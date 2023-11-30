logo!: Sind Suchmaschinen intelligent?

  3. Suche

Sind Suchmaschinen intelligent?

Wenn ihr etwas in eine Suchmaschine eingebt, spuckt sie euch in Bruchteilen von Sekunden Internetseiten aus, die alle etwas mit eurer Suche zu tun haben. Aber wie macht sie das? Der Trick: Die Maschine arbeitet schon, bevor ihr überhaupt sucht! Und das funktioniert so:
Gehirn, Suche mit Tippfehler und eine Lupe
Egal wie viele Tippfehler, die Suchmaschine weiß, was ich von ihr will - wie funktioniert das?!
Mehr darüber, wie Algorithmen arbeiten, könnt ihr hier nachlesen - es ist nämlich derselbe Mechanismus, der euch auch auf Social-Media-Plattformen vorschlägt, was ihr euch als nächstes ansehen sollt:
