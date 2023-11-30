logo!: Die wichtigsten Online-Begriffe im Überblick

"Cloud" ist Englisch und heißt "Wolke". Eine Wolke ist weit entfernt - irgendwo oben im Himmel. Clouds im Internet sind auch weit entfernt: Das sind nämlich Datenbanken, also Speicherräume, die sich nicht auf dem eigenen Computer befinden, sondern auf sogenannten Servern. Server sind Computer, die riesige Speicherräume für andere Computer zur Verfügung stellen, mit denen sie über das Internet verbunden sind.



Wenn man also ein Foto in einer Cloud speichert, heißt das, das man es über das Internet auf einem weit entfernten Server speichert. Der Vorteil ist: Das Foto ist gespeichert, ohne dass Speicherplatz auf dem eigenen Computer benutzt wurde. So kann man große Mengen Daten abspeichern und auch hin- und herschicken. Dazu gibt man den Link oder das Passwort zur Cloud weiter.



Es gibt jedoch auch immer wieder Kritik an Clouds - und das hat vor allem zwei Gründe: Sicherheit und Datenschutz. Zum Thema Sicherheit: Clouds können nämlich gehackt werden, das heißt, dass Menschen unerlaubt in die Cloud eindringen, um die dort gespeicherten Daten zu stehlen. Zum Thema Datenschutz: Cloud-Nutzer müssen Anmeldedaten angeben: zum Beispiel den Namen und die Email-Adresse. Bei vielen Cloud-Anbietern ist nicht ganz klar, an wen sie diese Daten alles weitergeben.