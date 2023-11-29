logo!: Die wichtigsten Regeln!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Die wichtigsten Regeln!
Das Handy an und loooos... wenn ihr mindestens 13 Jahre alt seid und eure Eltern einverstanden sind, könnt ihr euch bei TikTok, Instagram, Youtube oder Snapchat einen Account anlegen. Yes, endlich posten, kommentieren, mit Freunden chatten... Okay, auf die Gefahr hin, ein ziemlicher Spaßverderber zu sein: Einiges solltet ihr beachten. Denn auf Social Media ist auch nicht alles erlaubt und manches könnte euch sogar in Schwierigkeiten bringen.
Das solltet ihr tun
Das solltet ihr nicht tun
Diesen Text hat Meike geschrieben.
