  3. Suche

logo!: Die wichtigsten Regeln!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Die wichtigsten Regeln!

Das Handy an und loooos... wenn ihr mindestens 13 Jahre alt seid und eure Eltern einverstanden sind, könnt ihr euch bei TikTok, Instagram, Youtube oder Snapchat einen Account anlegen. Yes, endlich posten, kommentieren, mit Freunden chatten... Okay, auf die Gefahr hin, ein ziemlicher Spaßverderber zu sein: Einiges solltet ihr beachten. Denn auf Social Media ist auch nicht alles erlaubt und manches könnte euch sogar in Schwierigkeiten bringen.
Dos and Donts
Quelle: ZDF

Das solltet ihr tun

Das solltet ihr nicht tun

Diesen Text hat Meike geschrieben.

Mehr zu Social Media