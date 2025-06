logo!: So gefährlich können manche Posts sein

Alle können auf Social-Media-Plattformen jederzeit irgendetwas posten. Das heißt, jeden Tag landen Millionen Texte, Fotos und Videos auf TikTok, Instagram und YouTube. Zu prüfen, ob da etwas Gefährliches dabei ist, ist für die Plattformen deshalb sehr schwierig. Ein Gesetz schreibt vor, dass sich die Social-Media-Plattformen darum bemühen müssen, dass gefährliche Inhalte von Nutzerinnen und Nutzern einfach und schnell gemeldet werden können und auch in einer bestimmten Zeit gelöscht werden, wenn nötig.Kritiker sagen oft, die Social-Media-Plattformen seien an mehr Kontrolle ihrer Inhalte gar nicht interessiert. Denn gerade umstrittene Posts bekommen oft viel Aufmerksamkeit - und genau das ist es ja, was die Social-Media-Plattformen wollen: So viele Klicks wie möglich.