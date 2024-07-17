Emojis: Wieso gibt es sie eigentlich?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Emotionen als Bildchen:Wieso gibt es eigentlich Emojis?
Was ihr noch nicht über Emojis wusstet
Es gibt tatsächlich nur noch wenig, was man nicht in Emojis ausdrücken kann - mehr als 150.000 gibt es aktuell. Inzwischen kennt man sie nur noch vom Handy, ihre Anfänge hatten sie aber am Computer. Angefangen hat das alles hiermit: :-) Dieser allererste Smiley ist übrigens schon mehr als 60 Jahre alt. Mehr über die Geschichte der Emojis lest ihr hier:
☻ ऴ ➩ ☆ ؏ Nein, hier ist keine Katze über die Tastatur gelaufen. Das sind ein paar Symbole, die man mit verschiedenen Tastenkombinationen erstellen kann, also indem man bestimmte Buchstaben oder Zeichen hintereinander ins Handy oder in den Computer eingibt. Diese Kombinationen werden als "Unicode" (ausgesprochen: Junikoud) bezeichnet. So könnt ihr es ausprobieren:
Wenn ihr ein Textdokument auf dem Computer öffnet, könnt ihr eine solche Tastenkombination einfach mal ausprobieren! Klickt auf eurer Tastatur doch mal U+2665. Danach drückt ihr die Alt-Taste, haltet sie unten, und drückt dann auf den Buchstaben C. Was seht ihr? (Auflösung: Es ist ein Herz ♥)