logo!: Wie Influencer Geld verdienen

Das meiste Geld verdienen Influencerinnen und Influencer mit bezahlten Werbe-Postings. Zum Beispiel zeigen sich Mode-Influencer in den neuen Klamotten einer bestimmten Marke und verlinken diese. Dafür zahlt ihnen das Unternehmen der Marke Geld. Oder ein Influencer, bei dem es um Essen geht, zeigt in seiner Story, wie lecker eine bestimmte Gewürzmischung ist und ein anderer, der Schmink-Tipps gibt, empfiehlt seinen Followern eine neue Wimperntusche. So eine Werbung nennt man Produktplatzierungen. Influencer und Influencerinnen müssen in ihren Posts kennzeichnen, wenn sie von Unternehmen für so etwas bezahlt werden.



Für die Unternehmen der Klamotten-, Gewürzmischungs-, oder Wimperntuschemarke ist so eine Zusammenarbeit mit Influencern sehr praktisch: Die Werbung für ihre Produkte erreicht genau die Menschen, die sich für Mode, Kochen oder Schminken besonders interessieren. Und sie werden ihnen auch noch von Leuten gezeigt, die sie mögen und denen sie vertrauen. Unternehmen nutzen also die Beliebtheit von Influencern, um ihre Produkte besser verkaufen zu können.