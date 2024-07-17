Emojis: Wieso gibt es sie eigentlich?

Einmal im Jahr gibt es neue Emojis. Doch bis ein Emoji es auf eure Smartphones schafft, ist das ein langer Weg. Jeder Mensch kann Vorschläge machen, wenn er sich neue Emojis wünscht. Ein bestimmtes Team, das Unicode-Konsortium, entscheidet dann darüber, welche Emojis es geben soll und wie sie am Ende wirklich aussehen. In diesem Team sitzen Menschen aus verschiedenen Ländern. Sie achten zum Beispiel darauf, dass die Zeichen eindeutig sind. So können viele Menschen auf der Welt die Zeichen verstehen.