaschinen arbeiten mit einer Art Künstlicher Intelligenz
- dem Maschinellen Lernen. Aus der ganzen Masse an eingegebenen Suchworten, -sätzen und -fragen lernen die Computerprogramme immer besser, was genau sie suchen sollen. Mit jeder Suche, die ihr eingebt, lernt die Suchmaschine also dazu. Mehr Beispiele zu Künstlicher Intelligenz könnt findet ihr hier: