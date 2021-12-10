logo!: #ThatGirl: Hilfe, muss ich perfekt sein?!

Keine Pickel, kein noch so kleines Speckröllchen, perfektes Lächeln: So strahlen uns Models, Influencerinnen und Influencer, aber auch die Mitschülerin auf Fotos an. Wie machen die das nur? Abgesehen davon, dass einige von Profis gestylt und geschminkt werden, wird auch oft knallhart getrickst: Viele Fotos sind gestellt und werden zum Beispiel superaufwendig mit speziellen Computerprogrammen bearbeitet. Solche Fotos können aber dafür sorgen, dass sich andere nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Mehr darüber erfahrt ihr oben im Video.



Deshalb ist erstmal ganz wichtig sich klarzumachen: Das ist alles nicht echt - und zeigt auch nur einen kleinen Teil aus dem Leben dieses Menschen. Das hat nichts mit euch zu tun - ihr seid gut, so wie ihr seid!