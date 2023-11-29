logo!: Die wichtigsten Regeln!

Oder eben auch nicht: Was ihr lustig findet, ist für andere vielleicht einfach nur peinlich. Wenn beim Sportunterricht jemandem die Hose platzt und ihr filmt das und stellt das ins Netz, ist das nicht nur ein Problem, weil ihr den Gefilmten nicht um Erlaubnis gefragt habt. Sowas kann auch zu echt fiesem Mobbing werden, auch wenn ihr es am Anfang vielleicht nicht so gemeint habt. Dasselbe gilt für "lustige" Fotos oder Sprüche auf Kosten anderer. Denn so etwas kann sich im Internet sehr schnell verbreiten.