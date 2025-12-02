Thema: Social Media und Internet

Social Media und Internet

Okay, habt ihr nach all diesen Infos das Handy schon angewidert weggeworfen? Wahrscheinlich nicht. Denn auch, wenn Social Media und Internet voller Werbung sind und oft sogar gefährlich - ganz klar: TikTok, Instagram und Google sind auch super nützlich und machen Spaß. Also nein, ganz ohne geht es auch nicht. Aber es ist eben wichtig, ein paar Dinge zu beachten, wenn man online unterwegs ist. Und was - das könnt ihr hier immer nachlesen!