Thema: Social Media und Internet

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Social Media ...
... und seine dunkle Seite
logo! bei WhatsApp
So werdet ihr Online-Experten!
Safer Internet Day:So seid ihr im Netz safe unterwegs!
logo!:Fake oder nicht Fake?
logo!:Sicheres Passwort?
Noch mehr Netz-Wissen
Testet euer Wissen!
Social Media und Internet
Okay, habt ihr nach all diesen Infos das Handy schon angewidert weggeworfen? Wahrscheinlich nicht. Denn auch, wenn Social Media und Internet voller Werbung sind und oft sogar gefährlich - ganz klar: TikTok, Instagram und Google sind auch super nützlich und machen Spaß. Also nein, ganz ohne geht es auch nicht. Aber es ist eben wichtig, ein paar Dinge zu beachten, wenn man online unterwegs ist. Und was - das könnt ihr hier immer nachlesen!