Ihr bezahlt mit eurer Aufmerksamkeit!

Vieles im Internet kostet kein Geld: Googeln, Onlinespiele, Filme auf Youtube schauen - auch für Instagram, Snapchat oder TikTok muss niemand auch nur einen Cent seines Taschengeldes hergeben, um es benutzen zu können. Trotzdem wollen all diese Firmen ja Geld verdienen - am liebsten viel Geld! Und ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass es dabei oft um Milliarden Euros geht

Wieso es auch im Internet fast nichts umsonst gibt

Und diese Milliarden verdienen diese ganzen Unternehmen vor allem mit einem: Werbung. Wenn ihr euch zum Beispiel Filme auf Youtube anschaut, kommen dazwischen immer mal wieder ein oder auch mehrere Werbeclips. Oft kann man die gar nicht wegklicken, bevor man sich das nächste Video anschauen kann. Das ist ziemlich nervig und trotzdem sieht man sich die Werbung meistens an, weil das versprochene Video ja sooo interessant klingt.

Quelle: ZDF

Da haben wir es - wirklich umsonst ist das gar nicht. Für viele Dinge im Internet bezahlt man mit dem, was in der Online-Welt am allermeisten zählt: Aufmerksamkeit. Unternehmen, die Kleidung, Skateboards oder Schminke verkaufen, wollen natürlich vor allem die Aufmerksamkeit der Menschen haben, die sich für ihre Produkte interessieren könnten.

So funktioniert Online-Werbung

Dabei helfen die Social-Media-Plattformen: Computer errechnen aus den ganzen Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer genau aus, was sie höchstwahrscheinlich interessiert. Dafür sorgen sogenannte Algorithmen : Wer sich oft Videos übers Skaten ansieht, bekommt nicht nur immer mehr Videos übers Skaten vorgeschlagen, sondern eben auch die Werbung für Skateboards.

Das Skateboard-Unternehmen findet das natürlich super: Die Werbeanzeige für das neue Skateboard-Modell landet genau da, wo sie hin soll - zu Menschen, die gerne Skaten. Und nicht nur das: Viele Social-Media-Plattformen, zum Beispiel Instagram, bieten sogar die Möglichkeit, dass man seinen Onlineshop direkt verlinken kann.

Bei Suchmaschinen wie Google funktioniert das ähnlich - auch hier sorgen Algorithmen dafür, dass jemand, der oft "Pferde" oder "Reiten" googelt, Werbung für Reithelme, Reiterferien oder Sattel sieht. Unternehmen zahlen Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen viel Geld dafür, dass ihre Anzeige nicht nur sehr viele Leute erreicht, sondern vor allem die, die sich für genau das Thema interessieren.

Die Tricks der Werbung

Natürlich ist das auch oft ziemlich praktisch - manchmal erspart das langes Suchen und man wird wirklich auf Sachen aufmerksam, die einen interessieren. Oft verleitet es dazu, Dinge zu kaufen, die man gar nicht braucht. Denn Werbung arbeitet nun mal mit echt vielen Tricks - mehr darüber und wie ihr sie durchschaut, lest ihr hier:

Ob wir es wollen oder nicht - Werbung beeinflusst uns, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Deshalb ist es auch gar nicht so toll, dass wir so unglaublich viel davon sehen, sobald wir im Internet und auf Social Media unterwegs sind. Aber die Aufmerksamkeit und Zeit, die wir an Werbung verlieren, ist quasi die Eintrittskarte zu all den kostenlosen Dingen, die wir im Internet so gerne benutzen.

Übrigens verdienen nicht nur die Social-Media-Plattformen selbst jede Menge Geld mit Werbung - sondern auch die Social-Media-Stars. Mehr darüber lest ihr hier:

