logo!: Hilft Social Media Protestbewegungen?!

Der Hashtag #BlackLivesMatter wurde im Jahr 2020 auf Social Media sehr viel genutzt. Bei dieser Protestbewegung geht es um Rassismus und Polizeigewalt gegen schwarze Menschen in den USA. Auslöser der Protestwelle war der Tod von George Floyd, ein Schwarzer, der bei einer Festnahme durch weiße Polizisten starb, nachdem er minutenlag zu Boden gedrückt worden war. Der Vorfall wurde von vielen Leuten mit dem Handy gefilmt und verbreitete sich sehr schnell im Netz. Das führte zu riesigen Straßenprotesten in den USA.



Auf Social Media wurden viele Videos und Fotos über die Proteste verbreitet, wodurch die Sache weltweit sehr viel Aufmerksamkeit bekam. Außerdem gab es Aktionen auf Social Media, mit denen Nutzerinnen und Nutzer zeigen wollten, dass sie die Protestierenden unterstützen. Zum Beispiel posteten viele einen Tag lang keine Inhalte auf Social Media mit Ausnahme einer schwarzen Kachel und dem Hashtag #BlackoutTuesday. Mehr über die Proteste und wie sie entstanden sind, lest ihr hier: